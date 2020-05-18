«В перерыве достал икону — игроки целовали ее и шли на поле». Валерий Газзаев — о победе ЦСКА в Кубке УЕФА 15 лет спустя
18 мая исполняется 15 лет самой легендарной победе российского футбола на международной арене.
18 мая исполняется 15 лет самой легендарной победе российского футбола на международной арене.
В этот день в 2005 году ЦСКА в Лиссабоне в великолепном матче обыграл «Спортинг» (3:1) и впервые в истории завоевал для нашей страны еврокубок — Кубок УЕФА. В честь грандиозного события интервью «СЭ» дал творец того уникального успеха — главный тренер великой команды московских армейцев Валерий Газзаев.
Валерий Георгиевич Газзаев
Родился 7 августа 1954 года в Орджоникидзе.
Нападающий, воспитанник футбольной школы «Спартак» (Орджоникидзе). Мастер спорта СССР международного класса.
Клубная карьера: «Спартак» Орджоникидзе (1970 — 1973), СКА
Достижения в качестве игрока: Победитель молодежного чемпионата Европы (1976, 1980). Бронзовый призер Олимпийских игр (1980). Обладатель Кубка СССР (1984). Лучший бомбардир Кубка обладателей кубков (1984/1985).
Тренерская карьера: «Спартак» Орджоникидзе (1989 — 1991), «Динамо» Москва (1991 — 1993), «Алания» (1994 — 1999), «Динамо» Москва (1999 — 2001), ЦСКА (2001 — 2003), молодежная сборная России (2001 — 2002), национальная сборная России (2002 — 2003), ЦСКА (2004 — 2008), «Динамо» Киев (2009 — 2010), «Алания» (2012 — 2013).
Достижения в качестве тренера: Чемпион России (1995, 2003, 2005, 2006). Обладатель Кубка России (2001/02, 2004/05, 2005/06, 2007/08). Обладатель Кубка УЕФА (2004/05). Обладатель Суперкубка России (2006, 2007). Обладатель Суперкубка Украины (2009).
Заслуженный тренер России. Обладатель премии «Тренер года» по версии УЕФА (2004/05). Единственный российский
За большой вклад в развитие отечественного футбола и высокие спортивные достижения награжден Орденом Почета. За большой личный вклад в развитие отечественного футбола награжден Орденом Дружбы. За выдающиеся заслуги в области спорта награжден почетным знаком «Спортивная слава России» I степени. Лауреат международной премии Андрея Первозванного «За веру и верность».
В 2016 году избран депутатом Государственной Думы РФ VII созыва, занял пост заместителя председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи. В феврале 2020 года возглавил Комитет по делам национальностей.
— Валерий Георгиевич, какие мысли и чувства появляются у вас, когда вы вспоминаете тот сезон, тот финал и ту команду?
— Воспоминания самые теплые. Хочу сказать самые добрые слова в адрес игроков, с которыми мне тогда посчастливилось работать, и в адрес президента клуба Евгения Гинера, который создал идеальные условия для достижения результата. Моя же задача была — построить боеспособный коллектив, подготовить команду и обеспечить этот результат. В итоге нам удалось добиться действительно исторического успеха — ведь прежде никогда команда из России не побеждала в еврокубке. Я горжусь коллективом, который в те годы сложился в ЦСКА.
Мы тщательно готовили и развивали команду с 2002 года, взяв целую группу молодых игроков. Да,
Момент, когда я принял ЦСКА в 2002 году, и май 2005-го разделяло не так много времени — чуть больше трех лет. Но стоит обратить внимание: по сравнению с чемпионской командой 2003 года в составе ЦСКА в 2005-м было сразу семь новых футболистов!
Многие называют нынешний состав армейцев «молодым и неопытным», но давайте не будем забывать: средний возраст ЦСКА-2005 составлял меньше 22 лет, в составе играли 19-, 20-, 21-летние футболисты, а единственным ветераном с натяжкой можно было назвать Рахимича. А на скамейке в финале и вовсе сидели ребята по 16−17 лет. Мы всегда работали не только «здесь и сейчас», но и на перспективу. А еще приучили себя ставить только самые высокие задачи — выигрывали Кубки, Суперкубки, золото чемпионата страны. Да, и шишки набивали тоже. Вспоминается обидное поражение от македонского «Вардара», пусть тогда результат и не соответствовал качеству игры. Но мы учились на собственных ошибках. Это тоже был важный этап становления и развития команды.
Успех ЦСКА стал триумфом не только отдельно взятого клуба, но и всего нашего футбола. Такие достижения позитивно отражаются и на национальной команде — неслучайно победы ЦСКА и затем «Зенита» в Кубке УЕФА предопределили яркое выступление сборной на Евро-2008. Там была завоевана бронза, а костяк команды составляли армейцы и зенитовцы. К тому же, знаковые победы повышают интерес к футболу в стране, способствуют популяризации и развитию детского, юношеского и массового спорта. Дети с горящими глазами идут заниматься футболом, чтобы стать похожими на кумиров. А игроки оказываются востребованы в зарубежных клубах. Из ЦСКА Красич уехал в «Ювентус», Жирков — в «Челси», Олич — в «Гамбург» и «Баварию», позднее Жо в «Манчестер Сити», да и многие другие могли бы выступать в сильнейших клубах мира. Еще перед сезоном-2005 Ярошик отправился в «Челси», а зимой Семак — в «ПСЖ». Но мы не могли их удержать — в такие команды не каждый день приглашают. Безусловно, с участием таких сильных футболистов ЦСКА был бы еще мощнее и мог бы многого добиться в Лиге чемпионов.
На мой взгляд, в 2008 году у ЦСКА сложилась команда как минимум не слабее, чем в 2005-м, а может быть, даже сильнее. Она была способна замахнуться на самые высокие места в Лиге чемпионов. Для этого требовалось качественно усилить
Что и говорить, таких побед, как в 2005-м или в 2007-м, российскому футболу сейчас не хватает. Считаю, что довольствоваться малым — преступно. Нужно всегда стремиться только к большим достижениям и ставить только самые высокие задачи. Для этого в России есть все. 4−5 клубов, которые могли бы навязать конкуренцию европейским командам, и великолепная инфраструктура. Теперь надо обеспечить коммерческую составляющую для лиги и клубов, выстроить правильный процесс комплектования и подготовки. А также для успеха необходимы игроки, которые способны решать большие задачи, и тренеры, умеющие обеспечить результат.
— Очевидно, что высшая точка на пути к Кубку УЕФА — второй тайм игры в Лиссабоне. Напомните читателям, как вы мотивировали команду в перерыве, что она вышла — и победила, не оставив сопернику шансов, хотя «Спортинг» выступал дома при поддержке почти всего стадиона.
— Естественно, в перерыве были внесены небольшие тактические коррективы в индивидуальных позициях. Но я понимал, что именно в таком матче этого мало. Нужно достучаться до душ и сердец футболистов. Вселить в них веру. Вот что я сказал тогда: «Если вы не выиграете этот финал, то всю свою жизнь будете помнить, что дошли до финала — и проиграли. Но если вы победите, то станете первыми, кто добился уникального результата в истории российского и советского футбола! Ваша задача — использовать этот невероятный шанс».
И без Божьего благословения не обошлось. Я всегда ношу с собой икону с обликом Господа Бога нашего, Иисуса Христа. Она и сейчас со мной. Во время матчей клал ее в карман пиджака, с левой стороны возле сердца. В перерыве я достал ее. И перед выходом на поле каждый футболист (кроме тех, кто придерживался другой веры) ее целовал. А я повторял: «Верьте! Верьте! Господь нам поможет!».
— И это помогло.
— Конечно, помогло. Самое главное — чтобы в душе была вера. Если ты веришь — то ты способен на многое.
— Известна еще одна история, как вы сумели вывести игроков из напряжения во время подготовки к финалу. Расскажите еще раз для тех, кто забыл или не читал.
— К финалу мы готовились в пригороде Лиссабона рядом с океаном, где постарались закрыться от окружающего мира, ведь португальская пресса всячески нагнетала обстановку. Футболисты подошли к этому моменту в оптимальном функциональном состоянии и были хорошо подготовлены тактически. Оставалось работать над психологией. В
— Опишите ваши чувства, когда прозвучал финальный свисток.
— Это невозможно описать словами. Такого счастья в спортивной жизни я никогда не испытывал. Думаю, все игроки могут сказать то же самое. Кстати, при встрече обязательно спрошу у Олича, какие чувства он испытал, когда выиграл еще и Лигу чемпионов в составе «Баварии».
— Самый тяжелый матч по пути к финалу?
— Очень важным стал первый же матч
Сложным получился и выезд в Белград — на встречу 1/8 финала с «Партизаном». Стояла крайне неприятная, тяжелая для футбола мартовская погода — сыграли 1:1. Остальные матчи, за исключением финала, большой сложности не представляли. Во многом потому, что мы уверенно действовали и дома, и в гостях. Играя в России, не пропустили ни одного мяча! В
Успех любой команды предопределяет стабильность состава. На мой взгляд, если в команде есть девять «железных» позиций, то она способна добиваться большого результата. Постоянно меняются 1−2 игрока, но девять должны быть стабильными. Если присмотреться, то увидите, что такой подход практикуется в большинстве
— Как вам пришло в голову еще в январе на сборах, за пять месяцев до финала, объявить команде: наша цель — финал Кубка УЕФА? Наверное, тогда это могло вызвать улыбку.
— Да, тогда это звучало как несбыточная мечта. Сказать по правде, многие тогда и не поверили в мои слова. Пришлось 40 минут разъяснять игрокам, что они из себя представляют (смеется). Я уже говорил: считаю, что нужно ставить перед собой самые высокие цели и задачи. Без этого невозможно добиться
— Вспомните, как собирался золотой состав ЦСКА-2005.
— Это были исключительно талантливые футболисты, и у каждого из них своя история.
Взять, к примеру, Акинфеева — Игорю не было и 16 лет, когда он попал в основную команду ЦСКА. Впервые увидел этого игрока случайно — в матче за сборную Москвы в «Лужниках». Что меня тогда поразило — даже не столько вратарские качества (действия на линии, на выходе, выбор позиции и так далее), а умелая игра ногами. Сегодня, когда лучшие клубы мира выбирают вратаря, то прежде всего спрашивают «Как он играет ногами». Так вот, когда у нас получил травму один из вратарей первой команды, я отказался от варианта пригласить опытного голкипера и уточнил у Юрия Аджема, который занимался резервом, что это за мальчик. На первой тренировке с основой Акинфеев произвел хорошее впечатление. Я сказал ему: «Все, теперь будешь ходить на тренировки к нам, а зимой поедешь с нами на сборы». В таких случаях говорят — птицу видно по полету.
Даниэла Карвалью я впервые увидел на молодежном чемпионате мира, где он выступал в составе команды из будущих мировых звезд (Фернандинью, Дани Алвес и многие другие). А когда узнал, что ЦСКА его заполучил, конечно, остался доволен. Это талантливейший футболист. Игрок без слабых мест за исключением одного — лишний вес. Он был фантастически одарен и мог бы выступать в стартовом составе любой ведущей команды мира.
Вагнера Лав я обсуждал с Евгением Гинером в тот момент, когда в моей работе в ЦСКА возникла пауза в 2004 году. Президент клуба попросил меня оценить двух форвардов — Вагнера и Кавенаги. Мне прислали две кассеты. На мой взгляд, Вагнер был форвардом современной формации. Он мог играть по всему фронту атаки — на флангах, в центре или отходить назад. У него были скорость, техника и, самое главное, результативность. Это футболист, который мог индивидуально решить исход любого матча. Когда я озвучил свое мнение в пользу Вагнера, Гинер удивился: «А почему именно этот форвард? Ведь он стоит 5 миллионов долларов, а другой — 12 миллионов евро. По идее тот, кто дороже, должен быть лучше». К тому же, Кавенаги был лучшим снайпером чемпионата Аргентины, а Вагнер выиграл спор бомбардиров лишь в бразильской серии Б. Я объяснил: «Вагнер как нападающий более соответствует принципам игры современного форварда. А Кавенаги — зависимый игрок атаки, к которому надо впридачу купить еще двух хороших фланговых футболистов, чтобы его обслуживать». И мы взяли Вагнера. А Кавенаги купил «Спартак». Результат вы сами знаете.
С Жирковым тоже очень показательная история. Юра пришел и начал играть не при мне, но я продолжил отдавать ему предпочтение, хотя на его позицию претендовал еще один достойный футболист, Осмар Феррейра. Однако Жирков был сильнее, мобильнее, интереснее, объемнее, быстрее, с хорошей левой ногой и фантастической работоспособностью. Феррейра тоже был хорош. Но среди лучших надо выбрать самого лучшего! Жирков играл не потому, что он россиянин (лимита тогда не существовало, что только способствовало здоровой конкуренции), а потому что он был сильнее. Свой шанс и место в составе получали только те, кто этого
Что же касается Жиркова, хоть он и жалуется, что «у Валерия Георгиевича были самые тяжелые тренировки», но до 36 лет, смотрю, все играет и не хочет заканчивать.
И вся плеяда выступает или выступала на высшем уровне, демонстрируя фантастическое долголетие. Акинфеев, братья Березуцкие, Жирков, Вагнер, Шемберас, Рахимич, Алдонин, Олич… Игнашевич вообще выступал до 39 и мог не заканчивать. Так что система подготовки способствовала их долголетию — надеюсь, не только спортивному.
— В нашем футболе до сих пор ходят легенды о вашей невероятной требовательности. Это в итоге и помогло команде забраться на вершину, которую никто даже и не мечтал покорить?
— Не считаю, что требовательность была запредельной. Потому что президент клуба каждый сезон ставил перед командой высокие задачи — выиграть чемпионство, Кубок и Суперкубок. Когда все условия есть, то и спрос должен быть самым высоким. Только требовательность и труд способны дать результат. И в тренировочном процессе самоотдача должна быть приближенной к игровой ситуации. Кроме того, я всегда стремился к тому, чтобы игроки зарабатывали как можно больше титулов и обеспечивали свои семьи, потому что для любого нормального человека это важно.
Команда — это прообраз семьи, где ты, будучи хорошим отцом, тоже проявляешь требовательность к детям — чтобы они хорошо учились, выросли достойными людьми, любили родителей, уважали старших, приносили пользу отчизне. И если ты в
В то же время, в семье никогда не выносят сор из избы — если твой ребенок нахулиганил, ты не бежишь на улицу рассказывать об этом первому встречному. В ЦСКА, как и в других командах, конечно же, случались сложные ситуации и конфликты. Но все, кто работал в клубе, поддерживали честь, имидж, марку, репутацию ЦСКА — в том числе и поэтому мы так много выигрывали.
Еще одной причиной успехов было взаимопонимание, которое у меня сложилось с Евгением Гинером. Он никогда не вмешивался в мою работу, а я неукоснительно выполнял все требования к результатам команды. Именно так должна складываться совместная работа. В итоге за семь лет ЦСКА выиграл Кубок УЕФА, стал трехкратным чемпионом, завоевал три серебра и четыре кубка, а худшим выступлением за все это время стала бронза.
К сожалению, в современном футболе, особенно в России и на постсоветском пространстве, стали забывать о том, как правильно работать. Менеджеры и агенты пытаются управлять футбольным миром и командами. Отношение к тренерам — негативное и неуважительное. Доказательством является решение «Локомотива» по Юрию Семину — я уже не раз жестко высказывался по этой ситуации. Удивляет и возмущает подобное отношение к заслуженному специалисту. Но тут дело даже не в «заслуженности». Если бы Семин не давал результат, то, независимо от его опыта или регалий, клуб имел бы право поступить так, как поступил. Но у Семина великолепный результат есть и в этом сезоне, и в прошлых! Нравится он вам или не нравится — роли не играет, когда у команды есть достижения. А если
Другой пример — ситуация с моим сыном Владимиром Газзаевым в Казахстане. Его команда «Тобол» шла на первом месте весь сезон, опережая на 5−6 очков признанных лидеров, «Астану» и «Кайрат». Но после одной неудачной игры в Лиге Европы местный руководитель вдруг заговорил о необходимости «сменить вектор развития команды».
Хотя мудрость хорошего руководителя в том и заключается, что им не должны двигать сиюминутные эмоции. Нужно видеть перспективу. Национальный чемпионат всегда является приоритетом, потому что только через него ты попадаешь в Европу. А на протяжении долгого сезона у любой команды бывают спады, неудачные матчи или отрезки.
Но выигрывает тот, кто лучше всех справляется с этими неизбежными спадами. В итоге «Тобол», который незадолго до финиша претендовал на чемпионство, занял четвертое место и лишился участия в еврокубках.
— Возвращаясь к теме Семина. Вас удивило заявление Дмитрия Булыкина, который стал в футбольном мире, кажется, единственным, кто не поддержал Юрия Палыча?
— Это и правда удивительно, учитывая, какую огромную роль Семин сыграл в его становлении как игрока. Наверное, в его понимании Семин должен был выиграть Лигу чемпионов.
— Не секрет, что в
—
Ну и
— Большинство игроков, в том числе из золотого ЦСКА середины нулевых, высказываются о вас исключительно с огромным уважением. Но есть несколько человек не из числа армейцев, которые в интервью говорили про вас неприятные вещи. Правда, в подавляющем большинстве это либо люди пьющие, либо с ушедшей под откос карьерой, а чаще и то, и другое. Что вы им ответите на критику?
— Если обращать на все это внимание, то надо становиться в их ряд. Но тогда ничего и никогда не получится, и никакого результата не добьешься.
Возможно, у
Прежде чем создать сильную команду, надо сначала создать коллектив, и не каждому там находится место по объективным причинам. К сожалению, слабые просто не выдерживают и поэтому всегда будут завидовать сильным.
— Спустя 15 лет после победы в Кубке УЕФА в жизни ЦСКА произошло важное событие — клуб перешел во владение ВЭБ, при том, что президент Евгений Гинер сохранил и пост, и полномочия. А председателем совета директоров стал Максим Орешкин. Вы знакомы с ним?
— Да, я хорошо его знаю. Это не случайный человек в ЦСКА, а действительно преданнейший болельщик клуба. Знаю, что он присутствовал в Лиссабоне на финале Кубка УЕФА. Мы однажды с ним это обсуждали.
Поэтому всячески приветствую такое назначение. Не сомневаюсь, что Максим Орешкин будет помогать клубу и поддерживать президента ЦСКА в его начинаниях. Надеюсь, это будет перспективный тандем. Теперь дело за тренерами и игроками. Они должны, наконец, вернуть команду на уровень, соответствующий ее амбициям и традициям.
— 15 мая РФС объявил о том, что чемпионат России будет возобновлен 21 июня. Вы в последних интервью высказывались за то, чтобы досрочно завершить турнир, спокойно готовиться к следующему и провести реформы лиги.
— Решение было принято РФС, но еще необходимо получить одобрение правительства. Безусловно, болельщики сейчас испытывают радость, потому что невероятно соскучились по футболу. Точно также мы все скучаем по возможности видеться с друзьями, ходить в магазин, в
Вот и принимая решение по поводу футбола, надо ставить во главу угла жизнь и здоровье участников. Мы не знаем, какой будет эпидемиологическая ситуация в стране к середине июня. Проведение матчей должно быть организовано идеально, а все правила — соблюдаться неукоснительно. Права на ошибку нет, не дай Бог
И потом, матчи в любом случае пройдут без зрителей. А футбол без зрителей, на мой взгляд — это пародия на футбол.
— В завершение разговора, что вы хотели бы пожелать болельщикам ЦСКА, которые ждут от клуба новых побед?
— Я бы хотел обратиться не только к ним, но ко всем болельщикам и вообще ко всем нашим гражданам. Желаю всем здоровья и поскорее преодолеть ситуацию, связанную с коронавирусом, проявить терпение и ответственный подход.
А еще хотел бы поздравить всех с недавним праздником 9 мая. С каждым годом все дальше в историю уходит тот великий майский день, когда советские солдаты подняли знамя Победы над Рейхстагом и принесли мир народу Европы. Долгие годы миллионы наших сограждан на фронте и в тылу приближали этот День Победы, не жалея сил, здоровья и жизней.
История Великой Отечественной Войны — это больше, чем просто память. Неспроста
Газзаев в 2016 году избран депутатом Государственной Думы РФ VII созыва, занял пост заместителя председателя Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи. В феврале 2020 года возглавил Комитет по делам национальностей.
Дмитрий Симонов