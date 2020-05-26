KNVB не отменит решение о выходе «Аякса» в ЛЧ

Источник: AP 2020

Сезон-2019/20 чемпионата Нидерландов, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, остался без победителя. Участники еврокубков сезона-2020/21 были определены исходя из текущего турнирного положения. Прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов получил лидер турнирной таблицы «Аякс». Этим остался недоволен АЗ, имевший с амстердамцами равное количество очков и уступивший «Аяксу» по разнице мячей. В результате клуб начнет выступление в турнире со второго квалификационного раунда.

АЗ направил в УЕФА письмо с просьбой отменить решение KNVB предоставить «Аяксу» единственную прямую путевку от страны в групповой этап Лиги чемпионов.

АЗ считает, что они должны получить эту путевку, так как в сезоне-2019/20 обыграли в чемпионате «Аякс» и дома и в гостях.

«УЕФА проинформировал KNVB и направил обращение АЗ нам. Мы сообщили АЗ, что ничего не изменилось. Мы определились с местами в еврокубках в следующем сезоне по трем критериям: прозрачность, объективность и спортивное мастерство. Есть турнирная таблица, и “Аякс” в ней на первом месте», — заявил представитель KNVB Яп Паулсен.