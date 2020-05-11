УЕФА сократит или отменит квалификацию в Лиге чемпионов и Лиге Европы в сезоне-2020/2021

В связи с тем, что сроки начала кампании-2020/2021 были сдвинуты из-за паузы на фоне пандемии коронавируса, УЕФА засомневался в возможности проведения отборочных матчей обоих еврокубков по стандартной схеме. Как сообщалось ранее , старт группового этапа следующего розыгрыша Лиги чемпионов был предварительно назначен на 20 октября.

По информации The Times, организация намерена сократить квалификацию в еврокубках. Среди основных вариантов — сокращение раундов до одноматчевого противостояния на нейтральном поле и уменьшение количества самих раундов. Если же не удастся воплотить в жизнь ни один из форматов, то УЕФА отменит квалификацию.