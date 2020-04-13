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20:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: УЕФА и ЕСА договорились, что еврокубки должны доиграть в августе

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Ассоциация европейских клубов (ECA) достигли договоренности о том, что еврокубковый сезон должен быть завершен в августе, сообщает Cadena SER.

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Источник: AFP 2020

Как отмечается в материале, стороны провели переговоры относительно возможного возобновления сезона в национальных лигах и еврокубках. Сообщается, что обе организации сошлись на том, что матчи национальных чемпионатов должны возобновиться как можно скорее, но при соблюдении всех требований. Большинство лиг склоняется к тому, что это произойдет в июле, игры будут проходит при пустых трибунах.

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При этом предполагается, что матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов будут сыграны в августе. Двухраундовые противостояния могут быть заменены одним матчем на нейтральном поле и без зрителей.

Если ожидания УЕФА и ECA оправдаются, перерыв между окончанием текущего сезона и началом следующего составит примерно три недели. Новый сезон может начаться в сентябре.

В начале апреля УЕФА сообщил, что перенес на неопределенный срок возобновление еврокубков, приостановленных 13 марта на стадии 1/8 финала из-за распространения коронавируса. Также ранее сообщалось, что финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы могут пройти при пустых трибунах.

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