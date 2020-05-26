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10:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Зинедин Зидан признан лучшим тренером в истории Лиги чемпионов по версии Squawka

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан признан лучшим тренером в истории Лиги чемпионов по версии Squawka.

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Напомним, Зидан является единственным тренером, которому удалось выиграть три лиги чемпионов подряд. Все три победы были одержаны со «сливочными» — в 2016, 2017 и 2018 годах. Всего Зидан выиграл 26 матчей в рамках Лиги чемпионов.

На втором месте находится нынешний главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Ему удалось дважды привести «Барселону» к победе в Лиге чемпионов (2009 и 2011 годы).

Замкнул тройку лучших наставников в истории Лиги чемпионов нынешний главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти. Ему удалось выиграть Лигу чемпионов с двумя клубами — с «Миланом» в 2003 и 2007 годах и с «Реалом» в 2014 году.

Полностью топ-10 специалистов выглядит следующим образом:

1. Зинедин Зидан («Реал»)
2. Хосеп Гвардиола («Барселона», «Бавария», «Манчестер Сити»)
3. Карло Анчелотти («Парма», «Ювентус», «Милан», «Челси», «ПСЖ», «Реал», «Бавария», «Наполи»)
4. Жозе Моуринью («Порту», «Челси», «Интер», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм»)
5. Луи ван Гал («Аякс», «Барселона», «Бавария», «Манчестер Юнайтед»)
6. Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»)
7. Юпп Хайнкес («Реал», «Бавария»)
8. Висенте дель Боске («Реал»)
9. Рафаэль Бенитес («Ливерпуль», «Интер», «Челси», «Наполи», «Реал»)
10. Оттмар Хитцфельд («Боруссия» Д, «Бавария»).

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