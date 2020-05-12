Текущие события
Футбол. Зарубежный
9.05
Славия М
Торпедо-БелАЗ
00
Футбол. Зарубежный
9.05
Неман
Рух
24
Футбол. Зарубежный
10.05
Ислочь
Белшина
21
Футбол. Зарубежный
10.05
Витебск
Шахтер С
00
Футбол. Зарубежный
10.05
Смолевичи
БАТЭ
35
Футбол. Зарубежный
10.05
Динамо Брс
Динамо Мн
21
Все события
Фоторепортажи
19Грузия — Россия — 1:0. Скандальный матч-сенсация
15Гэтжи нокаутировал Фергюсона и другие события UFC 249
13:21 (мск), источник: ТАСС

«Матч ТВ» продолжит показывать матчи футбольных еврокубков до 2024 года

МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Телеканал «Матч ТВ» продолжит показывать футбольные матчи еврокубков до конца сезона-2023/24. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе канала.

Наверх
Источник: AFP 2020

Новый трехлетний договор, который начнет действовать с сезона-2021/22, включает в себя право на трансляции не только игр Лиги чемпионов и Лиги Европы, но и нового турнира Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) — Лиги конференций, запуск которого намечен на сезон-2021/22. В новом пакете прав останется и Юношеская лига УЕФА.

«Мы вместе с нашими многочисленными зрителями, любителями футбола всех возрастов, рады, что “Матч ТВ” продолжит показывать главные матчи турниров под эгидой УЕФА до конца сезона-2023/24, — приводит пресс-служба канала слова гендиректора холдинга “Газпром-медиа” Александра Жарова. — За годы сотрудничества мы стали надежным партнером УЕФА, благодаря чему наши зрители могут наслаждаться самым красивым, ярким, фантастическим футбольным зрелищем. Новое соглашение — не только подтверждение доверительных отношений между холдингом и УЕФА, но и возможность вывести их на новый уровень. Мы продолжим показывать еврокубки максимально широкой аудитории в России, мы в этом заинтересованы и задействуем для этого все свои ресурсы».

«Мы счастливы продолжить сотрудничество с нашим давним партнером, который и дальше будет показывать лучшие европейские клубные турниры на радость всем российским болельщикам», — приводит пресс-служба канала слова директора УЕФА по маркетингу Ги-Лорена Эпштейна.

Во время загрузки произошла ошибка.
Суперкубок
КомандыКалендарь / результаты
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Александра Трусова ушла от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко
Канадский фигурист рассказал о дружбе с Медведевой и оскорблениях со стороны ее фанатов
Гэтжи не светит бой с Хабибом. Объясняем, почему
Великий гол хоккеиста Боброва. Он принес СССР первое золото ЧМ
Щербакова сообщила, что не уходила от Тутберидзе
Татьяна Навка госпитализирована с коронавирусом
Павел Буре вошел в символическую сборную «Ванкувера» всех времен
«Феррари» объявила, что Феттель покинет команду
Капризов не сможет дебютировать в НХЛ в сезоне-2019/20
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь