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17:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: УЕФА может завершить прерванный сезон Лиги чемпионов мини-турниром

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. УЕФА рассматривает вариант завершения розыгрыша футбольной Лиги чемпионов, прерванного из-за коронавируса, в формате мини-турнира в августе, сообщает Mirror.

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Источник: Спорт РИА Новости

По информации издания, мини-турнир будет проводиться в одном месте, возможно, в Стамбуле, где должен был состояться финал, а оставшиеся раунды плей-офф будут состоять из одного матча. Отмечается, что в некоторых парах 1/8 финала еще не сыграны ответные матчи, что усложняет формирование календаря игр.

УЕФА обсудит различные планы проведения турниров во время конференции с 55 ассоциациями на следующей неделе. Также УЕФА встретится с Ассоциацией европейских клубов (ECA), европейскими лигами и рабочими группами по формированию календаря. Отмечается, что УЕФА полон решимости завершить Лигу чемпионов и Лигу Европы, но игры турниров могут состояться только после завершения национальных чемпионатов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также большинство европейских национальных чемпионатов были приостановлены.

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