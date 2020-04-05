УЕФА объявил окончательный вердикт по делу об отстранении «Ордабасы» от Лиги Европы

Шымкентский клуб выполнил условия, поставленные в декабре 2019 года. Тогда ИФКК решила отстранить «Ордабасы» от еврокубков на два сезона, если до 31 января 2020 года клуб не докажет, что разобрался со всеми просроченными на 30 сентября 2019 года платежами.