Хиддинк рассказал о подозрительном характере матча «Челси» — «Барселона» в полуфинале Лиги чемпионов

Источник: Sport24

Речь идет об ответной игре ½ финала Лиги чемпионов в сезоне-2008/09. Хиддинк тогда тренировал «Челси». После нулевой ничьей в Барселоне команды сыграли со счетом 1:1 в Лондоне. Благодаря выездному голу в следующий раунд прошла «Барса». В «Челси» остались крайне недовольны судейством норвежца Тома Хеннинга Эвребе. В частности, он не назначил пенальти, когда защитник «Барселоны» Жерар Пике сыграл рукой в своей штрафной площади.

«Меня удивила работа судьи в том матче, ведь до этого у него были прекрасные игры. Думаю, это было худшее судейство, которое я видел. Это был единственный раз, когда я подумал, что мог иметь место какой-то сговор», — сказал Хиддинк в интервью Ziggo Sport.

Ранее некоторыми болельщиками и экспертами неоднократно высказывалось мнение, что в УЕФА не хотели, чтобы в финале Лиги чемпионов второй год подряд встретились «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Якобы в связи с этим Эвребе принял несколько спорных решений в пользу «Барселоны».