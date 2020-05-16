УЕФА разъяснил слова Чеферина о квалификации в еврокубки на следующий сезон

В четверг Чеферин дал интервью катарской телекомпании beIN Sports, в котором говорил о решении досрочно завершить чемпионат Франции. В нем он отметил, что командам лиг, которые досрочно завершили сезон, также предстоит проходить отбор в еврокубки.

«Что касается того, как были переданы некоторые цитаты Чеферина из интервью beIN, УЕФА хотел бы прояснить: президент организации заявил, что клубы из лиг, сезоны в которых были досрочно завершены, должны быть готовы к тому, что им придется играть квалификационные матчи согласно текущим критериям отбора. Он не говорил и не намекал на какие-либо изменения в критериях отбора к соревнованиям под эгидой УЕФА», — говорится в заявлении пресс-службы.