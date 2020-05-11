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16:14 (мск), источник: Чемпионат.com

УЕФА сократит или отменит квалификацию в Лиге чемпионов и Лиге Европы в сезоне-2020/2021

Формат проведения квалификационных раундов в Лиге чемпионов и Лиге Европы претерпит изменения в следующем сезоне.

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В связи с тем, что сроки начала кампании-2020/2021 были сдвинуты из-за паузы на фоне пандемии коронавируса, УЕФА засомневался в возможности проведения отборочных матчей обоих еврокубков по стандартной схеме. Как сообщалось ранее, старт группового этапа следующего розыгрыша Лиги чемпионов был предварительно назначен на 20 октября.

Во время загрузки произошла ошибка.

По информации The Times, организация намерена сократить квалификацию в еврокубках. Среди основных вариантов — сокращение раундов до одноматчевого противостояния на нейтральном поле и уменьшение количества самих раундов. Если же не удастся воплотить в жизнь ни один из форматов, то УЕФА отменит квалификацию.

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