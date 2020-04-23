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10:19 (мск), источник: Московский комсомолец

Как обижали «Спартак»: разгромы от «Порту» и другие главные провалы наших в Европе

В апреле 2011 года «Спартак» потерпел одно из самых болезненных поражений в своей истории. Красно-белые дважды за неделю получили по пять мячей от «Порту».

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Главный тренер команды Валерий Карпин после матча оправдывался перед фанатами, породив легендарные «они сильнее» и «Фалькао к нам не приедет».

Этот и другие главные провалы российских клубов в Европе за последние 10 лет — в нашей фотогалерее.

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