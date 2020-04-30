СМИ: УЕФА может лишить Нидерланды одного места в Лиге Европы
УЕФА может лишить Нидерланды одного места в Лиге Европы и не пустить в еврокубки «Виллем II», сообщает AD со ссылкой на источник в Королевском футбольном союзе Нидерландов (KNVB).
УЕФА может лишить Нидерланды одного места в Лиге Европы и не пустить в еврокубки «Виллем II», сообщает AD со ссылкой на источник в Королевском футбольном союзе Нидерландов (KNVB).
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Так как не был сыгран и финал Кубка страны, то прямую путевку в групповой этап Лиги Европы, которую получает обладатель трофея, было решено распределить через чемпионат — она досталась «Фейенорду», занявшему третье место. Еще две путевки в квалификацию перешли к ПСВ и «Виллему II». УЕФА же, как отмечается, может не признать такое распределение и отправить «Фейенорд» в квалификацию Лиги Европы вместе с ПСВ, а «Виллем II» останется без еврокубков.
Ранее против итогового распределения мест в еврокубках от Нидерландов выступил «Утрехт», который занял шестое место в таблице чемпионата страны, но отставал от «Виллема II» всего на три очка, имея матч в запасе. Кроме того «Утрехт», как и «Фейенорд», является участником не сыгранного финала Кубка Нидерландов.