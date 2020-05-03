Гол в ворота «Зенита» признан одним из лучших в истории ЛЧ по версии France Football

Гол в ворота «Зенита» признан одним из лучших в истории ЛЧ по версии France Football

Французское издание France Football представило рейтинг из 50 лучших голов в истории Лиги чемпионов с 1992 по 2020 год. На 31-м месте в списке — гол нападающего «РБ Лейпциг» Марселя Забитцера в ворота петербургского «Зенита».