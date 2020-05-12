«Матч ТВ» продолжит показывать матчи футбольных еврокубков до 2024 года
МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Телеканал «Матч ТВ» продолжит показывать футбольные матчи еврокубков до конца сезона-2023/24. Об этом ТАСС сообщили в
МОСКВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Телеканал «Матч ТВ» продолжит показывать футбольные матчи еврокубков до конца сезона-2023/24. Об этом ТАСС сообщили в
Новый трехлетний договор, который начнет действовать с сезона-2021/22, включает в себя право на трансляции не только игр Лиги чемпионов и Лиги Европы, но и нового турнира Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) — Лиги конференций, запуск которого намечен на сезон-2021/22. В новом пакете прав останется и Юношеская лига УЕФА.
«Мы вместе с нашими многочисленными зрителями, любителями футбола всех возрастов, рады, что “Матч ТВ” продолжит показывать главные матчи турниров под эгидой УЕФА до конца сезона-2023/24, — приводит
«Мы счастливы продолжить сотрудничество с нашим давним партнером, который и дальше будет показывать лучшие европейские клубные турниры на радость всем российским болельщикам», — приводит