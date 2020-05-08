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13:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Президент «Хетафе»: УЕФА сообщил нам, что матчи Лиги Европы пройдут в августе

Президент испанского «Хетафе» Анхель Торрес сообщил, когда состоятся матчи клуба в 1/8 финала Лиги Европы, которые были перенесены из-за пандемии коронавируса.

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Источник: AFP 2020

Соперником «Хетафе» станет миланский «Интер».

«УЕФА сообщил нам, что матчи 1/8 финала Лиги Европы однозначно будут сыграны. Они пройдут 2 или 3 августа в Милане при пустых трибунах, а ответный матч в Испании состоится 6 или 7 августа. Если сыграть матчи на этих стадионах будет невозможно из-за коронавируса, они состоятся на нейтральных стадионах», — приводит слова Торреса Calciomercato.

Напомним, все европейские чемпионаты, кроме первенства Высшей лиги Беларуси, были приостановлены. Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.

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