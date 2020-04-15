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12:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

11 лет фантастическому голу Роналду в ворота «Порту». Лучший мяч сезона

Ровно 11 лет назад, 15 апреля 2009 года, выступавший за «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил гол, который болельщики манкунианцев назвали лучшим в десятилетии для клуба.

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Также португалец был удостоен приза имени легендарного венгерского форварда Ференца Пушкаша.

Он поразил ворота «Порту» в четвертьфинале Лиги Чемпионов 2008/09 отличным дальним ударом. В финале турнира манкунианцы уступили «Барселоне» со счетом 0:2.

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