Как обижали «Спартак»: разгромы от «Порту» и другие главные провалы наших в Европе
В апреле 2011 года «Спартак» потерпел одно из самых болезненных поражений в своей истории.
В апреле 2011 года «Спартак» потерпел одно из самых болезненных поражений в своей истории.
Главный тренер команды Валерий Карпин после матча оправдывался перед фанатами, породив легендарные «они сильнее» и «Фалькао к нам не приедет».
Этот и другие главные провалы российских клубов в Европе за последние 10 лет — в нашей фотогалерее.