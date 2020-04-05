5 невероятных побед «Спартака» в еврокубках. В главных ролях — Титов, Дзюба и Глушаков

Источник: Спорт-Экспресс

1. «Спортинг» — «Спартак» — 0:3

17 октября 2000 года. Лига чемпионов.

Голы: Димаш, 16 — в свои ворота. Титов, 52. Титов, 68.

Действующие чемпионы Португалии принимали в Лиссабоне «Спартак» Олега Романцева.

Для «Спортинга» этот матч был последним шансом зацепиться за выход в следующий раунд турнира. У красно-белых впервые в старте вышел дуэт бразильцев Маркао-Робсон. Выдающуюся игру тогда продемонстрировал Егор Титов. В начале встречи хавбек москвичей заставил защитника соперника срезать мяч в свои ворота, а после перерыва оформил дубль.

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2. «Спартак» — «Арсенал» — 4:1

22 ноября 2000 года. Лига чемпионов.

Голы: Маркао, 29. Маркао, 50. Титов, 77. Робсон, 82 — Силвинью, 2.

Легендарное противостояние с «Арсеналом». Тогда москвичи впервые вышли во второй групповой турнир ЛЧ, где первым соперником стала команда Арсена Венгера.

С первых секунд встречи лондонцы захватили инициативу. На 2-й минуте «Арсенал» открыл счет — отличился Силвинью, что, конечно, повергло в шок полные несмотря на восьмиградусный мороз «Лужники».

Но спартаковцы быстро нашли свою игру. Еще до перерыва Маркао сравнял счет, а в начале второго тайма бразилец оформил дубль. Красно-белые иногда проваливались в обороне, но в этот день не обошлось без удачи, да и Парфенов с Филимоновым спасали команду. В концовке же по разу забили Титов и Робсон. После матча Романцев сказал, что был уверен в победе.

3. «Базель» — «Спартак» — 2:3

27 февраля 2011 года. Лига Европы.

Голы: Фрай, 36. Штреллер, 41 — Д. Комбаров, 61. Дзюба, 70. Ананидзе, 90+2.

Первый тайм вызвал у болельщиков москвичей грустные эмоции: команда «горела» 0:2, многие выключили телевизор. И потом сильно пожалели об этом!

В перерыве главный тренер Валерий Карпин заменил Шешукова на Ананидзе — и «Спартак» проснулся. Сократил разрыв Дмитрий Комбаров. Чуть позже Дзюба, который ранее загубил несколько моментов, сделал счет равным.

А в самой концовке у ворот «Базеля» назначили штрафной. Алекс покатил мяч на Джано и грузинский хавбек мощным выстрелом прошил вратаря швейцарцев. В том сезоне «Спартак» дошел до четвертьфинала ЛЕ.

4. «Спартак» — «Аякс» — 3:0

17 марта 2011 года. Лига Европы.

Голы: Дмитрий Комбаров, 21. Веллитон, 30. Алекс, 54.

9 лет назад «Спартак» разгромил «Аякс» в Лиге Европы.

Кто бы мог подумать, что ответная игра с «Аяксом» закончится таким разгромом амстердамцев после скромной победы 1:0 на «Йохан Кройф Арене»? Из-за травм в составе голландцев отсутствовали голкипер Стекеленбург и его сменщик Фермер, поэтому ворота защищал габаритный Ферхувен весом 102 килограмма.

В первом тайме за «Спартак» по разу отличились Дмитрий Комбаров и Веллитон, а во второй половине встречи точку поставил Алекс, великолепно исполнив штрафной. Так красно-белые победили команду Франка де Бура с общим счетом 4:0.

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5. «Спартак» — «Севилья» — 5:1

17 октября 2017 года. Лига чемпионов.

Голы: Промес, 18. Мельгарехо, 58. Глушаков, 67. Луиз Адриану, 74. Промес, 90 — Кьер, 30.

Лучший матч «Спартака» под руководством Массимо Карреры и один из лучших вообще в еврокубковой истории клуба. И самый эмоциональный со времени разгрома «Арсенала».

Безусловно, встреча могла сложиться по-другому. Везение, сейвы Селихова и геройское спасение Комбарова на ленточке при счете 1:1 — все это было не зря. Во втором тайме игра шла в одни — испанские — ворота. В главных ролях выступили Мельгарехо, Глушаков, Луиз Адриану и, конечно, великолепный Промес. Красно-белые просто растоптали многократного победителя Лиги Европы.

Сергей Баюшкин