Погребняк прокомментировал слухи о подкупе «Зенитом» мюнхенской «Баварии»

Источник: Спорт РИА Новости

В 2008 году в ответной игре полуфинала турнира клуб из Санкт-Петербурга на своем поле обыграл мюнхенцев со счетом 4:0 и вышел в финал Кубка УЕФА, где впоследствии победил шотландский «Рейнджерс».

«Не думаю, что об этом вспоминают болельщики “Зенита”. Вспоминают недруги. Назову их, если говорить помягче, фальшивыми любителями футбола», — ответил Погребняк на просьбу прокомментировать высказывания о том, что матч мог носить неспортивный характер.