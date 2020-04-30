СМИ: УЕФА может лишить Нидерланды одного места в Лиге Европы

Источник: AFP 2020

Футбольный сезон в Нидерландах был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Чемпион объявлен не был, но по итогам сыгранных матчей в чемпионате на момент приостановки путевки в Лигу чемпионов получили «Аякс» и АЗ, а в Лигу Европы — «Фейенорд», ПСВ и «Виллем II».

Так как не был сыгран и финал Кубка страны, то прямую путевку в групповой этап Лиги Европы, которую получает обладатель трофея, было решено распределить через чемпионат — она досталась «Фейенорду», занявшему третье место. Еще две путевки в квалификацию перешли к ПСВ и «Виллему II». УЕФА же, как отмечается, может не признать такое распределение и отправить «Фейенорд» в квалификацию Лиги Европы вместе с ПСВ, а «Виллем II» останется без еврокубков.