СМИ: УЕФА рассматривает завершение еврокубков в формате финала четырех

Источник: AFP 2020

Предполагается, что четвертьфиналы еврокубков вместо двух матчей будут состоять из одного, а полуфиналы и финал пройдут в формате финала четырех. Финал четырех Лиги чемпионов может состояться в Стамбуле, где изначально должен был пройти финал турнира, Лиги Европы — в польском Гданьске.

Отмечается, что возобновление Лиги Европы запланировано на 6 августа, Лиги чемпионов — на 8 августа. Решение о завершении еврокубков в экспресс-формате согласовано большинством сторон и может быть утверждено исполкомом УЕФА 17 июня.