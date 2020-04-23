СМИ: Места в ЛЧ и ЛЕ распределят по спортивному принципу в случае завершения сезона

Проведение национальных чемпионатов большинства стран Европы приостановлено из-за пандемии коронавируса. Не проводятся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, перенесены встречи сборных.
«Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций решил, что, если национальные первенства не будут доиграны, места в Лиге чемпионов и Лиге Европы должны быть распределены по спортивному принципу (согласно текущему турнирному положению)», — говорится в сообщении.
УЕФА настаивает на доигровке оставшихся матчей национальных первенств.
Чемпионат России приостановлен до 31 мая после 22 туров. На данный момент напрямую в групповой этап Лиги чемпионов из российских клубов выходят петербургский «Зенит» (50 очков) и московский «Локомотив» (41), с квалификационных раундов путь начнет «Краснодар» (41). В квалификацию Лиги Европы выходят «Ростов» (38) и московский ЦСКА (36), напрямую в групповой этап турнира должен попасть победитель Кубка России.