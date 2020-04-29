Футбольный клуб ПСЖ может провести домашние матчи Лиги чемпионов вне Франции

Ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп сообщил, что спортивные мероприятия в стране с участием более 5000 человек не будут проводиться до сентября из-за пандемии коронавируса.
«Если играть во Франции невозможно, мы будем играть за границей, обеспечивая наилучшие условия безопасности для здоровья наших игроков и всего нашего персонала», — сказал владелец клуба.
ПСЖ вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, также Францию в турнире представляет «Лион», который в первом матче 1/8 финала обыграл дома итальянский «Ювентус» (1:0).
Во вторник Федерация футбола Франции объявила о досрочном завершении чемпионата страны.