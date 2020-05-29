СМИ: «Финал четырех» футбольной Лиги чемпионов может пройти в Германии

Ранее сообщалось, что рабочая группа УЕФА рассматривает вариант завершения Лиги чемпионов в формате «Финала четырех». Местом проведения мини-турнира назывался Стамбул, так как именно там должен был пройти финал Лиги чемпионов сезона-2019/20. Однако из-за того, что Турция не сможет предоставить гарантии нормализации ситуации с коронавирусом, «Финал четырех» может пройти в Германии, которая первая в Европе возобновила сезон, прерванный из-за пандемии.