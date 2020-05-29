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13:12 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Финал четырех» футбольной Лиги чемпионов может пройти в Германии

ТАСС, 29 мая. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может провести «Финал четырех» Лиги чемпионов в Германии. Об этом сообщает телеканал Sky Sport Italia.

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Ранее сообщалось, что рабочая группа УЕФА рассматривает вариант завершения Лиги чемпионов в формате «Финала четырех». Местом проведения мини-турнира назывался Стамбул, так как именно там должен был пройти финал Лиги чемпионов сезона-2019/20. Однако из-за того, что Турция не сможет предоставить гарантии нормализации ситуации с коронавирусом, «Финал четырех» может пройти в Германии, которая первая в Европе возобновила сезон, прерванный из-за пандемии.

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Также сообщается, что оставшиеся матчи 1/8 финала планируется провести 7—8 августа, четвертьфинальные игры должны пройти 13—14 августа в формате одноматчевого противостояния на нейтральной территории.

Лига чемпионов была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. Определились четыре четвертьфиналиста, еще в четырех противостояниях 1/8 финала сыграны только первые матчи.

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