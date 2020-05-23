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10:33 (мск), источник: Газета.Ру

Моуринью признался, что сказал Гвардиоле в полуфинале ЛЧ в 2010 году

Экс-наставник «Интера», ныне возглавляющий «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью, вспомнил о разговоре с Хосепом Гвардиолой в ответном матче ½ финала Лиги чемпионов сезона-2009/10.

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Во втором матче противостояния с «Барселоной», которой как раз руководил Гвардиола, «Интер» проиграл со счетом 0:1, но благодаря домашней победе (3:1) все равно вышел в финал.

«Когда Бускетс упал будто без сознания, я был между скамейками команд и местом, где удалили Тиаго Мотту. Я обратил внимание, как на скамейке “Барселоны” начали праздновать… В этот момент Гвардиола подозвал Ибрагимовича поговорить о тактике: 11 против 10. Я просто сказал ему: “Не начинай вечеринку, матч пока не закончился”. Это была одна из самых удивительных побед в моей жизни. Мы не проиграли — 0:1, мы выиграли при эпических обстоятельствах — 3:2», — цитирует португальца Marca.

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Стоит отметить, что в финале ЛЧ «Интер» со счетом 2:0 одолел «Баварию».

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