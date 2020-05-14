«Отдай мяч, что его схватил?» Последняя ЛЧ Олега Романцева: грустные и смешные истории

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От Черчесова до Огунсаньи

Это был закат того «Спартака», который установил, похоже, вечный рекорд чемпионата России, выиграв его 6 раз подряд (1996−2001).

Последняя осень в клубе Олега Романцева, который так и не нашёл общего языка с новым владельцем-президентом Андреем Червиченко.

Удивительный по своей разношёрстности состав.

В воротах 39-летний Станислав Черчесов, в третий (!) раз вернувшийся в Тарасовку.

В центре обороны — 23-летний македонец Игор Митрески, 23-летний бразилец Мойзес и 22-летний грузин Валери Абрамидзе.

Колоритнейшие африканские легионеры. Сенегалец Ибра Кебе, имевший привычку бегать за обидчиками с ножом. Нигериец Окон Эссиен Фло, укусившей за палец одного из боссов «Спартака» на переговорах.

Другой нигериец Самюэль Огунсанья, однажды вышедший на поле в шиповках, так как забыл бутсы в раздевалке. А также ямаец Роберт Скарлетт, который предпочитал жить на клубной базе и почти не выходил на улицу. И бразилец Марсело Силва, призванный заменить в опорной зоне Виктора Булатова и примеривший его «восьмёрку», но бесконечно разочаровывавший.

Опытные игроки, осколки чемпионской роскоши — Максим Левицкий, Юрий Ковтун, Дмитрий Хлестов, Василий Баранов, Владимир Бесчастных и несостоявшийся россиянин Жерри-Кристиан Тчуйсе.

Талантливые друзья-украинцы — 23-летние Максим Калиниченко и Артём Безродный.

Яркая молодёжь, о которой было так много разговоров: «Уж Романцев-то научит их в футбол играть!» 17-летний Александр Павленко, 18-летние Александр Данишевский и Дмитрий Торбинский, 19-летние Дмитрий Кудряшов и Александр Сонин.

Романцев мог уйти из «Спартака», не дожидаясь позора в Лиге чемпионов

Вот только самого Романцева осенью 2002-го в клубе могло уже не быть. В автобиографии «Правда обо мне и «Спартака» он признаётся: «Ситуация с составом была аховой. Понимая, что происходит в клубе, я уже тогда мог развернуться и уйти».

Ставка на юные дарования была для тренера во многом вынужденной мерой — не от хорошей жизни. Из-за тяжёлых травм «Спартак» недосчитался двух лидеров — Дмитрия Парфёнова и капитана Егора Титова.

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий Романцев в «Спартаке» — последнее межсезонье на посту главного тренера

А тут ещё Дмитрий Сычёв — тоже молодой да ранний, но уже успевший в свои 18 лет съездить на чемпионат мира и там блеснуть — забастовал. За месяц до первого матча «Спартака» в Европе подал президенту Червиченко заявление о расторжении контракта, забрал все свои вещи и покинул базу красно-белых. Громкое дело завершилось дисквалификацией — на заседании КДК РФС было решено наложить на форварда 4-месячный бан. Но «Спартаку» от этого легче не стало.

Первый круг Лиги чемпионов, три матча, чемпионы России проиграли с общим счётом 0:10! Причём шли «по нарастающей»: «Базель» — 0:2, «Валенсия» — 0:3, «Ливерпуль» — 0:5. Получив пять плюх на «Энфилде» (бедняга Черчесов — это был его последний матч за «Спартак» в еврокубках), красно-белые установили клубный антирекорд.

А через три недели «Ливерпуль», тогда лидирующий в Премьер-лиге, приехал на ответный матч в Москву. И вот здесь — единственный раз за всю кошмарную европейскую осень 2002-го — самый юный «Спартак» в истории Лиги чемпионов (в заявке хозяев было шесть футболистов моложе 20 лет), пусть и ненадолго, но смог подарить своим болельщикам надежду на то, что пациент всё-таки больше жив, чем мёртв. На 23-й минуте матча романцевские джокеры открыли счёт, разыграв голевую двухходовку в штрафной англичан — 17-летний Павленко отпасовал 18-летнему Данишевскому и суперскоростной форвард (в плохие дни фанаты «Спартака» называли его «всадником без головы») прицельно пробил в дальнюю девятку ворот Ежи Дудека. 1:0!

«Бегать за футболкой Оуэна? Это все пришлые ребята — чудаковатые»

Увы, в составе «Ливерпуля» нашёлся человек, который смог не только ответить на выстрел Данишевского, но и фактически в одиночку обыграть «Спартак». Майкл Оуэн — действующий обладатель «Золотого мяча» и лучший футболист Европы. На «Динамо» Могучий Мышонок (он же — Золотой Мальчик) исполнил тот же трюк, что годом ранее удался ему в матче за сборную Англии в Мюнхене против немцев (за что потом, собственно, он и получит «Золотой мяч») — оформил хет-трик.

«Бедные мальчики “Спартака” играли, как могли. Золотой мальчик “Ливерпуля” забивал, как хотел», — напишет на следующий день «Спорт-экспресс». Намёк на то, что все три гола Оуэна получились разными. Первый мяч он забил головой (при росте — 173 см). Потом будет игра на добивание и, наконец, замкнутая дальняя штанга. «Спартак» — Оуэн — 1:3.

Одна из легенд, до сих пор сопровождающих тот катастрофический европровал «Спартака», гласит — после матча чуть ли не полсостава хозяев устроили охоту за футболкой его главного героя с 10-м номером на спине.

Бесчастных, привыкший к совсем другому «Спартаку» (который десятью годами ранее безжалостно прибил «Ливерпуль» и в Москве — 4:2, и на «Энфилде» — 2:0) рвал и метал, пытаясь образумить молодежь.

— Это было нечто! — вспоминал потом форвард, исполнявший в том матче функции капитана красно-белых. — Проиграли, настроение прескверное, а молодёжь чуть ли не в очередь к Оуэну выстроилась. Я понимаю, обладатель «Золотого мяча», звезда, но надо ведь и гордость иметь! Пришлось в раздевалке объяснить, что к чему. В целом я к послематчевому обмену футболками всегда относился положительно. Чужие футболки есть и в моей коллекции. Но у меня принцип был такой — ни за кем не бегать. Проигрываем — уже унижаемся. А если потом ещё и за майкой бегать — вдвойне унижаться.

Чтобы узнать, кто в итоге получил футболку Оуэна, звоню легендарному администратору «Спартака» Александру Хаджи: «Бегать за Оуэном? А я не помню такого. Он что — Пеле или Марадона? Даже если и было что-то, это были неспартаковцы. Имею в виду — по своему духу и воспитанию. Наши никогда ни за кем не бегали и бегать не могли! Это все пришлые ребята — чудаковатые. И то, что Володя Бесчастных кипел, — я его прекрасно понимаю».

Кому все же досталась «десятка» Оуэна, история умалчивает.

Оказывается, не Хююпя спутал Торбинского с боллбоем, а Хаманн

Другая культовая легенда о том матче, ушедшая в народ, — капитан «Ливерпуль» Сами Хююпя перед выходом на поле перепутал Дмитрия Торбинского с боллбоем. То, что такой факт имел место, в одном из интервью подтвердил Дмитрий Кудряшов: «Двухметровый финн взял Торбинского за руку! Смешно было».

В автобиографии у Романцева иная версия событий — это был не Хююпя, а тренер Улье. И не Торбинского спутали, а Павленко. И было это так: «Не анекдот — реальный случай: тренер «Ливерпуля» Жерар Улье спутал Сашу Павленко с мальчиком, подающим мячи. Крикнул ему: «Отдай мяч, что его схватил?».

Хаджи: «Вполне допускаю, что обе эти истории могли быть — и с Торбинским перед матчем, и с Павленко во время игры. Вы ж помните какими они были, как тогда выглядели? Дети! По 17−18 лет, худенькие, как тростинки, маленькие… Торбинский и сейчас выглядит как 16-летний, а тогда вообще пацаном был!».

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий Олегу Романцеву — 64

Сам Дмитрий от этой истории до сих пор открещивается. Но спорить с тем, что его появление в том сезоне Лиги чемпионов сравнимо с фантастическим блицкригом, думаю, не станет. В основной команде «Спартака» 18-летний полузащитник дебютировал 6 октября 2002-го — вышел на замену в самой концовке матча с «Крыльями Советов» и помог забить Безродному. После чего клуб решил использовать его таланты и в Европе. Изначально Торбинский не был включён в состав команды на Лигу чемпионов — его добавили в неё уже по ходу, используя правило, согласно которому молодые воспитанники клуба могут быть включены в заявку в любой момент. Так, 22 октября в том самом матче с «Ливерпулем» Дмитрий провёл на поле 30 минут, выйдя на замену Сонину. Немудрено, что Хююпя мог не признать парня, который ещё год назад бегал за третью команду «Спартака» в КФК.

Но вот ещё одна, ранее неизвестная версия событий, с которой меня познакомил полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко: «Не знаю насчёт Улье и Павленко, может, это тоже было, но Торбинского за боллбоя принял не Хююпя, а Хаманн! Это на моих глазах произошло. Когда Торба вышел на замену, Хаманн, видимо, отвернулся. А потом смотрит — какой-то парень на поле. Ну и стал его за руку к бровке тащить. Типа, давай, боллбой — ты чего здесь делаешь? А Торба, он же такой дерзкий, злюка — стал от немца отбиваться, прыгать на него. Забавная история. Но абсолютно реальная».

«Что мы могли поделать, если играли детишками?»

Даже проиграв «Ливерпулю», юные спартаковцы старались не терять оптимизма — вся жизнь впереди! Тот же Данишевский поделился комплиментом от Романцева: «В перерыве он сказал, что мы его обрадовали, показав футбол европейского уровня». И «скромно» оценил свои карьерные перспективы: «Британский футбол мне наиболее близок».

В автобиографии Романцев даст другую оценку европейскому выступлению «Спартака"-2002: «Я осознавал, что с такой командой нам в Лиге чемпионов делать нечего. Что мы могли поделать, если играли детишками?».

После «Ливерпуля» «Спартак» проиграет ещё два раза и установит антирекорд турнира — 6 поражений в 6 матчах при разнице мячей 1:18 (только в 2011 году его побьёт загребское «Динамо» — те же 6 поражений, но разница мячей 3:22).

А гол Данишевского так и останется единственным для москвичей в том розыгрыше.

В чемпионате России красно-белые впервые за 7 лет финишируют ниже второго места — на третьей, бронзовой позиции. А в следующем году уйдут в глубокий штопор, упав на антирекордную 10-ю.

В 2003-м «Спартак» покинут Бесчастных, Левицкий, Тчуйсе, Хлестов, Баранов, Абрамидзе, Кудряшов, Сонин, Огунсанья, Скарлетт, Марсело Силва… Черчесов завершит карьеру.

А летом закончится эпоха Романцева. По его словам, последние месяцы он дорабатывал потому, что «не мог бросить пацанов — понимал, что горькую чашу надо испить до конца». Этим концом станет победа в Кубке России (19-й трофей Романцева со «Спартаком», включая 9 рекордных побед в чемпионате), после которой он всё-таки уйдет.

Следующий раз чемпионом страны красно-белые станут только через 14 лет.

Где сейчас тот «Спартак», который осенью 2002-го играл в Москве с «Ливерпулем»

Максим Левицкий, 47 лет

В 2016 году работал тренером дублирующего состава клуба «Крымтеплица», выступающего в любительском чемпионате Крыма.

Юрий Ковтун, 50 лет

Тренер «Урала».

Ибра Кебе, 41 год

Живет в США. Играет за любительскую команду «Дейтон Динамо» из города Дейтон, штат Огайо, выступающую в четвёртой лиге страны.

Игор Митрески, 41 год

В 2014 году пробовал себя в качестве спортивного директора македонского клуба «Шкендия», но отработал на этом посту недолго. Сейчас — скаут-фрилансер, просматривающий игроков по просьбам агентов и клубов.

Валери Абрамидзе, 40 лет

Завершил карьеру в 2015 году в кутаисском «Торпедо».

Дмитрий Хлестов, 49 лет

Постоянный участник ветеранских матчей «Спартака» и сборной России.

Дмитрий Кудряшов, 37 лет

Тренер «Мурома» (ПФЛ).

Максим Калиниченко, 41 год

Тренер ФК «Родина» (ПФЛ).

Артём Безродный, 10.02.1979 — 13.09.2016

Скончался 13 сентября 2016 года в родных украинских Сумах, возвращаясь домой после утренней пробежки. Причина смерти — остановка сердца. Ему было всего 37 лет.

Александр Павленко, 35 лет

Тренер ФК «Родина» (ПФЛ).

Дмитрий Торбинский, 36 лет

Последний клуб в карьере — «Енисей» (2018−2019). Сейчас живёт в США.

Владимир Бесчастных, 46 лет

Главный тренер «Факела» (ФНЛ).

Александр Сонин, 36 лет

Последняя команда в карьере (в 2011—2012 годах) — «Магнит» из родного города Железногорск Курской области.

Александр Данишевский, 36 лет

До 2017 года играл за различные команды родного Крыма. Сейчас тренирует детскую команду в Севастополе.

Олег Романцев, 66 лет

Не тренирует с 2005 года. На пенсии.