5 невероятных побед «Спартака» в еврокубках. В главных ролях — Титов, Дзюба и Глушаков
Мы вспомнили главные триумфы
Мы вспомнили главные триумфы
17 октября 2000 года. Лига чемпионов.
Голы: Димаш, 16 — в свои ворота. Титов, 52. Титов, 68.
Действующие чемпионы Португалии принимали в Лиссабоне «Спартак» Олега Романцева.
Для «Спортинга» этот матч был последним шансом зацепиться за выход в следующий раунд турнира. У
22 ноября 2000 года. Лига чемпионов.
Голы: Маркао, 29. Маркао, 50. Титов, 77. Робсон, 82 — Силвинью, 2.
Легендарное противостояние с «Арсеналом». Тогда москвичи впервые вышли во второй групповой турнир ЛЧ, где первым соперником стала команда Арсена Венгера.
С первых секунд встречи лондонцы захватили инициативу. На 2-й минуте «Арсенал» открыл счет — отличился Силвинью, что, конечно, повергло в шок полные несмотря на восьмиградусный мороз «Лужники».
Но спартаковцы быстро нашли свою игру. Еще до перерыва Маркао сравнял счет, а в начале второго тайма бразилец оформил дубль.
27 февраля 2011 года. Лига Европы.
Голы: Фрай, 36. Штреллер, 41 — Д. Комбаров, 61. Дзюба, 70. Ананидзе, 90+2.
Первый тайм вызвал у болельщиков москвичей грустные эмоции: команда «горела» 0:2, многие выключили телевизор. И потом сильно пожалели об этом!
В перерыве главный тренер Валерий Карпин заменил Шешукова на Ананидзе — и «Спартак» проснулся. Сократил разрыв Дмитрий Комбаров. Чуть позже Дзюба, который ранее загубил несколько моментов, сделал счет равным.
А в самой концовке у ворот «Базеля» назначили штрафной. Алекс покатил мяч на Джано и грузинский хавбек мощным выстрелом прошил вратаря швейцарцев. В том сезоне «Спартак» дошел до четвертьфинала ЛЕ.
17 марта 2011 года. Лига Европы.
Голы: Дмитрий Комбаров, 21. Веллитон, 30. Алекс, 54.
9 лет назад «Спартак» разгромил «Аякс» в Лиге Европы.
Кто бы мог подумать, что ответная игра с «Аяксом» закончится таким разгромом амстердамцев после скромной победы 1:0 на «Йохан Кройф Арене»?
В первом тайме за «Спартак» по разу отличились Дмитрий Комбаров и Веллитон, а во второй половине встречи точку поставил Алекс, великолепно исполнив штрафной. Так
17 октября 2017 года. Лига чемпионов.
Голы: Промес, 18. Мельгарехо, 58. Глушаков, 67. Луиз Адриану, 74. Промес, 90 — Кьер, 30.
Лучший матч «Спартака» под руководством Массимо Карреры и один из лучших вообще в еврокубковой истории клуба. И самый эмоциональный со времени разгрома «Арсенала».
Безусловно, встреча могла сложиться
Сергей Баюшкин