Моуринью рассказал о единственном матче, после которого он плакал
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал, что после одного из матчей в своей тренерской карьере он заплакал.
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал, что после одного из матчей в своей тренерской карьере он заплакал.
По словам португальского тренера, этим матчем является ответная игра мадридского «Реала» с мюнхенской «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов-2011/12. Испанский клуб, который тогда возглавлял Моуринью, уступил своему сопернику в серии послематчевых пенальти и не смог выйти в финал.
«Это футбол, такое случается. Криштиану Роналду, Кака, Серхио Рамос — три настоящих монстра, которые никогда не вызывали сомнений, но они тоже люди, которые могут не забить с пенальти. Той ночью я единственный раз в своей тренерской карьере плакал после матча. Хорошо помню тот момент. Вместе с помощником Айтором Каранкой мы остановились в машине перед моим домом и оба заплакали. Было очень тяжело, потому что мы были лучшими в том сезоне», — рассказал Моуринью в интервью изданию Marca.
Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Вместе с мадридским клубом португалец становился чемпионом Испании и выигрывал кубок страны.