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19:40 (мск), источник: Газета.Ру

СМИ: матч «Ливерпуль» — «Атлетико» стал причиной 41 смерти от коронавируса

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и мадридским «Атлетико» привел как минимум к 41 смерти от коронавируса в Великобритании, сообщает The Sunday Times.

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Источник: Reuters

Издание отмечает, что статистику предоставила компания Edge Health, основываясь на данных Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS).

Число умерших было получено при моделировании последствий прилета испанских болельщиков в Англию и сравнения числа смертельных случаев в других регионах страны.

Матч прошел 11 марта в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершился победой «Атлетико» в дополнительное время со счетом 3:2. На тот момент в Испании было зафиксировано более 640 тыс. случаев заражения коронавирусом, в Великобритании — 100 тыс.

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19:35 (мск)© Piter.tv
Ливерпуль
2:3ДВ
Основное время: 1:0 (1:0)
Атлетико
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала11.03.2020, 23:00 (МСК UTC+3)Anfield, 52267 зрителей
Главные тренеры
Юрген КлоппДиего Симеоне
Голы
Джорджиньо Вайналдум(Алекс Окслейд-Чемберлен)43′
Маркос Льоренте(Жоау Феликс)97′
Роберту Фирмину94′
Маркос Льоренте(Альваро Мората)105+1′
Альваро Мората(Маркос Льоренте)120+1′
Составы команд
13Сан Мигель дель Кастильо Адриан
13Ян Облак
4Виргил ван Дейк
12Ренан Лоди
12Джо Гомес
15Стефан Савич
26Эндрю Робертсон
18де Алмейда Монтейру Фелипе
66Трент Александр-Арнолд
119′
5Томас Партей
10Садио Мане
6Коке
11Мохамед Салах
8Ньигес Сауль
120′
5Джорджиньо Вайналдум
105′
23Киран Триппьер
90′
3Фабинью
24Шиме Врсалько
14Джордан Хендерсон
105′
7Жоау Феликс
103′
27Дивок Ориги
9Альваро Мората
119′
15Алекс Окслейд-Чемберлен
82′
10Анхель Корреа
105′
7Джеймс Милнер
2Хосе Хименес
9Роберту Фирмину
113′
19Диегу Коста
56′
18Такуми Минамино
14Маркос Льоренте
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
35Удары (всего)10
12Удары в створ6
2Штанги, перекладины0
16Угловые3
17Фолы17
2Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяДанни Маккели(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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