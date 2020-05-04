Гол Зидана в ворота «Байера» признан лучшим в истории Лиги чемпионов. Он удивительно хорош

На первом месте расположился гол полузащитника «Реала» Зинедина Зидана в финале турнира сезона-2001/02 в ворота «Байера» (2:1). Француз с лета пробил в ближний угол ворот Ханса-Йорга Бутта.

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Второе место у полузащитника «Фиорентины» Мауро Брессана и его мяча в ворота «Барселоны» в 1999 году.