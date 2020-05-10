«Лион» опроверг информацию о дате матча с «Ювентусом»

— Дата матча с «Ювентусом» еще не была окончательно установлена вопреки тому, что было указано ранее, — сообщается в заявлении. — Дата должна быть определена как часть планирования финальных этапов Лиги чемпионов. Решение будет объявлено непосредственно УЕФА в ближайшее время.