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20:22 (мск), источник: ТАСС

СМИ: финал футбольной Лиги чемпионов пройдет 29 августа

ТАСС, 16 апреля. Финальный матч Лиги чемпионов по футболу состоится 29 августа. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

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Источник: AFP 2020

На данный момент Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановил проведение матчей еврокубковых турниров из-за пандемии коронавируса, не проводятся матчи национальных первенств большинства стран Европы, а также матчи сборных команд.

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Лига чемпионов была прервана на стадии 1/8 финала, успела определиться лишь половина участников четвертьфинала, финальный матч изначально должен был состояться 30 мая в Стамбуле (Турция). По информации источника, УЕФА планирует провести первые матчи четвертьфиналов 28—29 июля, остальная часть турнира должна завершится в августе. Финал Лиги Европы предварительно назначен на 26 августа.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За все это время коронавирусом заразились более 2 млн человек, более 138 тыс. умерли.

УЕФА перенес Евро-2020 на следующий год
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