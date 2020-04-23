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13:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывший игрок сборной России вспомнил о своем укусе «знаменитой лысины» Зидана

Бывший защитник сборной России по футболу, а ныне главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал об игре против выступавшего за «Реал» Зинедина Зидана. Об этом россиянин написал в своем Instagram.

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Источник: РИА "Новости"

Евсеев вспомнил, что в бытность футболистом «Локомотива» опекал француза: «В одном эпизоде боролись за верховой мяч, выпрыгнул пораньше и зубами впился в его знаменитую лысину. До крови». По его словам, он нанес сопернику травму неумышленно, а тот после оказания медицинской помощи вернулся в игру.

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«Локомотив» дважды встречался с «Реалом» на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2002/2003. Матч в Москве железнодорожники проиграли (0:1), а выездной поединок в Мадриде свели к ничьей (2:2).

Евсеев выступал за сборную России с 1999 по 2005 год. В составе команды он был участником чемпионата Европы 2004 года. На клубном уровне Евсеев играл за «Спартак», «Локомотив», «Торпедо» и ряд других команд. Тренерскую карьеру он начал в 2013 году, а «Уфу» возглавил в 2019-м.

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