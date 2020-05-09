Президент «Лиона»: Матч 1/8 финала ЛЧ с «Ювентусом» пройдет 7 августа

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приостановил розыгрыш Лиги чемпионов в марте из-за распространения коронавируса. Ранее сообщалось, что турнир может возобновиться в августе.

«Матч с “Ювентусом” состоится 7 августа в Турине, игра пройдет при пустых трибунах», — цитирует Ола Football Italia со ссылкой на RTL France.