«Отдай мяч, что его схватил?» Последняя ЛЧ Олега Романцева: грустные и смешные истории
Даже в самой кошмарной Лиге чемпионов в истории «Спартака» (6 поражений с общим счётом 1:18) можно отыскать
Даже в самой кошмарной Лиге чемпионов в истории «Спартака» (6 поражений с общим счётом 1:18) можно отыскать
Это был закат того «Спартака», который установил, похоже, вечный рекорд чемпионата России, выиграв его 6 раз подряд (1996−2001).
Последняя осень в клубе Олега Романцева, который так и не нашёл общего языка с новым
Удивительный по своей разношёрстности состав.
В воротах 39-летний Станислав Черчесов, в третий (!) раз вернувшийся в Тарасовку.
В центре обороны — 23-летний македонец Игор Митрески, 23-летний бразилец Мойзес и 22-летний грузин Валери Абрамидзе.
Другой нигериец Самюэль Огунсанья, однажды вышедший на поле в шиповках, так как забыл бутсы в раздевалке. А также ямаец Роберт Скарлетт, который предпочитал жить на клубной базе и почти не выходил на улицу. И бразилец Марсело Силва, призванный заменить в опорной зоне Виктора Булатова и примеривший его «восьмёрку», но бесконечно разочаровывавший.
Опытные игроки, осколки чемпионской роскоши — Максим Левицкий, Юрий Ковтун, Дмитрий Хлестов, Василий Баранов, Владимир Бесчастных и несостоявшийся россиянин
Талантливые
Яркая молодёжь, о которой было так много разговоров: «Уж
Вот только самого Романцева осенью 2002-го в клубе могло уже не быть. В автобиографии «Правда обо мне и «Спартака» он признаётся: «Ситуация с составом была аховой. Понимая, что происходит в клубе, я уже тогда мог развернуться и уйти».
Ставка на юные дарования была для тренера во многом вынужденной мерой — не от хорошей жизни.
А тут ещё Дмитрий Сычёв — тоже молодой да ранний, но уже успевший в свои 18 лет съездить на чемпионат мира и там блеснуть — забастовал. За месяц до первого матча «Спартака» в Европе подал президенту Червиченко заявление о расторжении контракта, забрал все свои вещи и покинул базу
Первый круг Лиги чемпионов, три матча, чемпионы России проиграли с общим счётом 0:10! Причём шли «по нарастающей»: «Базель» — 0:2, «Валенсия» — 0:3, «Ливерпуль» — 0:5. Получив пять плюх на «Энфилде» (бедняга Черчесов — это был его последний матч за «Спартак» в еврокубках),
А через три недели «Ливерпуль», тогда лидирующий в
Увы, в составе «Ливерпуля» нашёлся человек, который смог не только ответить на выстрел Данишевского, но и фактически в одиночку обыграть «Спартак». Майкл Оуэн — действующий обладатель «Золотого мяча» и лучший футболист Европы. На «Динамо» Могучий Мышонок (он же — Золотой Мальчик) исполнил тот же трюк, что годом ранее удался ему в матче за сборную Англии в Мюнхене против немцев (за что потом, собственно, он и получит «Золотой мяч») — оформил
«Бедные мальчики “Спартака” играли, как могли. Золотой мальчик “Ливерпуля” забивал, как хотел», — напишет на следующий день «Спорт-экспресс». Намёк на то, что все три гола Оуэна получились разными. Первый мяч он забил головой (при росте — 173 см). Потом будет игра на добивание и, наконец, замкнутая дальняя штанга. «Спартак» — Оуэн — 1:3.
Бесчастных, привыкший к совсем другому «Спартаку» (который десятью годами ранее безжалостно прибил «Ливерпуль» и в Москве — 4:2, и на «Энфилде» — 2:0) рвал и метал, пытаясь образумить молодежь.
— Это было нечто! — вспоминал потом форвард, исполнявший в том матче функции капитана
Чтобы узнать, кто в итоге получил футболку Оуэна, звоню легендарному администратору «Спартака» Александру Хаджи: «Бегать за Оуэном? А я не помню такого. Он что — Пеле или Марадона? Даже если и было
Кому все же досталась «десятка» Оуэна, история умалчивает.
Другая культовая легенда о том матче, ушедшая в народ, — капитан «Ливерпуль» Сами Хююпя перед выходом на поле перепутал Дмитрия Торбинского с боллбоем. То, что такой факт имел место, в одном из интервью подтвердил Дмитрий Кудряшов: «Двухметровый финн взял Торбинского за руку! Смешно было».
В автобиографии у Романцева иная версия событий — это был не Хююпя, а тренер Улье. И не Торбинского спутали, а Павленко. И было это так: «Не анекдот — реальный случай: тренер «Ливерпуля» Жерар Улье спутал Сашу Павленко с мальчиком, подающим мячи. Крикнул ему: «Отдай мяч, что его схватил?».
Хаджи: «Вполне допускаю, что обе эти истории могли быть — и с Торбинским перед матчем, и с Павленко во время игры. Вы ж помните какими они были, как тогда выглядели? Дети! По 17−18 лет, худенькие, как тростинки, маленькие… Торбинский и сейчас выглядит как 16-летний, а тогда вообще пацаном был!».
Сам Дмитрий от этой истории до сих пор открещивается. Но спорить с тем, что его появление в том сезоне Лиги чемпионов сравнимо с фантастическим блицкригом, думаю, не станет. В основной команде «Спартака» 18-летний полузащитник дебютировал 6 октября 2002-го — вышел на замену в самой концовке матча с «Крыльями Советов» и помог забить Безродному. После чего клуб решил использовать его таланты и в Европе. Изначально Торбинский не был включён в состав команды на Лигу чемпионов — его добавили в неё уже по ходу, используя правило, согласно которому молодые воспитанники клуба могут быть включены в заявку в любой момент. Так, 22 октября в том самом матче с «Ливерпулем» Дмитрий провёл на поле 30 минут, выйдя на замену Сонину. Немудрено, что Хююпя мог не признать парня, который ещё год назад бегал за третью команду «Спартака» в КФК.
Но вот ещё одна, ранее неизвестная версия событий, с которой меня познакомил полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко: «Не знаю насчёт Улье и Павленко, может, это тоже было, но Торбинского за боллбоя принял не Хююпя, а Хаманн! Это на моих глазах произошло. Когда Торба вышел на замену, Хаманн, видимо, отвернулся. А потом смотрит —
Даже проиграв «Ливерпулю», юные спартаковцы старались не терять оптимизма — вся жизнь впереди! Тот же Данишевский поделился комплиментом от Романцева: «В перерыве он сказал, что мы его обрадовали, показав футбол европейского уровня». И «скромно» оценил свои карьерные перспективы: «Британский футбол мне наиболее близок».
В автобиографии Романцев даст другую оценку европейскому выступлению «Спартака"-2002: «Я осознавал, что с такой командой нам в Лиге чемпионов делать нечего. Что мы могли поделать, если играли детишками?».
А гол Данишевского так и останется единственным для москвичей в том розыгрыше.
В чемпионате России
В 2003-м «Спартак» покинут Бесчастных, Левицкий, Тчуйсе, Хлестов, Баранов, Абрамидзе, Кудряшов, Сонин, Огунсанья, Скарлетт, Марсело Силва… Черчесов завершит карьеру.
А летом закончится эпоха Романцева. По его словам, последние месяцы он дорабатывал потому, что «не мог бросить пацанов — понимал, что горькую чашу надо испить до конца». Этим концом станет победа в Кубке России (19-й трофей Романцева со «Спартаком», включая 9 рекордных побед в чемпионате), после которой он
Следующий раз чемпионом страны
Максим Левицкий, 47 лет
В 2016 году работал тренером дублирующего состава клуба «Крымтеплица», выступающего в любительском чемпионате Крыма.
Юрий Ковтун, 50 лет
Тренер «Урала».
Ибра Кебе, 41 год
Живет в США. Играет за любительскую команду «Дейтон Динамо» из города Дейтон, штат Огайо, выступающую в четвёртой лиге страны.
Игор Митрески, 41 год
В 2014 году пробовал себя в качестве спортивного директора македонского клуба «Шкендия», но отработал на этом посту недолго. Сейчас —
Валери Абрамидзе, 40 лет
Завершил карьеру в 2015 году в кутаисском «Торпедо».
Дмитрий Хлестов, 49 лет
Постоянный участник ветеранских матчей «Спартака» и сборной России.
Дмитрий Кудряшов, 37 лет
Тренер «Мурома» (ПФЛ).
Максим Калиниченко, 41 год
Тренер ФК «Родина» (ПФЛ).
Артём Безродный,
Скончался 13 сентября 2016 года в родных украинских Сумах, возвращаясь домой после утренней пробежки. Причина смерти — остановка сердца. Ему было всего 37 лет.
Александр Павленко, 35 лет
Тренер ФК «Родина» (ПФЛ).
Дмитрий Торбинский, 36 лет
Последний клуб в карьере — «Енисей» (2018−2019). Сейчас живёт в США.
Владимир Бесчастных, 46 лет
Главный тренер «Факела» (ФНЛ).
Александр Сонин, 36 лет
Последняя команда в карьере (в 2011—2012 годах) — «Магнит» из родного города Железногорск Курской области.
Александр Данишевский, 36 лет
До 2017 года играл за различные команды родного Крыма. Сейчас тренирует детскую команду в Севастополе.
Олег Романцев, 66 лет
Не тренирует с 2005 года. На пенсии.