Были на волоске. Семь нереальных побед «Астаны» в Лиге чемпионов и Лиге Европы

АИК (Швеция) — «Астана» 0:3

В квалификации Лиги Европы 2014/15 столичный клуб в третьем раунде встречался со шведским АИКом. На предыдущих стадиях «Астана» прошла армянский «Пюник» и израильский «Хапоэль». АИК на их фоне выглядел более классным соперником, и в первой игре в Астане команды сыграли вничью — 1:1, причем хозяевам поля пришлось сравнивать счет.

Ответная игра по всем раскладам ничего простого казахстанскому клубу не сулила. Впрочем, в Стокгольме шведский клуб достаточно сенсационно был разгромлен по всем статьям. Голы на счету Фокси Кетевоамы, Дмитрия Шомко и Бауржана Джолчиева.

«Астана» — «Марибор» (Словения) 3:1

В сезоне-2015/16 «Астана» совершила впечатляющий прорыв как для себя, так и для всего казахстанского футбола. Клуб пробился в групповую стадию Лиги чемпионов. Кампания началась в квалификации турнира. Первым соперником был словенский «Марибор», который в первом матче на своем поле одержал комфортную, казалось бы, победу — 1:0.

В ответной игре «Астана» показала куражный футбол. По итогам первого тайма казахстанцы благодаря голам Джолчиева и Рохера Каньяса вели 2:1, и этот счет их не устраивал. Все решил гол Патрика Твумаси на 58-й минуте. Чуть позже «Астана» осталась в меньшинстве после удаления Каньяса. Но уже ничего не могло помешать казахстанскому клубу в достижении цели.

«Астана» — ХИК (Финляндия) 4:3

В следующем раунде «Астана» встречалась с финским ХИКом. В этом противостоянии было два разных матча: в Хельсинки нулевая ничья, а в столице Казахстана волевая и результативная победа «Астаны» — 4:3.

Гости к концу тайма вели 2:0, но получили от Твумаси гол в раздевалку. В начале второй половины Каньяс сравнял счет с пенальти, а затем Шомко вывел хозяев поля вперед. На 71-й минуте Твумаси подвел «Астану», заработав на ровном месте удаление. За пять минут до свистка гости сравняли счет — 3:3. Он выводил их в следующую стадию. Однако казахстанцы дождались чуда — волевой настрой «Астаны» и кураж вылились в гол Евгения Постникова.

«Астана» — АПОЭЛ (Кипр) 1:0

В заключительном раунде квалификации столичный клуб встречался с кипрским АПОЭЛом. Первый матч во многом определил судьбу путевки в групповой этап. «Астана» выиграла у островитян со счетом 1:0. Исход встречи решил быстрый гол Джолчиева. В ответном матче была результативная ничья. Неманья Максимович, сравняв счет на 84-й минуте, вывел «Астану» в группу ЛЧ.

«Астана» — «Жальгирис» 2:1

В ЛЧ-2016/17 «Астана» стартовала со второго отборочного раунда. Соперником столичного клуба был литовский «Жальгирис». Итогом первой игры в Вильнюсе стала ничья — 0:0. В ответной встрече хозяева довели дело до нервной концовки. До 90-й минуты счет был 1:1, что устраивало гостей. Но Марин Аничич принес «Астане» победу. Босниец стал героем матча, оформив дубль.

«Астана» — АПОЭЛ (Кипр) — 1:0 (1:0, 1:0), пен. 2:1

В раунде плей-офф ЛЕ-2018/19 жребий вновь свел «Астану» с АПОЭЛом. В первом матче, который был сыгран на Кипре, победу отпраздновали хозяева. Во второй игре «Астана», благодаря голу Педро Энрике, восстановила паритет. До конца основного и дополнительного времени счет не изменился, и обладатель путевки в групповую стадию ЛЕ определялся в серии пенальти, где гости реализовали одну попытку, а хозяева — две.

«Астана» — «Манчестер Юнайтед» 2:1