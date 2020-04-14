В 1998-м Зубастик в одиночку обыграл «Спартак». Это был лучший Роналдо в истории

Продолжаем адаптировать культовые футбольные истории в киносценарии. После дебюта Месси за «Барселону» пришла очередь другого гения — Роналдо. Ровно 22 года назад бразилец в Москве в ответном полуфинальном матче Кубка УЕФА против «Спартака» в антифутбольных условиях выдал фантастическое представление, которое заслуживает того, чтобы снять о нём отдельный мини-сериал. Попкорн готов? Смотрим!

Основано на реальных событиях.

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Эпизод 1. «Феномен»

Апрель 1998 года. Миланский «Интер» летит в Москву на ответный полуфинал Кубка УЕФА против «Спартака». В первом матче на «Сан-Сиро» итальянцы в самой концовке вырвали победу — 2:1.

У «Интера» не состав, а сборная мира! Саморано, Симеоне, Санетти, Кану, Рекоба, Джоркаефф, Уэст, Винтер, Пальюка, Бергоми…



И, конечно, лидер атак — 21-летний бразилец Роналдо по прозвищу Феномен. Для него это первый сезон в составе «Интера». Летом Роналдо перешёл из «Барселоны» за 25 млн фунтов, что стало рекордным трансфером в истории футбола.



Роналдо четыре месяца как официально лучший игрок мира. По итогам 1997 года бразилец выиграл свой первый «Золотой мяч», установив ещё один рекорд — никто не брал главный индивидуальный трофей в столь юном возрасте. Журнал World Soccer вышел с его фотографией на обложке и заголовком: «Лучший в истории?».



В самолете итальянцы читают свежую прессу. Corriere della Sera пишет: «Роналдо достиг такой формы, что может любой матч выиграть в одиночку».



— Эй, Рон! Выиграешь для нас Кубок УЕФА? — кричит бразильцу кто-то из игроков.



В ответ Феномен улыбается своей знаменитой улыбкой, из-за которой получил другое прозвище — Зубастик.



— Эй, Рон! Тут пишут — ты супергерой. Раскроешь секрет успеха? — раздаётся уже с другого конца салона.



Роналдо оборачивается. И на поле, и в жизни он весел и беззаботен. Любит футбол и вечеринки.



— Парни, окей, если вы так хотите. Всё просто — накануне каждого матча я занимаюсь сексом. Но! Не просто сексом…



В салоне повисает гробовая тишина.



— А пассивным сексом. Лежишь себе и ничего не делаешь. Девушка всё делает сама. Это расслабляет и делает меня счастливым. Таким сексом я занимаюсь как минимум два часа. Главное сдерживать себя и не проявлять активность. Иначе тратишь слишком много энергии, которой потом может не хватить на поле. Всё понятно?



По салону раздаётся хохот. «Рон, ты главное это… Совсем пассивным не становись!».



Роналдо смеётся вместе со всеми.

А руководитель пресс-службы «Интера» Сандро Сабатини вспоминает историю, связанную с тем же «Золотым мячом», который Роналдо вручили в январе 1998-го, перед домашним матчем с «Ювентусом». Он эмоционально рассказывает соседям по пути в Москву: «Представляете, он так спешил на очередную вечеринку с друзьями из Бразилии, что оставил “Золотой мяч” в раздевалке! Потом позвонил мне и сказал, что забыл награду. Я нашёл “Золотой мяч” в раздевалке в корзине для грязного белья — оказывается, персонал положил его туда».

Москва. За день до игры со «Спартаком» «Интер» в полном составе гуляет по городу. На Красной площади все футболисты, включая Роналдо, покупают себе на память шапки-ушанки.



Команду беспрестанно атакуют охотники за автографами и фото. То спартаковские болельщики, то итальянские туристы. Нигерийского гиганта-защитника Тарибо Уэста ребятня дёргает за фирменные разноцветные косички. Даже сын Диего Симеоне — 3-летний Джованни, которого папа решил взять с собой в Москву, — подходит к Роналдо за автографом.

Пытаясь спрятаться от фанатов, Роналдо в компании Юрия Джоркаеффа и Арона Винтера забегает в ГУМ. И тут же продавец сувенирного отдела, узнав звёзд «Интера», выкрикивает прогноз на игру: «Один — ноль! Уно — дзеро!». Бразилец только улыбается в ответ.



Выйдя из ГУМа, троица обнаруживает, что автобус с остальными игроками уехал в гостиницу. Роналдо и его партнёрам ничего не остаётся, как в сопровождении толпы спартаковских болельщиков под апрельским снегом плестись до «Балчуга».

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Эпизод 2. «Болото»

За день до матча «Интер» тренируется в манеже «Спартака». И «Спартак», и гости берегут газон стадиона «Динамо», которому и так досталось. На Москву обрушился небывалый для апреля снегопад (по оценкам метеорологов такого не было с 1903 года), превративший поле в болото.



Спасать матч, находившийся под угрозой срыва, вызваны снегоуборочные машины, самосвалы и отряды солдат, всё прибывающие и прибывающие в Петровский парк.



Директор стадиона «Динамо» Олег Точелович даёт интервью журналистам.



— Хотели устроить людям праздник, а тут — настоящее стихийное бедствие. Сразу связались с военными. Нам выделили около 500 солдат на расчистку трибун и поля. Включили подогрев — с его помощью пытаемся подсушить газон.



— Состоится ли матч или его перенесут?

— Это прерогатива делегата УЕФА, за ним последнее слово. Со своей стороны могу лишь сделать всё зависящее, чтобы спасти игру.



— Как обстоит дело с билетами?

— Все билеты проданы. На матч поступили заявки от 500 организаций, а вообще желающих увидеть «Интер» оказалось более 170 тысяч человек!

14 апреля. День игры

9:45. Вслед за представителями «Интера» и «Спартака» на стадион приезжает шотландская бригада судей во главе с Хью Далласом, делегат УЕФА мальтиец Норман Ди Майо и наблюдатель от УЕФА за судьями Джордж Куртни.



9:49. Все официальные лица направляются на поле. Пространство перед входом на трибуну расчищают экскаваторы, солдаты работают на трибунах, а работник стадиона со шлангом поливает горячей водой скамейки запасных. Ди Майо признаётся, что никогда раньше не видел снега.



9:53. Делегат УЕФА топчется по заснеженно-болотистой жиже. Ему решать, состоится ли матч. Ди Майо приглашает оценить состояние газона Точеловича и генерального директора ФК «Динамо» Николая Толстых. С помощью переводчика они обсуждают перспективы игры.



Ди Майо: «Не превратится ли поле в полное месиво?».



Точелович: «В октябре мы проводили матч Россия — Италия, и газон выдержал. Тогда тоже шёл мокрый снег».



Ди Майо: «Можно ли каким-то образом его подсушить?».



Точелович: «Мы стараемся. Подогрев включён на полную мощность. После того, как уберём снег, поверхность должна подсохнуть».



Толстых: «Мы гарантируем, что льда на поле не будет. К сожалению, оно грязное, но изменить это не в наших силах».



Ди Майо: «А если игру перенести на день, можно ли сделать поле лучше?».



Толстых: «Очень плохой прогноз погоды. Боюсь, что завтра она будет такой же — дождь со снегом. Так что сутки ничего не решат».

Ди Майо задумывается и по-английски обращается к Куртни: «Похоже, если перенесём, то ничего не изменится. На поле нет льда, а потому его нельзя считать опасным. Поэтому надо играть».



10:04. Ди Майо и Куртни уходят с поля и направляются в подтрибунное помещение. Один из солдат, усердно машущий лопатой на трибуне, сбрасывает вниз огромный ком снега. Тот едва не попадает в Ди Майо. Мальтиец испуганно оглядывается и с задумчивым видом входит в пресс-центр, где должно пройти совещание, которое решит судьбу матча.



10:45. Предварительное решение — матч состоится. Делегат УЕФА получает гарантии, что трибуны и подходы к стадиону вовремя очистят от снега, и с точки зрения безопасности будет обеспечен полный порядок. Но вынесение окончательного вердикта Ди Майо переносит на вечер — за полтора часа до начала игры. Около десятка солдат, вооружившись лопатами, выходят на поле и начинают его расчищать.

15:28. Поле полностью очищено от снега.



16:30. Одетые в телогрейки рабочие начинают делать разметку поля и одновременно посыпать его песком, чтобы оно было менее влажным.



17:57. На стадион «Динамо» вновь прибывают судьи и делегаты УЕФА.



18:04. После некоторых колебаний принимается решение — играть! Футболисты «Интера», также вышедшие осмотреть газон, на котором почти нет травы, а только песок и земля, по-разному реагируют на это решение. Президент итальянского клуба Массимо Моратти обращается к знакомому российскому журналисту: «Поле, напоминающее шкуру леопарда, — это что, последнее достижение вашей перестройки?».



А Роналдо улыбается. В Бразилии ему приходилось играть и не в таких условиях.

Эпизод 3. «Гений»

На игру из подтрибунного туннеля Роналдо выходит последним из игроков «Интера» — на удачу.



Свисток Далласа — матч начинается.



В свой первый прорыв на динамовском болоте «десятка» гостей устремляется на 2-й минуте — набирает скорость, обводит Горлуковича, но подоспевший Ананко цепляет бразильца. Штрафной.



Хлестов, Ананко, Горлукович, Евсеев — защитники «Спартака», передавая Роналдо друг другу и не чураясь фолов, в дебюте матча, кажется, справляются с ним.

Футбольный матч Лиги Чемпионов УЕФА между командами "Спартак" (Москва) и "Интер" (Милан). В борьбе за мяч защитники московского "Спартака" Дмитрий Парфенов, Дмитрий Ананко и нападающий "Интера" Луис Рональдо. | Источник: РИА "Новости"





А тут ещё забивает Тихонов. После его точного удара в дальний угол на 12-й минуте счёт по сумме двух матчей становится равным, 2:2, но за счёт гола, забитого в Милане, красно-белые получают преимущество. Для «Спартака», в такую непогоду собравшего на трибунах аншлаг (35 тысяч зрителей), всё начинается лучше не придумаешь.

«Интер» отвечает в самой концовке тайма. Подача с фланга, рикошет от ноги Горлуковича, и Роналдо, опережая защитников, ударом с носка отправляет мяч в угол ворот. Главный тренер «Интера» Луиджи Симони победоносно трясёт кулаками у скамейки запасных.



1:1. Теперь надо забивать уже «Спартаку».



До 75-й минуте счёт не меняется. А потом Роналдо делает то, что заставляет весь стадион открыть рты от восхищения.



Получив передачу метрах в 25 от ворот после вброса мяча из аута, Феномен обыгрывает пятерых (!) спартаковцев. Сначала укрывает мяч корпусом и обводит Горлуковича. Затем, сыграв в «стенку» с Саморано, оставляет не у дел Хлестова. На скорости уже в штрафной проскакивает Ромащенко и Тихонова. Наконец, на ложном замахе обманывает Филимонова. И с левой ноги катит мяч в пустые ворота.



Главный тренер «Спартака» Олег Романцев на скамейке запасных всплёскивает руками: «Ну что ты с ним поделаешь?!».



Симеоне-младший, на голове которого купленная в Москве шапка-ушанка, с трибуны «Динамо» кричит что есть сил: «Viva papi! Viva papi!». Кто-то из болельщиков «Интера» поправляет малыша: «Viva Ronaldo!».



На 84-й минуте, когда становится ясно, что результат игры сделан («Спартаку» надо забивать три мяча), Симони меняет бразильца.



Спартаковские болельщики провожают Роналдо стоячей овацией и аплодисментами.



Он машет трибунам в ответ и, покидая поле, улыбается.

Футбольный матч Лиги Чемпионов УЕФА между командами "Спартак" (Москва) и "Интер" (Милан). Защитник "Спартака" Дмитрий Парфенов и нападающий "Интера" Луис Рональдо. | Источник: РИА "Новости"

Финальные титры

После игры футболисты и тренеры «Спартака» не скупились на комплименты в адрес Роналдо.



Андрей Тихонов: «Разница между нашими командами заключается только в том, что у “Интера” есть Роналдо, который и сделал всю игру».



Дмитрий Аленичев: «Думаю, что сегодня мы проиграли одному игроку — Роналдо. Убери этого футболиста, и “Интер” будет представлять собой довольно среднюю команду».



Олег Романцев: «Чего нам не хватило для победы? Не чего, а кого. Роналдо».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/i3hnGN_q65I" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Права на видео принадлежат УЕФА

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На следующий день «Спорт-экспресс» выйдет с заголовком на первой полосе: «Не грусти, Россия. “Спартак” был не хуже “Интера”. Просто у него нет Роналдо».



Газета напишет: «Там, где Роналдо, там победа. Даже в экзотической для бразильца обстановке русской зимы. “Спартак” сумел обыграть “Интер” — 1:0, но проиграл Роналдо — 0:2».



Президент «Интера» Массимо Моратти в интервью не скроет восхищения: «Второй гол Роналдо — это нечто экстраординарное. Я готов смотреть видеоповтор этого момента тысячу раз подряд! Роналдо умудряется делать то, чего ни от кого другого и ожидать нельзя. Игроки, способные в одиночку решить исход матча, — большая редкость, и это счастье, когда у тебя в команде есть такой игрок».

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«Спартак» больше не сыграет в полуфинале еврокубка. Тот матч в Москве станет третьим и последним еврокубковым полуфиналом в истории красно-белых.

А «Интер» в 1998 году выиграет Кубок УЕФА, разгромив в парижском финале «Лацио» — 3:0. Роналдо поставит в игре точку, забив третий мяч «нерадзурри».

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Летом 1998-го бразилец будет феерить уже на полях чемпионата мира во Франции, где также доведет Бразилию до финала, и только таинственный припадок в ночь перед титульной схваткой помешает ему выдать гала-концерт в последней игре с французами.

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В следующем клубном сезоне Роналдо начнут тревожить боли в правом колене, играть ему придётся на уколах. Таким, как в 1998-м (худым и здоровым), Феномен не будет больше никогда.