«Ливерпуль» отказался вернуть деньги фанатам «Атлетико», не приехавшим на матч ЛЧ

По данным источника, 290 болельщиков мадридского клуба не посетили матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико» на «Энфилде» 11 марта из-за распространения коронавируса. «Ливерпуль» отказался возвращать деньги группе болельщиков мадридского клуба. Вместо «Ливерпуля» € 17 тыс. своим фанатам возместил «Атлетико».

Также мадридский клуб возместил своим болельщикам стоимость около 4500 билетов, которые были куплены на предстоящие матчи чемпионата Испании.