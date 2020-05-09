Президент «Лиона»: Матч 1/8 финала ЛЧ с «Ювентусом» пройдет 7 августа
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между туринским «Ювентусом» и «Лионом» пройдет 7 августа, заявил президент французского футбольного клуба
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между туринским «Ювентусом» и «Лионом» пройдет 7 августа, заявил президент французского футбольного клуба
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановил розыгрыш Лиги чемпионов в марте
«Матч с “Ювентусом” состоится 7 августа в Турине, игра пройдет при пустых трибунах», — цитирует Ола Football Italia со ссылкой на RTL France.
Первая встреча между командами прошла в феврале во Франции и завершилась победой «Лиона» со счетом 1:0.