Моуринью признался, что сказал Гвардиоле в полуфинале ЛЧ в 2010 году

Во втором матче противостояния с «Барселоной», которой как раз руководил Гвардиола, «Интер» проиграл со счетом 0:1, но благодаря домашней победе (3:1) все равно вышел в финал.

«Когда Бускетс упал будто без сознания, я был между скамейками команд и местом, где удалили Тиаго Мотту. Я обратил внимание, как на скамейке “Барселоны” начали праздновать… В этот момент Гвардиола подозвал Ибрагимовича поговорить о тактике: 11 против 10. Я просто сказал ему: “Не начинай вечеринку, матч пока не закончился”. Это была одна из самых удивительных побед в моей жизни. Мы не проиграли — 0:1, мы выиграли при эпических обстоятельствах — 3:2», — цитирует португальца Marca.