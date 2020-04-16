СМИ: финал футбольной Лиги чемпионов пройдет 29 августа
ТАСС, 16 апреля. Финальный матч Лиги чемпионов по футболу состоится 29 августа. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.
ТАСС, 16 апреля. Финальный матч Лиги чемпионов по футболу состоится 29 августа. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.
На данный момент Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановил проведение матчей еврокубковых турниров
Лига чемпионов была прервана на стадии 1/8 финала, успела определиться лишь половина участников четвертьфинала, финальный матч изначально должен был состояться 30 мая в Стамбуле (Турция). По информации источника, УЕФА планирует провести первые матчи четвертьфиналов
Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 2 млн человек, более 138 тыс. умерли.