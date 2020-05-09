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9 мая, источник: Sport24

Хиддинк рассказал о подозрительном характере матча «Челси» — «Барселона» в полуфинале Лиги чемпионов

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк дал интервью, в котором рассказал о подозрительном характере матча «Челси» — «Барселона».

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Источник: Sport24

Речь идет об ответной игре ½ финала Лиги чемпионов в сезоне-2008/09. Хиддинк тогда тренировал «Челси». После нулевой ничьей в Барселоне команды сыграли со счетом 1:1 в Лондоне. Благодаря выездному голу в следующий раунд прошла «Барса». В «Челси» остались крайне недовольны судейством норвежца Тома Хеннинга Эвребе. В частности, он не назначил пенальти, когда защитник «Барселоны» Жерар Пике сыграл рукой в своей штрафной площади.

«Меня удивила работа судьи в том матче, ведь до этого у него были прекрасные игры. Думаю, это было худшее судейство, которое я видел. Это был единственный раз, когда я подумал, что мог иметь место какой-то сговор», — сказал Хиддинк в интервью Ziggo Sport.

Ранее некоторыми болельщиками и экспертами неоднократно высказывалось мнение, что в УЕФА не хотели, чтобы в финале Лиги чемпионов второй год подряд встретились «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Якобы в связи с этим Эвребе принял несколько спорных решений в пользу «Барселоны».

«За день до нашего матча “Манчестер Юнайтед” уже обеспечил себе место в финале. Если бы мы выиграли у “Барселоны”, то в финале Лиги чемпионов второй год подряд сыграли бы одни и те же команды. Впрочем, у меня нет никаких доказательств каких-либо манипуляций. Но я до сих пор злюсь, когда вспоминаю об этой игре», — заключил голландский тренер.

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