СМИ: матч «Ливерпуль» — «Атлетико» стал причиной 41 смерти от коронавируса
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и мадридским «Атлетико» привел как минимум к 41 смерти от коронавируса в Великобритании, сообщает The Sunday Times.
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и мадридским «Атлетико» привел как минимум к 41 смерти от коронавируса в Великобритании, сообщает The Sunday Times.
Издание отмечает, что статистику предоставила компания Edge Health, основываясь на данных Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS).
Число умерших было получено при моделировании последствий прилета испанских болельщиков в Англию и сравнения числа смертельных случаев в других регионах страны.
Матч прошел 11 марта в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершился победой «Атлетико» в дополнительное время со счетом 3:2. На тот момент в Испании было зафиксировано более 640 тыс. случаев заражения коронавирусом, в Великобритании — 100 тыс.
|Юрген Клопп
|Диего Симеоне
|Джорджиньо Вайналдум(Алекс Окслейд-Чемберлен)
|43′
|Маркос Льоренте(Жоау Феликс)
|97′
|Роберту Фирмину
|94′
|Маркос Льоренте(Альваро Мората)
|105+1′
|Альваро Мората(Маркос Льоренте)
|120+1′
|13
|Сан Мигель дель Кастильо Адриан
|13
|Ян Облак
|4
|Виргил ван Дейк
|12
|Ренан Лоди
|12
|Джо Гомес
|15
|Стефан Савич
|26
|Эндрю Робертсон
|18
|де Алмейда Монтейру Фелипе
|66
|Трент Александр-Арнолд
119′
|5
|Томас Партей
|10
|Садио Мане
|6
|Коке
|11
|Мохамед Салах
|8
|Ньигес Сауль
120′
|5
|Джорджиньо Вайналдум
105′
|23
|Киран Триппьер
90′
|3
|Фабинью
|24
|Шиме Врсалько
|14
|Джордан Хендерсон
105′
|7
|Жоау Феликс
103′
|27
|Дивок Ориги
|9
|Альваро Мората
119′
|15
|Алекс Окслейд-Чемберлен
82′
|10
|Анхель Корреа
105′
|7
|Джеймс Милнер
|2
|Хосе Хименес
|9
|Роберту Фирмину
113′
|19
|Диегу Коста
56′
|18
|Такуми Минамино
|14
|Маркос Льоренте
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|35
|Удары (всего)
|10
|12
|Удары в створ
|6
|2
|Штанги, перекладины
|0
|16
|Угловые
|3
|17
|Фолы
|17
|2
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Данни Маккели(Нидерланды)