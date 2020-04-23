Когда «Астана», «Кайрат», «Ордабасы» и «Кайсар» стартуют в еврокубках

Первый вариант заключается в том, чтобы доиграть национальные чемпионаты до возобновления еврокубков. Второй вариант — проводить турниры параллельно.

При этом отмечается, что возобновление еврокубковых матчей запланировано на август. Большинство чемпионатов в Европе проводится по системе «осень-весна», поэтому еще не известны все участники квалификации и групповых этапов.

В Казахстане лига играется по системе «весна-осень». В 2020 году страну в Лиге чемпионов должна представить «Астана», а в Лиге Европы — «Кайрат», «Ордабасы» и «Кайсар», выигравший Кубок.