СМИ: УЕФА рассматривает завершение еврокубков в формате финала четырех
ТАСС, 19 мая. Рабочая группа Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант завершения Лиги чемпионов и Лиги Европы в
ТАСС, 19 мая. Рабочая группа Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает вариант завершения Лиги чемпионов и Лиги Европы в
Предполагается, что четвертьфиналы еврокубков вместо двух матчей будут состоять из одного, а полуфиналы и финал пройдут в формате финала четырех. Финал четырех Лиги чемпионов может состояться в Стамбуле, где изначально должен был пройти финал турнира, Лиги Европы — в польском Гданьске.
Отмечается, что возобновление Лиги Европы запланировано на 6 августа, Лиги чемпионов — на 8 августа. Решение о завершении еврокубков в
Лига чемпионов была приостановлена в марте