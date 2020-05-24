СМИ: матч «Ливерпуль» — «Атлетико» стал причиной 41 смерти от коронавируса

Число умерших было получено при моделировании последствий прилета испанских болельщиков в Англию и сравнения числа смертельных случаев в других регионах страны.

Матч прошел 11 марта в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершился победой «Атлетико» в дополнительное время со счетом 3:2. На тот момент в Испании было зафиксировано более 640 тыс. случаев заражения коронавирусом, в Великобритании — 100 тыс.