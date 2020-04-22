Вдруг опять? Когда и почему Казахстан оставался без еврокубков

Источник: AFP 2020

В сезоне-2004/05, через два года после вступления Казахстана в УЕФА, «Иртыш», «Тобол» и «Кайрат» не смогли принять участие в Лиге чемпионов и Кубке УЕФА.

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Генеральный секретариат и Комитет по проведению соревнований УЕФА не допустили представителей Казахстана на основании ходатайства Футбольного союза Казахстана. Причина санкций заключалась в несоответствии команд минимальным обязательным финансовым и инфраструктурным критериям лицензирования УЕФА.

В сезоне-2005/06 ситуация практически повторилась, с той лишь разницей, что «Кайрат» стал единственным представителем Казахстана в еврокубках. Алматинцы выступили в Лиге чемпионов. А «Тараз» и «Иртыш», которые должны были выступить в Кубке УЕФА, не смогли получить необходимые лицензии. Такая же участь коснулась костанайского «Тобола», не получившего допуск для игр в Кубке Интертото.