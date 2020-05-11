УЕФА сократит или отменит квалификацию в Лиге чемпионов и Лиге Европы в сезоне-2020/2021
Формат проведения квалификационных раундов в Лиге чемпионов и Лиге Европы претерпит изменения в следующем сезоне.
Формат проведения квалификационных раундов в Лиге чемпионов и Лиге Европы претерпит изменения в следующем сезоне.
В связи с тем, что сроки начала кампании-2020/2021 были сдвинуты
По информации The Times, организация намерена сократить квалификацию в еврокубках. Среди основных вариантов — сокращение раундов до одноматчевого противостояния на нейтральном поле и уменьшение количества самих раундов. Если же не удастся воплотить в жизнь ни один из форматов, то УЕФА отменит квалификацию.