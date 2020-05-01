УЕФА изменил регламент Лиги Европы. Как теперь попасть в этот турнир?

Источник: AP 2020

Регламент Лиги Европы не предусматривал ситуацию, которая уже возникла (в Голландии и Франции) и может еще возникнуть в разных странах, где невозможно завершить розыгрыш Кубка.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--83a09f99e5e9d53a3899" data-vnd="83a09f99e5e9d53a3899" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=83a09f99e5e9d53a3899" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Из-за этого невозможно определить и его обладателя или обладателей, если речь идет о нескольких странах.

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А ведь именно победители кубковых турниров, исходя из положений регламента, обычно имеют преимущество при распределении по еврокубковым этапам. Например, обладатель Кубка России-2019/20 должен попасть напрямую в групповой турнир Лиги Европы.

Теперь эта «дыра» в регламенте закрыта. Если невозможно определить обладателя Кубка по спортивному принципу, то есть если нельзя довести это соревнование до конца, клубы можно будет заявлять в Лигу Европы на основании турнирной таблицы — той, что признана итоговой решением федерации.

Если снова взять в качестве примера российские соревнования, при невозможности завершения Кубка страны, в групповой турнир будет заявлена команда, занявшая четвертое место. В 3-й отборочный раунд вместо нее соответственно пойдет пятая команда чемпионата, а во 2-й отборочный раунд — шестая.