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09:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

KNVB не отменит решение о выходе «Аякса» в ЛЧ

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) не намерен менять свое решение относительно распределения мест в чемпионате страны, завершенном досрочно из-за пандемии, несмотря на жалобу клуба АЗ в УЕФА, сообщает Рейтер.

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Источник: AP 2020

Сезон-2019/20 чемпионата Нидерландов, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, остался без победителя. Участники еврокубков сезона-2020/21 были определены исходя из текущего турнирного положения. Прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов получил лидер турнирной таблицы «Аякс». Этим остался недоволен АЗ, имевший с амстердамцами равное количество очков и уступивший «Аяксу» по разнице мячей. В результате клуб начнет выступление в турнире со второго квалификационного раунда.

АЗ направил в УЕФА письмо с просьбой отменить решение KNVB предоставить «Аяксу» единственную прямую путевку от страны в групповой этап Лиги чемпионов.

АЗ считает, что они должны получить эту путевку, так как в сезоне-2019/20 обыграли в чемпионате «Аякс» и дома и в гостях.

«УЕФА проинформировал KNVB и направил обращение АЗ нам. Мы сообщили АЗ, что ничего не изменилось. Мы определились с местами в еврокубках в следующем сезоне по трем критериям: прозрачность, объективность и спортивное мастерство. Есть турнирная таблица, и “Аякс” в ней на первом месте», — заявил представитель KNVB Яп Паулсен.

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