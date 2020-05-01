Погребняк прокомментировал слухи о подкупе «Зенитом» мюнхенской «Баварии»
С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 мая — РИА Новости, Тарас Барабаш. Нападающий Павел Погребняк в интервью РИА Новости отреагировал на слухи о том, что матч
С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 мая — РИА Новости, Тарас Барабаш. Нападающий Павел Погребняк в интервью РИА Новости отреагировал на слухи о том, что матч
В 2008 году в ответной игре полуфинала турнира клуб из
«Не думаю, что об этом вспоминают болельщики “Зенита”. Вспоминают недруги. Назову их, если говорить помягче, фальшивыми любителями футбола», — ответил Погребняк на просьбу прокомментировать высказывания о том, что матч мог носить неспортивный характер.
«По идее, радоваться успеху “Зенита” как представителя России должны были все, но вот как есть. А тремя годами ранее всей Россией болели за ЦСКА», — добавил форвард.