СМИ: Групповой этап Лиги чемпионов сезона-2020/21 начнется не ранее 20 октября

По информации источника, матчи еврокубков сезона-2019/20, прерванного из-за пандемии коронавируса, возобновятся по окончании национальных чемпионатов, 7 и 8 августа пройдут оставшиеся игры 1/8 финала Лиги чемпионов.
Затем в течение двух недель будут проведены матчи четвертьфинальной и полуфинальной стадий (встречи будут проходить через каждые три дня), финал, как уже сообщалось ранее, состоится 29 августа. В четвертьфинал уже пробились «Пари Сен-Жермен» (Франция), «Аталанта» (Италия), «Атлетико» (Испания), «Лейпциг» (Германия).
Отмечается, что 2 и 3 августа возобновятся игры 1/8 финала Лиги Европы (успели пройти шесть из восьми первых игр стадии), затем в течение двух с половиной недель клубы будут проводить матчи каждые три дня, чтобы определить финалистов, которые проведут решающий матч 27 августа.
Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 23 апреля проведет заседание, посвященное ситуации с коронавирусом, на котором ожидается обсуждение вопроса календаря остатка сезона еврокубковых турниров.