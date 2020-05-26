KNVB не отменит решение о выходе «Аякса» в ЛЧ
Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) не намерен менять свое решение относительно распределения мест в чемпионате страны, завершенном досрочно
Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) не намерен менять свое решение относительно распределения мест в чемпионате страны, завершенном досрочно
Сезон-2019/20 чемпионата Нидерландов, который был досрочно завершен
АЗ считает, что они должны получить эту путевку, так как в сезоне-2019/20 обыграли в чемпионате «Аякс» и дома и в гостях.
«УЕФА проинформировал KNVB и направил обращение АЗ нам. Мы сообщили АЗ, что ничего не изменилось. Мы определились с местами в еврокубках в следующем сезоне по трем критериям: прозрачность, объективность и спортивное мастерство. Есть турнирная таблица, и “Аякс” в ней на первом месте», — заявил представитель KNVB Яп Паулсен.