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08:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гол Зидана в ворота «Байера» признан лучшим в истории Лиги чемпионов. Он удивительно хорош

France Football составил рейтинг лучших голов в истории Лиги чемпионов.

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Источник: AP 2020

На первом месте расположился гол полузащитника «Реала» Зинедина Зидана в финале турнира сезона-2001/02 в ворота «Байера» (2:1). Француз с лета пробил в ближний угол ворот Ханса-Йорга Бутта.

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Второе место у полузащитника «Фиорентины» Мауро Брессана и его мяча в ворота «Барселоны» в 1999 году.

Замкнул тройку гол форварда Криштиану Роналду в ворота «Ювентуса» в сезоне-2017/18.

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