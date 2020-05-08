Президент «Хетафе»: УЕФА сообщил нам, что матчи Лиги Европы пройдут в августе

«УЕФА сообщил нам, что матчи 1/8 финала Лиги Европы однозначно будут сыграны. Они пройдут 2 или 3 августа в Милане при пустых трибунах, а ответный матч в Испании состоится 6 или 7 августа. Если сыграть матчи на этих стадионах будет невозможно из-за коронавируса, они состоятся на нейтральных стадионах», — приводит слова Торреса Calciomercato.