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11:04 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Групповой этап Лиги чемпионов сезона-2020/21 начнется не ранее 20 октября

ТАСС, 19 апреля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует начать матчи группового этапа Лиги чемпионов следующего сезона не ранее 20 октября. Об этом сообщает портал Football Italia.

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По информации источника, матчи еврокубков сезона-2019/20, прерванного из-за пандемии коронавируса, возобновятся по окончании национальных чемпионатов, 7 и 8 августа пройдут оставшиеся игры 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Затем в течение двух недель будут проведены матчи четвертьфинальной и полуфинальной стадий (встречи будут проходить через каждые три дня), финал, как уже сообщалось ранее, состоится 29 августа. В четвертьфинал уже пробились «Пари Сен-Жермен» (Франция), «Аталанта» (Италия), «Атлетико» (Испания), «Лейпциг» (Германия).

Отмечается, что 2 и 3 августа возобновятся игры 1/8 финала Лиги Европы (успели пройти шесть из восьми первых игр стадии), затем в течение двух с половиной недель клубы будут проводить матчи каждые три дня, чтобы определить финалистов, которые проведут решающий матч 27 августа.

Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 23 апреля проведет заседание, посвященное ситуации с коронавирусом, на котором ожидается обсуждение вопроса календаря остатка сезона еврокубковых турниров.

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