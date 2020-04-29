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29 апреля, источник: ТАСС

Футбольный клуб ПСЖ может провести домашние матчи Лиги чемпионов вне Франции

ТАСС, 29 апреля. Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» в случае возобновления Лиги чемпионов может провести домашние матчи турнира на территории другой страны. Об этом сказал владелец клуба Нассер аль-Хелаифи, комментарий которого приводит радио RMC Sport.

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Источник: AP 2020

Ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп сообщил, что спортивные мероприятия в стране с участием более 5000 человек не будут проводиться до сентября из-за пандемии коронавируса.

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«Если играть во Франции невозможно, мы будем играть за границей, обеспечивая наилучшие условия безопасности для здоровья наших игроков и всего нашего персонала», — сказал владелец клуба.

ПСЖ вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, также Францию в турнире представляет «Лион», который в первом матче 1/8 финала обыграл дома итальянский «Ювентус» (1:0).

Во вторник Федерация футбола Франции объявила о досрочном завершении чемпионата страны.

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