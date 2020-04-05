Чеферин: Лига чемпионов и Лига Европы должны завершиться до 3 августа

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На текущей неделе УЕФА сообщил, что перенес на неопределенный срок возобновление еврокубков, приостановленных 13 марта на стадии 1/8 финала из-за распространения коронавируса.

Также ранее сообщалось, что финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы могут пройти при пустых трибунах.

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«До 3 августа должны завершиться Лига чемпионов и Лига Европы. Мы попали в экстраординарную ситуацию, поэтому должны быть гибкими при принятии решения по срокам. Если кризис пройдет быстрее, мы сможем начать раньше», — сказал Чеферин, которого цитирует goal.com.

Он также допустил, что вместо двухраундовых противостояний может быть проведен один матч на нейтральном поле. «Есть вариант c “Финалом восьми” или “Финалом четырех”. Единственное неправильное решение, которое мы могли бы принять сейчас, — играть так, чтобы подвергать риску здоровье и безопасность игроков, болельщиков и судей», — подчеркнул глава УЕФА.