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18:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Погребняк прокомментировал слухи о подкупе «Зенитом» мюнхенской «Баварии»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 мая — РИА Новости, Тарас Барабаш. Нападающий Павел Погребняк в интервью РИА Новости отреагировал на слухи о том, что матч санкт-петербургского «Зенита» с мюнхенской «Баварией» в полуфинале Кубка УЕФА-2007/08 мог быть договорным.

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Источник: Спорт РИА Новости

В 2008 году в ответной игре полуфинала турнира клуб из Санкт-Петербурга на своем поле обыграл мюнхенцев со счетом 4:0 и вышел в финал Кубка УЕФА, где впоследствии победил шотландский «Рейнджерс».

«Не думаю, что об этом вспоминают болельщики “Зенита”. Вспоминают недруги. Назову их, если говорить помягче, фальшивыми любителями футбола», — ответил Погребняк на просьбу прокомментировать высказывания о том, что матч мог носить неспортивный характер.

«По идее, радоваться успеху “Зенита” как представителя России должны были все, но вот как есть. А тремя годами ранее всей Россией болели за ЦСКА», — добавил форвард.

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9 августа 2019© Ньюстюб
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