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14:50 (мск), источник: Vesti.kz

УЕФА объявил окончательный вердикт по делу об отстранении «Ордабасы» от Лиги Европы

Арбитражная палата Инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (ИФКК) подтвердила, что «Ордабасы» не будут отстранен от участия в еврокубках, сообщает официальный сайт организации.

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Шымкентский клуб выполнил условия, поставленные в декабре 2019 года. Тогда ИФКК решила отстранить «Ордабасы» от еврокубков на два сезона, если до 31 января 2020 года клуб не докажет, что разобрался со всеми просроченными на 30 сентября 2019 года платежами.

С тех пор «Ордабасы» в срок предоставил ИФКК доказательства, которые удовлетворили Арбитражную палату.

«Таким образом, отстранение команды от клубных турниров УЕФА, о котором говорилось в декабре 2019 года, не вступит в силу», — говорится в сообщении УЕФА.

Летом «Ордабасы» должен стартовать в квалификации Лиги Европы. Туда шымкентский клуб пробился благодаря третьему месту в КПЛ-2019.

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