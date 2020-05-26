Зинедин Зидан признан лучшим тренером в истории Лиги чемпионов по версии Squawka

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Напомним, Зидан является единственным тренером, которому удалось выиграть три лиги чемпионов подряд. Все три победы были одержаны со «сливочными» — в 2016, 2017 и 2018 годах. Всего Зидан выиграл 26 матчей в рамках Лиги чемпионов.

На втором месте находится нынешний главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Ему удалось дважды привести «Барселону» к победе в Лиге чемпионов (2009 и 2011 годы).

Замкнул тройку лучших наставников в истории Лиги чемпионов нынешний главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти. Ему удалось выиграть Лигу чемпионов с двумя клубами — с «Миланом» в 2003 и 2007 годах и с «Реалом» в 2014 году.

Полностью топ-10 специалистов выглядит следующим образом: