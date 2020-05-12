«Матч ТВ» продолжит показывать матчи футбольных еврокубков до 2024 года

Новый трехлетний договор, который начнет действовать с сезона-2021/22, включает в себя право на трансляции не только игр Лиги чемпионов и Лиги Европы, но и нового турнира Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) — Лиги конференций, запуск которого намечен на сезон-2021/22. В новом пакете прав останется и Юношеская лига УЕФА.

«Мы вместе с нашими многочисленными зрителями, любителями футбола всех возрастов, рады, что “Матч ТВ” продолжит показывать главные матчи турниров под эгидой УЕФА до конца сезона-2023/24, — приводит пресс-служба канала слова гендиректора холдинга “Газпром-медиа” Александра Жарова. — За годы сотрудничества мы стали надежным партнером УЕФА, благодаря чему наши зрители могут наслаждаться самым красивым, ярким, фантастическим футбольным зрелищем. Новое соглашение — не только подтверждение доверительных отношений между холдингом и УЕФА, но и возможность вывести их на новый уровень. Мы продолжим показывать еврокубки максимально широкой аудитории в России, мы в этом заинтересованы и задействуем для этого все свои ресурсы».