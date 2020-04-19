СМИ: Групповой этап Лиги чемпионов сезона-2020/21 начнется не ранее 20 октября

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По информации источника, матчи еврокубков сезона-2019/20, прерванного из-за пандемии коронавируса, возобновятся по окончании национальных чемпионатов, 7 и 8 августа пройдут оставшиеся игры 1/8 финала Лиги чемпионов.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--9c6f46ffdbde3c63e1df" data-vnd="9c6f46ffdbde3c63e1df" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=9c6f46ffdbde3c63e1df" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Затем в течение двух недель будут проведены матчи четвертьфинальной и полуфинальной стадий (встречи будут проходить через каждые три дня), финал, как уже сообщалось ранее, состоится 29 августа. В четвертьфинал уже пробились «Пари Сен-Жермен» (Франция), «Аталанта» (Италия), «Атлетико» (Испания), «Лейпциг» (Германия).

Отмечается, что 2 и 3 августа возобновятся игры 1/8 финала Лиги Европы (успели пройти шесть из восьми первых игр стадии), затем в течение двух с половиной недель клубы будут проводить матчи каждые три дня, чтобы определить финалистов, которые проведут решающий матч 27 августа.