СМИ: УЕФА и ЕСА договорились, что еврокубки должны доиграть в августе

Как отмечается в материале, стороны провели переговоры относительно возможного возобновления сезона в национальных лигах и еврокубках. Сообщается, что обе организации сошлись на том, что матчи национальных чемпионатов должны возобновиться как можно скорее, но при соблюдении всех требований. Большинство лиг склоняется к тому, что это произойдет в июле, игры будут проходит при пустых трибунах.
При этом предполагается, что матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов будут сыграны в августе. Двухраундовые противостояния могут быть заменены одним матчем на нейтральном поле и без зрителей.
Если ожидания УЕФА и ECA оправдаются, перерыв между окончанием текущего сезона и началом следующего составит примерно три недели. Новый сезон может начаться в сентябре.
В начале апреля УЕФА сообщил, что перенес на неопределенный срок возобновление еврокубков, приостановленных 13 марта на стадии 1/8 финала из-за распространения коронавируса. Также ранее сообщалось, что финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы могут пройти при пустых трибунах.