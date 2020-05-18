«В перерыве достал икону — игроки целовали ее и шли на поле». Валерий Газзаев — о победе ЦСКА в Кубке УЕФА 15 лет спустя

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В этот день в 2005 году ЦСКА в Лиссабоне в великолепном матче обыграл «Спортинг» (3:1) и впервые в истории завоевал для нашей страны еврокубок — Кубок УЕФА. В честь грандиозного события интервью «СЭ» дал творец того уникального успеха — главный тренер великой команды московских армейцев Валерий Газзаев.

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Валерий Георгиевич Газзаев

Родился 7 августа 1954 года в Орджоникидзе.

Нападающий, воспитанник футбольной школы «Спартак» (Орджоникидзе). Мастер спорта СССР международного класса.

Клубная карьера: «Спартак» Орджоникидзе (1970 — 1973), СКА Ростов-на-Дону (1974), «Спартак» Орджоникидзе (1975), «Локомотив» Москва (1976 — 1978), «Динамо» Москва (1979 — 1985), «Динамо» Тбилиси (1986).

Достижения в качестве игрока: Победитель молодежного чемпионата Европы (1976, 1980). Бронзовый призер Олимпийских игр (1980). Обладатель Кубка СССР (1984). Лучший бомбардир Кубка обладателей кубков (1984/1985).

Тренерская карьера: «Спартак» Орджоникидзе (1989 — 1991), «Динамо» Москва (1991 — 1993), «Алания» (1994 — 1999), «Динамо» Москва (1999 — 2001), ЦСКА (2001 — 2003), молодежная сборная России (2001 — 2002), национальная сборная России (2002 — 2003), ЦСКА (2004 — 2008), «Динамо» Киев (2009 — 2010), «Алания» (2012 — 2013).

Достижения в качестве тренера: Чемпион России (1995, 2003, 2005, 2006). Обладатель Кубка России (2001/02, 2004/05, 2005/06, 2007/08). Обладатель Кубка УЕФА (2004/05). Обладатель Суперкубка России (2006, 2007). Обладатель Суперкубка Украины (2009).

Заслуженный тренер России. Обладатель премии «Тренер года» по версии УЕФА (2004/05). Единственный российский тренер-обладатель Кубка УЕФА.

За большой вклад в развитие отечественного футбола и высокие спортивные достижения награжден Орденом Почета. За большой личный вклад в развитие отечественного футбола награжден Орденом Дружбы. За выдающиеся заслуги в области спорта награжден почетным знаком «Спортивная слава России» I степени. Лауреат международной премии Андрея Первозванного «За веру и верность».

В 2016 году избран депутатом Государственной Думы РФ VII созыва, занял пост заместителя председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи. В феврале 2020 года возглавил Комитет по делам национальностей.

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— Валерий Георгиевич, какие мысли и чувства появляются у вас, когда вы вспоминаете тот сезон, тот финал и ту команду?

— Воспоминания самые теплые. Хочу сказать самые добрые слова в адрес игроков, с которыми мне тогда посчастливилось работать, и в адрес президента клуба Евгения Гинера, который создал идеальные условия для достижения результата. Моя же задача была — построить боеспособный коллектив, подготовить команду и обеспечить этот результат. В итоге нам удалось добиться действительно исторического успеха — ведь прежде никогда команда из России не побеждала в еврокубке. Я горжусь коллективом, который в те годы сложился в ЦСКА.

Мы тщательно готовили и развивали команду с 2002 года, взяв целую группу молодых игроков. Да, кто-то не выдержал конкуренцию и «сошел с дистанции», но те, кто остались, добились огромного прогресса. Я всегда отдавал предпочтение железной дисциплине, качественной подготовке и справедливому отношению к игрокам. Для меня всегда было важно, чтобы футболисты и тренеры получали удовольствие от работы, от игры и, самое главное, от результата.

Момент, когда я принял ЦСКА в 2002 году, и май 2005-го разделяло не так много времени — чуть больше трех лет. Но стоит обратить внимание: по сравнению с чемпионской командой 2003 года в составе ЦСКА в 2005-м было сразу семь новых футболистов!

Многие называют нынешний состав армейцев «молодым и неопытным», но давайте не будем забывать: средний возраст ЦСКА-2005 составлял меньше 22 лет, в составе играли 19-, 20-, 21-летние футболисты, а единственным ветераном с натяжкой можно было назвать Рахимича. А на скамейке в финале и вовсе сидели ребята по 16−17 лет. Мы всегда работали не только «здесь и сейчас», но и на перспективу. А еще приучили себя ставить только самые высокие задачи — выигрывали Кубки, Суперкубки, золото чемпионата страны. Да, и шишки набивали тоже. Вспоминается обидное поражение от македонского «Вардара», пусть тогда результат и не соответствовал качеству игры. Но мы учились на собственных ошибках. Это тоже был важный этап становления и развития команды.

Успех ЦСКА стал триумфом не только отдельно взятого клуба, но и всего нашего футбола. Такие достижения позитивно отражаются и на национальной команде — неслучайно победы ЦСКА и затем «Зенита» в Кубке УЕФА предопределили яркое выступление сборной на Евро-2008. Там была завоевана бронза, а костяк команды составляли армейцы и зенитовцы. К тому же, знаковые победы повышают интерес к футболу в стране, способствуют популяризации и развитию детского, юношеского и массового спорта. Дети с горящими глазами идут заниматься футболом, чтобы стать похожими на кумиров. А игроки оказываются востребованы в зарубежных клубах. Из ЦСКА Красич уехал в «Ювентус», Жирков — в «Челси», Олич — в «Гамбург» и «Баварию», позднее Жо в «Манчестер Сити», да и многие другие могли бы выступать в сильнейших клубах мира. Еще перед сезоном-2005 Ярошик отправился в «Челси», а зимой Семак — в «ПСЖ». Но мы не могли их удержать — в такие команды не каждый день приглашают. Безусловно, с участием таких сильных футболистов ЦСКА был бы еще мощнее и мог бы многого добиться в Лиге чемпионов.

На мой взгляд, в 2008 году у ЦСКА сложилась команда как минимум не слабее, чем в 2005-м, а может быть, даже сильнее. Она была способна замахнуться на самые высокие места в Лиге чемпионов. Для этого требовалось качественно усилить две-три позиции.

Что и говорить, таких побед, как в 2005-м или в 2007-м, российскому футболу сейчас не хватает. Считаю, что довольствоваться малым — преступно. Нужно всегда стремиться только к большим достижениям и ставить только самые высокие задачи. Для этого в России есть все. 4−5 клубов, которые могли бы навязать конкуренцию европейским командам, и великолепная инфраструктура. Теперь надо обеспечить коммерческую составляющую для лиги и клубов, выстроить правильный процесс комплектования и подготовки. А также для успеха необходимы игроки, которые способны решать большие задачи, и тренеры, умеющие обеспечить результат.

— Очевидно, что высшая точка на пути к Кубку УЕФА — второй тайм игры в Лиссабоне. Напомните читателям, как вы мотивировали команду в перерыве, что она вышла — и победила, не оставив сопернику шансов, хотя «Спортинг» выступал дома при поддержке почти всего стадиона.

— Естественно, в перерыве были внесены небольшие тактические коррективы в индивидуальных позициях. Но я понимал, что именно в таком матче этого мало. Нужно достучаться до душ и сердец футболистов. Вселить в них веру. Вот что я сказал тогда: «Если вы не выиграете этот финал, то всю свою жизнь будете помнить, что дошли до финала — и проиграли. Но если вы победите, то станете первыми, кто добился уникального результата в истории российского и советского футбола! Ваша задача — использовать этот невероятный шанс».

И без Божьего благословения не обошлось. Я всегда ношу с собой икону с обликом Господа Бога нашего, Иисуса Христа. Она и сейчас со мной. Во время матчей клал ее в карман пиджака, с левой стороны возле сердца. В перерыве я достал ее. И перед выходом на поле каждый футболист (кроме тех, кто придерживался другой веры) ее целовал. А я повторял: «Верьте! Верьте! Господь нам поможет!».

— И это помогло.

— Конечно, помогло. Самое главное — чтобы в душе была вера. Если ты веришь — то ты способен на многое.

ЦСКА: путь к победе. | Источник: Спорт-Экспресс

— Известна еще одна история, как вы сумели вывести игроков из напряжения во время подготовки к финалу. Расскажите еще раз для тех, кто забыл или не читал.

— К финалу мы готовились в пригороде Лиссабона рядом с океаном, где постарались закрыться от окружающего мира, ведь португальская пресса всячески нагнетала обстановку. Футболисты подошли к этому моменту в оптимальном функциональном состоянии и были хорошо подготовлены тактически. Оставалось работать над психологией. В какой-то момент я почувствовал в игроках напряженность, которая могла помешать. Поэтому за пару дней до игры я решил разрядить ситуацию — вывез команду в хороший португальский ресторанчик, налил там каждому по бокалу красного вина. Это было довольно неожиданно для футболистов, но помогло раскрепоститься, расслабиться. Все общались, шутили. И на следующей тренировке настроение было уже совсем другим — без лишнего напряжения.

— Опишите ваши чувства, когда прозвучал финальный свисток.

— Это невозможно описать словами. Такого счастья в спортивной жизни я никогда не испытывал. Думаю, все игроки могут сказать то же самое. Кстати, при встрече обязательно спрошу у Олича, какие чувства он испытал, когда выиграл еще и Лигу чемпионов в составе «Баварии».

ЦСКА: путь к победе. | Источник: Спорт-Экспресс

— Самый тяжелый матч по пути к финалу?

— Очень важным стал первый же матч плей-офф — с «Бенфикой» в середине февраля. Эта команда была одним из реальных претендентов на победу в Кубке УЕФА, с семью игроками национальной сборной Португалии в составе. К тому же, чемпионат у португальцев к тому моменту находился в разгаре, а у нас едва закончилась предсезонная подготовка. Да еще и играть пришлось не в Москве, а в Краснодаре из-за климатических условий. Понимая, насколько значимым и сложным будет поединок с «Бенфикой», мы форсировали подготовку, поэтому игроки находились в блестящем физическом состоянии. Помню, когда мы выиграли 2:0, один журналист задал мне вопрос: «Как же вам удалось так хорошо подготовить команду к “Бенфике”?» Я ответил: «Секрет прост. Вы же знаете, мы провели два сбора, в Италии и в Израиле. На первом каждый день ели спагетти, а на втором — каждый день молились!».

Сложным получился и выезд в Белград — на встречу 1/8 финала с «Партизаном». Стояла крайне неприятная, тяжелая для футбола мартовская погода — сыграли 1:1. Остальные матчи, за исключением финала, большой сложности не представляли. Во многом потому, что мы уверенно действовали и дома, и в гостях. Играя в России, не пропустили ни одного мяча! В плей-офф очень важно дома не пропускать голы, иначе соперник получит весомое преимущество. Мы уделяли этому аспекту повышенное внимание, что позволило чувствовать себя более уверенно.

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Успех любой команды предопределяет стабильность состава. На мой взгляд, если в команде есть девять «железных» позиций, то она способна добиваться большого результата. Постоянно меняются 1−2 игрока, но девять должны быть стабильными. Если присмотреться, то увидите, что такой подход практикуется в большинстве топ-клубов мира. Считаю, что разговоры некоторых тренеров о постоянной ротации — это дань моде, не более того. Организм профессионального спортсмена готов к самым тяжелым нагрузкам уже спустя 48 часов даже после самой сложной и напряженной игры.

— Как вам пришло в голову еще в январе на сборах, за пять месяцев до финала, объявить команде: наша цель — финал Кубка УЕФА? Наверное, тогда это могло вызвать улыбку.

— Да, тогда это звучало как несбыточная мечта. Сказать по правде, многие тогда и не поверили в мои слова. Пришлось 40 минут разъяснять игрокам, что они из себя представляют (смеется). Я уже говорил: считаю, что нужно ставить перед собой самые высокие цели и задачи. Без этого невозможно добиться по-настоящему исторического результата. Когда мы проходили одну стадию за другой, игроки приобретали уверенность в собственных силах. В реальность выхода в финал большинство поверило после того, как мы прошли в первом раунде плей-офф «Бенфику».

ЦСКА: путь к победе. | Источник: Спорт-Экспресс

— Вспомните, как собирался золотой состав ЦСКА-2005.

— Это были исключительно талантливые футболисты, и у каждого из них своя история.

Взять, к примеру, Акинфеева — Игорю не было и 16 лет, когда он попал в основную команду ЦСКА. Впервые увидел этого игрока случайно — в матче за сборную Москвы в «Лужниках». Что меня тогда поразило — даже не столько вратарские качества (действия на линии, на выходе, выбор позиции и так далее), а умелая игра ногами. Сегодня, когда лучшие клубы мира выбирают вратаря, то прежде всего спрашивают «Как он играет ногами». Так вот, когда у нас получил травму один из вратарей первой команды, я отказался от варианта пригласить опытного голкипера и уточнил у Юрия Аджема, который занимался резервом, что это за мальчик. На первой тренировке с основой Акинфеев произвел хорошее впечатление. Я сказал ему: «Все, теперь будешь ходить на тренировки к нам, а зимой поедешь с нами на сборы». В таких случаях говорят — птицу видно по полету.

Даниэла Карвалью я впервые увидел на молодежном чемпионате мира, где он выступал в составе команды из будущих мировых звезд (Фернандинью, Дани Алвес и многие другие). А когда узнал, что ЦСКА его заполучил, конечно, остался доволен. Это талантливейший футболист. Игрок без слабых мест за исключением одного — лишний вес. Он был фантастически одарен и мог бы выступать в стартовом составе любой ведущей команды мира.

Вагнера Лав я обсуждал с Евгением Гинером в тот момент, когда в моей работе в ЦСКА возникла пауза в 2004 году. Президент клуба попросил меня оценить двух форвардов — Вагнера и Кавенаги. Мне прислали две кассеты. На мой взгляд, Вагнер был форвардом современной формации. Он мог играть по всему фронту атаки — на флангах, в центре или отходить назад. У него были скорость, техника и, самое главное, результативность. Это футболист, который мог индивидуально решить исход любого матча. Когда я озвучил свое мнение в пользу Вагнера, Гинер удивился: «А почему именно этот форвард? Ведь он стоит 5 миллионов долларов, а другой — 12 миллионов евро. По идее тот, кто дороже, должен быть лучше». К тому же, Кавенаги был лучшим снайпером чемпионата Аргентины, а Вагнер выиграл спор бомбардиров лишь в бразильской серии Б. Я объяснил: «Вагнер как нападающий более соответствует принципам игры современного форварда. А Кавенаги — зависимый игрок атаки, к которому надо впридачу купить еще двух хороших фланговых футболистов, чтобы его обслуживать». И мы взяли Вагнера. А Кавенаги купил «Спартак». Результат вы сами знаете.

С Жирковым тоже очень показательная история. Юра пришел и начал играть не при мне, но я продолжил отдавать ему предпочтение, хотя на его позицию претендовал еще один достойный футболист, Осмар Феррейра. Однако Жирков был сильнее, мобильнее, интереснее, объемнее, быстрее, с хорошей левой ногой и фантастической работоспособностью. Феррейра тоже был хорош. Но среди лучших надо выбрать самого лучшего! Жирков играл не потому, что он россиянин (лимита тогда не существовало, что только способствовало здоровой конкуренции), а потому что он был сильнее. Свой шанс и место в составе получали только те, кто этого по-настоящему заслуживал. Тот же Красич, который не просто так попал потом в «Ювентус», в какой-то момент вытеснил из основы Ролана Гусева — и мне тоже было не важно, играет россиянин или легионер. Играл — сильнейший. Тот, кто приносил больше пользы футбольному клубу ЦСКА.

Что же касается Жиркова, хоть он и жалуется, что «у Валерия Георгиевича были самые тяжелые тренировки», но до 36 лет, смотрю, все играет и не хочет заканчивать.

И вся плеяда выступает или выступала на высшем уровне, демонстрируя фантастическое долголетие. Акинфеев, братья Березуцкие, Жирков, Вагнер, Шемберас, Рахимич, Алдонин, Олич… Игнашевич вообще выступал до 39 и мог не заканчивать. Так что система подготовки способствовала их долголетию — надеюсь, не только спортивному.

Обладатели Кубка УЕФА-2005. | Источник: Спорт-Экспресс

— В нашем футболе до сих пор ходят легенды о вашей невероятной требовательности. Это в итоге и помогло команде забраться на вершину, которую никто даже и не мечтал покорить?

— Не считаю, что требовательность была запредельной. Потому что президент клуба каждый сезон ставил перед командой высокие задачи — выиграть чемпионство, Кубок и Суперкубок. Когда все условия есть, то и спрос должен быть самым высоким. Только требовательность и труд способны дать результат. И в тренировочном процессе самоотдача должна быть приближенной к игровой ситуации. Кроме того, я всегда стремился к тому, чтобы игроки зарабатывали как можно больше титулов и обеспечивали свои семьи, потому что для любого нормального человека это важно.

Команда — это прообраз семьи, где ты, будучи хорошим отцом, тоже проявляешь требовательность к детям — чтобы они хорошо учились, выросли достойными людьми, любили родителей, уважали старших, приносили пользу отчизне. И если ты в какой-то момент ребенка отругал или спросил по всей строгости, это не значит, что ты его не любишь или не уважаешь. Это делается для того, чтобы его жизнь в конечном счете стала лучше.

В то же время, в семье никогда не выносят сор из избы — если твой ребенок нахулиганил, ты не бежишь на улицу рассказывать об этом первому встречному. В ЦСКА, как и в других командах, конечно же, случались сложные ситуации и конфликты. Но все, кто работал в клубе, поддерживали честь, имидж, марку, репутацию ЦСКА — в том числе и поэтому мы так много выигрывали.

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Еще одной причиной успехов было взаимопонимание, которое у меня сложилось с Евгением Гинером. Он никогда не вмешивался в мою работу, а я неукоснительно выполнял все требования к результатам команды. Именно так должна складываться совместная работа. В итоге за семь лет ЦСКА выиграл Кубок УЕФА, стал трехкратным чемпионом, завоевал три серебра и четыре кубка, а худшим выступлением за все это время стала бронза.

К сожалению, в современном футболе, особенно в России и на постсоветском пространстве, стали забывать о том, как правильно работать. Менеджеры и агенты пытаются управлять футбольным миром и командами. Отношение к тренерам — негативное и неуважительное. Доказательством является решение «Локомотива» по Юрию Семину — я уже не раз жестко высказывался по этой ситуации. Удивляет и возмущает подобное отношение к заслуженному специалисту. Но тут дело даже не в «заслуженности». Если бы Семин не давал результат, то, независимо от его опыта или регалий, клуб имел бы право поступить так, как поступил. Но у Семина великолепный результат есть и в этом сезоне, и в прошлых! Нравится он вам или не нравится — роли не играет, когда у команды есть достижения. А если из-за личных отношений страдает общее дело… Раньше в Советском Союзе это назвали бы «саботаж».

Другой пример — ситуация с моим сыном Владимиром Газзаевым в Казахстане. Его команда «Тобол» шла на первом месте весь сезон, опережая на 5−6 очков признанных лидеров, «Астану» и «Кайрат». Но после одной неудачной игры в Лиге Европы местный руководитель вдруг заговорил о необходимости «сменить вектор развития команды».

Хотя мудрость хорошего руководителя в том и заключается, что им не должны двигать сиюминутные эмоции. Нужно видеть перспективу. Национальный чемпионат всегда является приоритетом, потому что только через него ты попадаешь в Европу. А на протяжении долгого сезона у любой команды бывают спады, неудачные матчи или отрезки.

Но выигрывает тот, кто лучше всех справляется с этими неизбежными спадами. В итоге «Тобол», который незадолго до финиша претендовал на чемпионство, занял четвертое место и лишился участия в еврокубках.

— Возвращаясь к теме Семина. Вас удивило заявление Дмитрия Булыкина, который стал в футбольном мире, кажется, единственным, кто не поддержал Юрия Палыча?

— Это и правда удивительно, учитывая, какую огромную роль Семин сыграл в его становлении как игрока. Наверное, в его понимании Семин должен был выиграть Лигу чемпионов.

— Не секрет, что в какой-то момент у вас были напряженные отношения с Сергеем Игнашевичем. Вас удивило, что спустя годы, отвечая на вопросы подписчиков в своем Instagram, Игнашевич назвал вас лучшим тренером в карьере?

— Во-первых, к Игнашевичу как к человеку и к игроку я всегда относился с симпатией. Он настоящий профессионал. Не случайно я сделал его капитаном команды в свое время. Всегда его ценил очень высоко как футболиста. Во-вторых, тот инцидент, который был раздут в СМИ, носил эмоциональный характер и не повлиял на наши профессиональные отношения. Если я недоволен тем или иным поступком игрока, как могу его не ставить в состав, если он приносит большую пользу. В-третьих, без конфликтных ситуаций не обходится в спорте, особенно в командных видах, где есть внутренняя конкуренция. Это нормальный творческий процесс. Далеко не все в футбольной команде являются братьями или друзьями. Задача тренера — создать из 20 человек монолитную команду единомышленников, при том, что на поле выходят только 11 игроков, а еще 9 тоже к этому готовы, но по каким-то причинам оказываются на скамейке запасных.

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Ну и в-четвертых, люди с возрастом и с новым опытом становятся мудрее. Игнашевич теперь сам — начинающий тренер. Думаю, он понял отличие от карьеры игрока — будучи тренером, ты отвечаешь уже не за себя одного, а за всех. Ты несешь ответственность за тактическую и функциональную подготовку, за психологию, должен демонстрировать умение управлять командой. Внимательно слежу за Сергеем: он горит этой работой, у него уже есть хорошие достижения. Желаю ему добиваться высоких результатов. Он получил очень хорошую школу во время работы с Газзаевым (смеется).

— Большинство игроков, в том числе из золотого ЦСКА середины нулевых, высказываются о вас исключительно с огромным уважением. Но есть несколько человек не из числа армейцев, которые в интервью говорили про вас неприятные вещи. Правда, в подавляющем большинстве это либо люди пьющие, либо с ушедшей под откос карьерой, а чаще и то, и другое. Что вы им ответите на критику?

— Если обращать на все это внимание, то надо становиться в их ряд. Но тогда ничего и никогда не получится, и никакого результата не добьешься.

Возможно, у кого-то и правда остались нереализованные амбиции. Но на меня обижаться не за что, ведь я везде и всегда подходил к формированию команды исключительно с точки зрения достижения результата. Есть реальность, а есть вымысел. Моей целью было требовать от игроков, чтобы они трудились, выигрывали золото и кубки, добивались успехов в Европе. Для этого нужны талант, мастерство, трудолюбие и готовность выполнять определенные задачи на поле. Те игроки, которые соответствовали предъявленным требованиям, завоевали множество трофеев и медалей и обеспечили свои семьи. Профессиональный спорт — жестокая вещь. Сильные выживают, а слабые должны в играть командах более низкого уровня или менять профессию. Да, видимо, были те, кто затаил на меня обиду. Правда, большинство из них так нигде и не заиграло.

Прежде чем создать сильную команду, надо сначала создать коллектив, и не каждому там находится место по объективным причинам. К сожалению, слабые просто не выдерживают и поэтому всегда будут завидовать сильным.

Кубок УЕФА-2004/2005: сетка плей-офф. | Источник: Спорт-Экспресс

— Спустя 15 лет после победы в Кубке УЕФА в жизни ЦСКА произошло важное событие — клуб перешел во владение ВЭБ, при том, что президент Евгений Гинер сохранил и пост, и полномочия. А председателем совета директоров стал Максим Орешкин. Вы знакомы с ним?

— Да, я хорошо его знаю. Это не случайный человек в ЦСКА, а действительно преданнейший болельщик клуба. Знаю, что он присутствовал в Лиссабоне на финале Кубка УЕФА. Мы однажды с ним это обсуждали.

Поэтому всячески приветствую такое назначение. Не сомневаюсь, что Максим Орешкин будет помогать клубу и поддерживать президента ЦСКА в его начинаниях. Надеюсь, это будет перспективный тандем. Теперь дело за тренерами и игроками. Они должны, наконец, вернуть команду на уровень, соответствующий ее амбициям и традициям.

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— 15 мая РФС объявил о том, что чемпионат России будет возобновлен 21 июня. Вы в последних интервью высказывались за то, чтобы досрочно завершить турнир, спокойно готовиться к следующему и провести реформы лиги.

— Решение было принято РФС, но еще необходимо получить одобрение правительства. Безусловно, болельщики сейчас испытывают радость, потому что невероятно соскучились по футболу. Точно также мы все скучаем по возможности видеться с друзьями, ходить в магазин, в фитнес-центр или на прогулку в парк — но все равно мы обязаны соблюдать самоизоляцию в сложившейся ситуации.

Вот и принимая решение по поводу футбола, надо ставить во главу угла жизнь и здоровье участников. Мы не знаем, какой будет эпидемиологическая ситуация в стране к середине июня. Проведение матчей должно быть организовано идеально, а все правила — соблюдаться неукоснительно. Права на ошибку нет, не дай Бог кто-то из участников матча заболеет или заразит других! Российский футбольный союз берет на себя очень большую ответственность. Футбол — контактный вид спорта, играть в масках не получится, футболисты в любом случае будут контактировать друг с другом. На мой взгляд, риск есть. Остается надеяться, что ничего дурного не случится…

И потом, матчи в любом случае пройдут без зрителей. А футбол без зрителей, на мой взгляд — это пародия на футбол.

Валерий Газзаев: почти 90 матчей в еврокубках. | Источник: Спорт-Экспресс

— В завершение разговора, что вы хотели бы пожелать болельщикам ЦСКА, которые ждут от клуба новых побед?

— Я бы хотел обратиться не только к ним, но ко всем болельщикам и вообще ко всем нашим гражданам. Желаю всем здоровья и поскорее преодолеть ситуацию, связанную с коронавирусом, проявить терпение и ответственный подход.

А еще хотел бы поздравить всех с недавним праздником 9 мая. С каждым годом все дальше в историю уходит тот великий майский день, когда советские солдаты подняли знамя Победы над Рейхстагом и принесли мир народу Европы. Долгие годы миллионы наших сограждан на фронте и в тылу приближали этот День Победы, не жалея сил, здоровья и жизней.

История Великой Отечественной Войны — это больше, чем просто память. Неспроста кое-кем вновь и вновь предпринимаются усилия переписать эти героические страницы. Но мы обязаны хранить память и поддерживать связь поколений. Важно, чтобы молодежь знала и помнила о совершенном подвиге. Никто и никогда не вправе искажать и принижать историю наших побед.

Газзаев в 2016 году избран депутатом Государственной Думы РФ VII созыва, занял пост заместителя председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи. В феврале 2020 года возглавил Комитет по делам национальностей.