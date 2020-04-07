«Ливерпуль» отказался вернуть деньги фанатам «Атлетико», не приехавшим на матч ЛЧ
«Ливерпуль» отказался возвращать деньги болельщикам «Атлетико», которые отказались ехать в Англию на матч Лиги чемпионов
«Ливерпуль» отказался возвращать деньги болельщикам «Атлетико», которые отказались ехать в Англию на матч Лиги чемпионов
По данным источника, 290 болельщиков мадридского клуба не посетили матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико» на «Энфилде» 11 марта
Также мадридский клуб возместил своим болельщикам стоимость около 4500 билетов, которые были куплены на предстоящие матчи чемпионата Испании.
|Юрген Клопп
|Диего Симеоне
|Джорджиньо Вайналдум(Алекс Окслейд-Чемберлен)
|43′
|Маркос Льоренте(Жоау Феликс)
|97′
|Роберту Фирмину
|94′
|Маркос Льоренте(Альваро Мората)
|105+1′
|Альваро Мората(Маркос Льоренте)
|120+1′
|13
|Сан Мигель дель Кастильо Адриан
|13
|Ян Облак
|4
|Виргил ван Дейк
|12
|Ренан Лоди
|12
|Джо Гомес
|15
|Стефан Савич
|26
|Эндрю Робертсон
|18
|де Алмейда Монтейру Фелипе
|66
|Трент Александр-Арнолд
119′
|5
|Томас Партей
|10
|Садио Мане
|6
|Коке
|11
|Мохамед Салах
|8
|Ньигес Сауль
120′
|5
|Джорджиньо Вайналдум
105′
|23
|Киран Триппьер
90′
|3
|Фабинью
|24
|Шиме Врсалько
|14
|Джордан Хендерсон
105′
|7
|Жоау Феликс
103′
|27
|Дивок Ориги
|9
|Альваро Мората
119′
|15
|Алекс Окслейд-Чемберлен
82′
|10
|Анхель Корреа
105′
|7
|Джеймс Милнер
|2
|Хосе Хименес
|9
|Роберту Фирмину
113′
|19
|Диегу Коста
56′
|18
|Такуми Минамино
|14
|Маркос Льоренте
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|35
|Удары (всего)
|10
|12
|Удары в створ
|6
|2
|Штанги, перекладины
|0
|16
|Угловые
|3
|17
|Фолы
|17
|2
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Данни Маккели(Нидерланды)