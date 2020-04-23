СМИ: Места в ЛЧ и ЛЕ распределят по спортивному принципу в случае завершения сезона

СМИ: Места в ЛЧ и ЛЕ распределят по спортивному принципу в случае завершения сезона

ТАСС, 23 апреля. Места в Лиге чемпионов и Лиге Европы на будущий сезон будут распределены в соответствии с текущем турнирным положением команд, если национальные первенства не будут доиграны. Об этом сообщил журналист Times Мартин Зиглер в Twitter.