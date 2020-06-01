О каких 70 миллионах евро «Локомотива» за Лигу чемпионов говорит Семин?

Источник: Reuters

19 фотографий 19 фотографий 19 фотографий Юрий Павлович Семин покидает пост главного тренера «Локомотива». Вспоминаем всё самое главное из его тренерской карьеры в «Локо».

Сложно сказать, чьи это ошибки — самого Семина или журналистов, заранее подготовивших с ним громадное интервью почти в 75 тысяч знаков, которое было опубликовано на следующий день после завершения контракта 73-летнего специалиста с «Локо». Но вот этот фрагмент не может не вызывать недоумение:

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--baf98703e2f776d377b6" data-vnd="baf98703e2f776d377b6" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=baf98703e2f776d377b6" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Сейчас некоторые хотят поставить мне в большой минус, что мы никуда не прошли в Европе. Это не так. Если взять сезон-2017/18 в Лиге Европы, то выглядели очень достойно. “Локомотив” никогда не доходил до четвертьфинала этого турнира или Кубка УЕФА, а тут повторил лучшее достижение, в двух прекрасных матчах 1/16 финала обыграв третью команду Франции предыдущего сезона — “Ниццу”. Но в следующем этапе нам попался будущий победитель всего турнира — “Атлетико”. За этот сезон мы заработали 8,5 миллиона евро, чего не было у “Локо” ни разу за предыдущие десять лет. Дальше последовали выступления в двух групповых турнирах Лиги чемпионов, которые принесли клубу, по самым скромным подсчетам, 60 миллионов евро, а то и 70. Если бы лучше сработали наши менеджеры — доход был бы еще выше».

Читайте также Мещеряков об интервью Семина: Каждый имеет право высказаться

Уже слова о попадании в 1/8 финала Лиги Европы как об историческом достижении «Локо» из уст заслуженного тренера звучат странно. Как-никак именно под руководством Семина красно-зеленые в 1998 и 1999 годах добирались до полуфиналов Кубка кубков, в которых почти на равных боролись со «Штутгартом» и «Лацио». Вряд ли две ничьи с римским клубом в 1999-м Юрий Палыч ставит ниже «достойного» соперничества с «Атлетико» (0:3, 1:5) в 2018-м. Ну да ладно — в конце концов, подобные оценки всегда носят субъективный характер. А дальше 1/8 финала конкретно Лиги Европы железнодорожники действительно никогда в своей истории не проходили.

Иное дело — заявление о заработанных в Лиге чемпионов 70 миллионах евро. Тут уж на субъективность ничего не спишешь. И понять, с какого потолка Семин взял эти цифры, совершенно невозможно.

Напомним, предыдущие два евросезона завершались для «Локо» на стадии группового этапа Лиги чемпионов. В обоих случаях команда одерживала по одной победе при пяти поражениях. За первый сезон клуб получил от УЕФА 23,4 млн евро, за второй — 29 миллионов. Это открытая информация, никакой «серой бухгалтерии». Скажем, последний показатель раскладывается на следующе составляющие: 15,3 млн (выход в группу) + 2,7 млн (победа над «Байером») + 11,1 млн (доля от 10-летнего рейтинга УЕФА).

То есть, призовые «Локомотива» в Лиге чемпионов составили 52 миллиона евро. Так откуда же Семин насчитал еще 18? Солидарные отчисления за ТВ-права для клубов РПЛ — это сущие копейки, ими можно пренебречь. Получается, имелись в виду доходы от продажи билетов?

Но и тут — загвоздка. Даже ЦСКА в сезоне-2018/19, арендовав под Лигу чемпионов «Лужники», заработал на билетах 350 млн рублей или 5 млн евро. При том что три матча армейцев посетили почти 200 тысяч человек. А на шести домашних играх «Локо» в двух сезонах ЛЧ побывали не более 135 тысяч — значит, билетная выручка не могла превысить армейскую. И общий заработок клуба вряд ли достиг даже 60 миллионов.

При этом, что в данном случае принципиально, именно Семин прошлой осенью отказался от предложения руководства проводить лигочемпионские матчи в Лужниках, сославшись на то, что в Черкизове игрокам будет комфортнее. А следовательно — тогда дополнительный потенциальный заработок клуба от увеличения аудитории его не слишком волновал.

…Когда видишь столь очевидные расхождения слов с реальностью, невольно ставишь под сомнение и другие заявления мэтра. Скажем, о том, что руководство «Локо» было уверено в досрочном завершении чемпионата (и, соответственно, гарантированной путевке в ЛЧ-2020/21) — и именно поэтому заранее согласовало с преемником Семина Марко Николичем контракт с 1 июня.

Если поднять подшивку новостей, выясняется: первые сообщения о контактах клуба с сербом появились еще 11 марта, за шесть дней до того, как сезон в РПЛ был приостановлен.

А уже в начале апреля заговорили о том, что Николич приступит к обязанностям 1 июня. На тот момент совершенно точно не могло быть полной уверенности в том, что таблицу РПЛ-2019/20 зафиксируют по итогам 22 туров.

Овечидно, люди, желающие добра Юрию Палычу, перегибают палку в попытках выставить его правым по всем пунктам его противостояния с Василием Кикнадзе и Анатолием Мещеряковым. И тем самым ставят Семина в неловкое положение, как было, например, с его «авторской колонкой», когда он в разгар пандемии призывал не сокращать зарплаты футболистам «Локо». Потом Палыч дал задний ход, заявил, что его слова были неправильно истолкованы. Вот и в нынешнем интервью он говорит о том же. Но осадочек-то, согласитесь, остался. Что от апрельской «колонки», что от «70 миллионах за Лигу чемпионов».