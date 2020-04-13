СМИ: УЕФА и ЕСА договорились, что еврокубки должны доиграть в августе

Источник: AFP 2020

Как отмечается в материале, стороны провели переговоры относительно возможного возобновления сезона в национальных лигах и еврокубках. Сообщается, что обе организации сошлись на том, что матчи национальных чемпионатов должны возобновиться как можно скорее, но при соблюдении всех требований. Большинство лиг склоняется к тому, что это произойдет в июле, игры будут проходит при пустых трибунах.

При этом предполагается, что матчи Лиги Европы и Лиги чемпионов будут сыграны в августе. Двухраундовые противостояния могут быть заменены одним матчем на нейтральном поле и без зрителей.

Если ожидания УЕФА и ECA оправдаются, перерыв между окончанием текущего сезона и началом следующего составит примерно три недели. Новый сезон может начаться в сентябре.