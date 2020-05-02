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18:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Моуринью рассказал о единственном матче, после которого он плакал

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал, что после одного из матчей в своей тренерской карьере он заплакал.

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Источник: AP 2020

По словам португальского тренера, этим матчем является ответная игра мадридского «Реала» с мюнхенской «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов-2011/12. Испанский клуб, который тогда возглавлял Моуринью, уступил своему сопернику в серии послематчевых пенальти и не смог выйти в финал.

«Это футбол, такое случается. Криштиану Роналду, Кака, Серхио Рамос — три настоящих монстра, которые никогда не вызывали сомнений, но они тоже люди, которые могут не забить с пенальти. Той ночью я единственный раз в своей тренерской карьере плакал после матча. Хорошо помню тот момент. Вместе с помощником Айтором Каранкой мы остановились в машине перед моим домом и оба заплакали. Было очень тяжело, потому что мы были лучшими в том сезоне», — рассказал Моуринью в интервью изданию Marca.

Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Вместе с мадридским клубом португалец становился чемпионом Испании и выигрывал кубок страны.

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