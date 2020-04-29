Футбольный клуб ПСЖ может провести домашние матчи Лиги чемпионов вне Франции

Источник: AP 2020

Ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп сообщил, что спортивные мероприятия в стране с участием более 5000 человек не будут проводиться до сентября из-за пандемии коронавируса.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--eea1487df7e504a11692" data-vnd="eea1487df7e504a11692" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=eea1487df7e504a11692" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Если играть во Франции невозможно, мы будем играть за границей, обеспечивая наилучшие условия безопасности для здоровья наших игроков и всего нашего персонала», — сказал владелец клуба.

ПСЖ вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, также Францию в турнире представляет «Лион», который в первом матче 1/8 финала обыграл дома итальянский «Ювентус» (1:0).