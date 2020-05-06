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20:23 (мск), источник: Газета.Ру

Стала известна возможная дата четвертьфинала ЛЧ «Ювентус» — «Лион»

По данным нескольких источников, близких к УЕФА, четвертьфинал Лиги чемпионов — 2019/2020 между «Ювентусом» и «Лионом» может пройти 8 августа в Турине.

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Об этом сообщает RMC Sport.

6 мая в УЕФА состоялась встреча с президентами ведущих европейских клубов, в ходе которой было в очередной раз отмечено, что нынешний розыгрыш ЛЧ должен быть завершен.

Напомним, что почти все футбольные лиги Европы в настоящий момент приостановлены из-за пандемии коронавируса.

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