СМИ: УЕФА может завершить прерванный сезон Лиги чемпионов мини-турниром
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. УЕФА рассматривает вариант завершения розыгрыша футбольной Лиги чемпионов, прерванного
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. УЕФА рассматривает вариант завершения розыгрыша футбольной Лиги чемпионов, прерванного
По информации издания,
УЕФА обсудит различные планы проведения турниров во время конференции с 55 ассоциациями на следующей неделе. Также УЕФА встретится с Ассоциацией европейских клубов (ECA), европейскими лигами и рабочими группами по формированию календаря. Отмечается, что УЕФА полон решимости завершить Лигу чемпионов и Лигу Европы, но игры турниров могут состояться только после завершения национальных чемпионатов.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также большинство европейских национальных чемпионатов были приостановлены.