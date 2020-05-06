Стала известна возможная дата четвертьфинала ЛЧ «Ювентус» — «Лион»
По данным нескольких источников, близких к УЕФА, четвертьфинал Лиги чемпионов — 2019/2020 между «Ювентусом» и «Лионом» может пройти 8 августа в Турине.
По данным нескольких источников, близких к УЕФА, четвертьфинал Лиги чемпионов — 2019/2020 между «Ювентусом» и «Лионом» может пройти 8 августа в Турине.
Об этом сообщает RMC Sport.
6 мая в УЕФА состоялась встреча с президентами ведущих европейских клубов, в ходе которой было в очередной раз отмечено, что нынешний розыгрыш ЛЧ должен быть завершен.
Напомним, что почти все футбольные лиги Европы в настоящий момент приостановлены