Хиддинк рассказал о подозрительном характере матча «Челси» — «Барселона» в полуфинале Лиги чемпионов
Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк дал интервью, в котором рассказал о подозрительном характере матча «Челси» — «Барселона».
Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк дал интервью, в котором рассказал о подозрительном характере матча «Челси» — «Барселона».
Речь идет об ответной игре ½ финала Лиги чемпионов в сезоне-2008/09. Хиддинк тогда тренировал «Челси». После нулевой ничьей в Барселоне команды сыграли со счетом 1:1 в Лондоне. Благодаря выездному голу в следующий раунд прошла «Барса». В «Челси» остались крайне недовольны судейством норвежца Тома Хеннинга Эвребе. В частности, он не назначил пенальти, когда защитник «Барселоны» Жерар Пике сыграл рукой в своей штрафной площади.
«Меня удивила работа судьи в том матче, ведь до этого у него были прекрасные игры. Думаю, это было худшее судейство, которое я видел. Это был единственный раз, когда я подумал, что мог иметь место
Якобы в связи с этим Эвребе принял несколько спорных решений в пользу «Барселоны».
«За день до нашего матча “Манчестер Юнайтед” уже обеспечил себе место в финале. Если бы мы выиграли у “Барселоны”, то в финале Лиги чемпионов второй год подряд сыграли бы одни и те же команды. Впрочем, у меня нет никаких доказательств