Когда «Астана», «Кайрат», «Ордабасы» и «Кайсар» стартуют в еврокубках
УЕФА рассматривает два варианта возобновления сезона, который был прерван
УЕФА рассматривает два варианта возобновления сезона, который был прерван
Первый вариант заключается в том, чтобы доиграть национальные чемпионаты до возобновления еврокубков. Второй вариант — проводить турниры параллельно.
При этом отмечается, что возобновление еврокубковых матчей запланировано на август. Большинство чемпионатов в Европе проводится по системе «осень-весна», поэтому еще не известны все участники квалификации и групповых этапов.
В Казахстане лига играется по системе «весна-осень». В 2020 году страну в Лиге чемпионов должна представить «Астана», а в Лиге Европы — «Кайрат», «Ордабасы» и «Кайсар», выигравший Кубок.
Текущие розыгрыши ЛЧ и ЛЕ остановлен на 1/8 финала, но в ЛЧ успели определиться четыре участника ¼ финала. Сама же КПЛ прервана с середины марта после двух туров.