СМИ: УЕФА может завершить прерванный сезон Лиги чемпионов мини-турниром

Источник: Спорт РИА Новости

По информации издания, мини-турнир будет проводиться в одном месте, возможно, в Стамбуле, где должен был состояться финал, а оставшиеся раунды плей-офф будут состоять из одного матча. Отмечается, что в некоторых парах 1/8 финала еще не сыграны ответные матчи, что усложняет формирование календаря игр.

УЕФА обсудит различные планы проведения турниров во время конференции с 55 ассоциациями на следующей неделе. Также УЕФА встретится с Ассоциацией европейских клубов (ECA), европейскими лигами и рабочими группами по формированию календаря. Отмечается, что УЕФА полон решимости завершить Лигу чемпионов и Лигу Европы, но игры турниров могут состояться только после завершения национальных чемпионатов.