Моуринью рассказал о единственном матче, после которого он плакал

«Это футбол, такое случается. Криштиану Роналду, Кака, Серхио Рамос — три настоящих монстра, которые никогда не вызывали сомнений, но они тоже люди, которые могут не забить с пенальти. Той ночью я единственный раз в своей тренерской карьере плакал после матча. Хорошо помню тот момент. Вместе с помощником Айтором Каранкой мы остановились в машине перед моим домом и оба заплакали. Было очень тяжело, потому что мы были лучшими в том сезоне», — рассказал Моуринью в интервью изданию Marca.