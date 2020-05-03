Гол в ворота «Зенита» признан одним из лучших в истории ЛЧ по версии France Football

Футбол, Лига чемпионов, Группа G23.10.2019, 19:55 (МСК UTC+3)Red Bull Arena (Zentralstadion), 41058 зрителей
|Юлиан Нагельсманн
|Сергей Семак
|Конрад Лаймер(Марсель Забитцер)
|49′
|Ярослав Ракицкий
|25′
|Марсель Забитцер(Лукас Клостерманн, Кевин Кампль)
|59′
|1
|Петер Гулачи
|41
|Михаил Кержаков
|16
|Лукас Клостерманн
|15
|Вячеслав Караваев
|22
|Норди Мукьеле
|3
|Дуглас Сантос
|4
|Вилли Орбан
|6
|Бранислав Иванович
|5
|Дайот Упамекано
|44
|Ярослав Ракицкий
|7
|Марсель Забитцер
|22
|Артем Дзюба
|10
|Эмиль Форсберг
|5
|Вильмар Барриос
8′
|44
|Кевин Кампль
|27
|Магомед Оздоев
|17
|Адемола Лукман
69′
|17
|Олег Шатов
65′
|9
|Юссуф Поульсен
|4
|Йордан Осорио
|11
|Тимо Вернер
45′
|11
|Себастьян Дриусси
82′
|20
|Матеус Кунья
|20
|Роберт Мак
|27
|Конрад Лаймер
86′
|7
|Сердар Азмун
75′
|31
|Диего Демме
|14
|Далер Кузяев
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|6
|6
|Удары в створ
|2
|2
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|2
|10
|Фолы
|8
|5
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Али Палабыйык(Турция)
|Боковой судья
|Мустафа Эйисой(Турция)
|Боковой судья
|Серкан Олгунджан(Турция)
|ВАР
|Массимилиано Иррати(Италия)
|Ассистент ВАР
|Мете Калкаван(Турция)