СМИ: «Финал четырех» футбольной Лиги чемпионов может пройти в Германии
ТАСС, 29 мая. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может провести «Финал четырех» Лиги чемпионов в Германии. Об этом сообщает телеканал Sky Sport Italia.
ТАСС, 29 мая. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может провести «Финал четырех» Лиги чемпионов в Германии. Об этом сообщает телеканал Sky Sport Italia.
Ранее сообщалось, что рабочая группа УЕФА рассматривает вариант завершения Лиги чемпионов в формате «Финала четырех». Местом проведения
Также сообщается, что оставшиеся матчи 1/8 финала планируется провести
Лига чемпионов была приостановлена в марте