Mirror: УЕФА намерен провести оставшиеся матчи еврокубков в августе

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Лига чемпионов и Лига Европы были приостановлены в марте на стадии 1/8 финала.

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УЕФА 1 апреля заявил, что возобновление еврокубковых турниров переносится на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. Позже глава УЕФА Александер Чеферин в интервью немецкому телеканалу ZDF выразил мнение, что финал Лиги чемпионов должен пройти не позднее 3 августа. Однако вслед за этим пресс-служба УЕФА сообщила, глава организации был не так понят и четкой даты окончания нет.

Ранее New York Times сообщала, что матчи Лиги чемпионов планируется доиграть в июле и августе, при этом отмена еврокубковых турниров является крайней мерой. Один из сценариев подразумевает доигровку соревнований под эгидой УЕФА после финиша национальных первенств.