Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:00
Энергетик-БГУ
Минск
Футбол. Зарубежный
16:00
Смолевичи
Витебск
Футбол. Зарубежный
18:00
Ислочь
Слуцк
Футбол. Зарубежный
4.04
Шахтер С
Неман
00
Футбол. Зарубежный
4.04
БАТЭ
Рух
10
Футбол. Зарубежный
4.04
Динамо Брс
Славия М
12
Все события
Фоторепортажи
35Как коронавирус изменил хоккей. Главные фото матча «Спартак» — «Динамо», на который запретили приходить болельщикам
17Лидер начал с нулей
09:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чеферин: Лига чемпионов и Лига Европы должны завершиться до 3 августа

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Розыгрыш футбольных Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2019/20 должен завершиться не позднее 3 августа, заявил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Чеферин.

Наверх
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано4 731 +582
Скончалось43 +9
Выздоровело333 +52
Инфицировано1 203 923 +84 814
Скончалось64 795 +5 840
Выздоровело247 273 +20 400
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:44 MSK, 05.04
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

На текущей неделе УЕФА сообщил, что перенес на неопределенный срок возобновление еврокубков, приостановленных 13 марта на стадии 1/8 финала из-за распространения коронавируса.

Также ранее сообщалось, что финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы могут пройти при пустых трибунах.

Читайте также
СМИ: УЕФА призвал лиги не завершать сезон преждевременно

«До 3 августа должны завершиться Лига чемпионов и Лига Европы. Мы попали в экстраординарную ситуацию, поэтому должны быть гибкими при принятии решения по срокам. Если кризис пройдет быстрее, мы сможем начать раньше», — сказал Чеферин, которого цитирует goal.com.

Он также допустил, что вместо двухраундовых противостояний может быть проведен один матч на нейтральном поле. «Есть вариант c “Финалом восьми” или “Финалом четырех”. Единственное неправильное решение, которое мы могли бы принять сейчас, — играть так, чтобы подвергать риску здоровье и безопасность игроков, болельщиков и судей», — подчеркнул глава УЕФА.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,05 миллиона случаев заражения, более 57 тысяч человек скончались.

Читайте также
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Эта бразильянка с роскошными формами толкает мужчин на безрассудства
Секс-символ UFC потренировалась обнаженной во время карантина
В Беларуси не послушали Лукашенко. Фанаты не пошли на стадионы
Лукашенко готов спасти бой Хабиба и Фергюсона
Капелло заявил, что у него были проблемы с игроками сборной РФ
Бывший глава «Формулы-1» считает, что сезон должен быть отменен
«Бавария» возобновит тренировки с 6 апреля
Кокорин прокомментировал информацию об интересе «Челси»
Источник: Повторный тест Дибалы на коронавирус - положительный
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь