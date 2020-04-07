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10:23 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ливерпуль» отказался вернуть деньги фанатам «Атлетико», не приехавшим на матч ЛЧ

«Ливерпуль» отказался возвращать деньги болельщикам «Атлетико», которые отказались ехать в Англию на матч Лиги чемпионов из-за пандемии коронавируса, сообщат AS.

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Источник: Reuters

По данным источника, 290 болельщиков мадридского клуба не посетили матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико» на «Энфилде» 11 марта из-за распространения коронавируса. «Ливерпуль» отказался возвращать деньги группе болельщиков мадридского клуба. Вместо «Ливерпуля» € 17 тыс. своим фанатам возместил «Атлетико».

Также мадридский клуб возместил своим болельщикам стоимость около 4500 билетов, которые были куплены на предстоящие матчи чемпионата Испании.

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире зафиксировано более 1,3 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 74 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 275 тыс.

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Ливерпуль
2:3ДВ
Основное время: 1:0 (1:0)
Атлетико
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала11.03.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Anfield, 52267 зрителей
Главные тренеры
Юрген КлоппДиего Симеоне
Голы
Джорджиньо Вайналдум(Алекс Окслейд-Чемберлен)43′
Маркос Льоренте(Жоау Феликс)97′
Роберту Фирмину94′
Маркос Льоренте(Альваро Мората)105+1′
Альваро Мората(Маркос Льоренте)120+1′
Составы команд
13Сан Мигель дель Кастильо Адриан
13Ян Облак
4Виргил ван Дейк
12Ренан Лоди
12Джо Гомес
15Стефан Савич
26Эндрю Робертсон
18де Алмейда Монтейру Фелипе
66Трент Александр-Арнолд
119′
5Томас Партей
10Садио Мане
6Коке
11Мохамед Салах
8Ньигес Сауль
120′
5Джорджиньо Вайналдум
105′
23Киран Триппьер
90′
3Фабинью
24Шиме Врсалько
14Джордан Хендерсон
105′
7Жоау Феликс
103′
27Дивок Ориги
9Альваро Мората
119′
15Алекс Окслейд-Чемберлен
82′
10Анхель Корреа
105′
7Джеймс Милнер
2Хосе Хименес
9Роберту Фирмину
113′
19Диегу Коста
56′
18Такуми Минамино
14Маркос Льоренте
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
35Удары (всего)10
12Удары в створ6
2Штанги, перекладины0
16Угловые3
17Фолы17
2Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяДанни Маккели(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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