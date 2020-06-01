О каких 70 миллионах евро «Локомотива» за Лигу чемпионов говорит Семин?
В своем программном интервью, разоблачающем руководителей столичного клуба, которые не продлили с ним контракт, Юрий Семин допустил явный прокол.
В своем программном интервью, разоблачающем руководителей столичного клуба, которые не продлили с ним контракт, Юрий Семин допустил явный прокол.
Сложно сказать, чьи это ошибки — самого Семина или журналистов, заранее подготовивших с ним громадное интервью почти в 75 тысяч знаков, которое было опубликовано на следующий день после завершения контракта 73-летнего специалиста с «Локо». Но вот этот фрагмент не может не вызывать недоумение:
«Сейчас некоторые хотят поставить мне в большой минус, что мы никуда не прошли в Европе. Это не так. Если взять сезон-2017/18 в Лиге Европы, то выглядели очень достойно. “Локомотив” никогда не доходил до четвертьфинала этого турнира или Кубка УЕФА, а тут повторил лучшее достижение, в двух прекрасных матчах 1/16 финала обыграв третью команду Франции предыдущего сезона — “Ниццу”. Но в следующем этапе нам попался будущий победитель всего турнира — “Атлетико”. За этот сезон мы заработали 8,5 миллиона евро, чего не было у “Локо” ни разу за предыдущие десять лет. Дальше последовали выступления в двух групповых турнирах Лиги чемпионов, которые принесли клубу, по самым скромным подсчетам, 60 миллионов евро, а то и 70. Если бы лучше сработали наши менеджеры — доход был бы еще выше».
Уже слова о попадании в 1/8 финала Лиги Европы как об историческом достижении «Локо» из уст заслуженного тренера звучат странно.
Иное дело — заявление о заработанных в Лиге чемпионов 70 миллионах евро. Тут уж на субъективность ничего не спишешь. И понять, с какого потолка Семин взял эти цифры, совершенно невозможно.
То есть, призовые «Локомотива» в Лиге чемпионов составили 52 миллиона евро. Так откуда же Семин насчитал еще 18? Солидарные отчисления за
Но и тут — загвоздка. Даже ЦСКА в сезоне-2018/19, арендовав под Лигу чемпионов «Лужники», заработал на билетах 350 млн рублей или 5 млн евро. При том что три матча армейцев посетили почти 200 тысяч человек. А на шести домашних играх «Локо» в двух сезонах ЛЧ побывали не более 135 тысяч — значит, билетная выручка не могла превысить армейскую. И общий заработок клуба вряд ли достиг даже 60 миллионов.
При этом, что в данном случае принципиально, именно Семин прошлой осенью отказался от предложения руководства проводить лигочемпионские матчи в Лужниках, сославшись на то, что в Черкизове игрокам будет комфортнее. А следовательно — тогда дополнительный потенциальный заработок клуба от увеличения аудитории его не слишком волновал.
Если поднять подшивку новостей, выясняется: первые сообщения о контактах клуба с сербом появились еще 11 марта, за шесть дней до того, как сезон в РПЛ был приостановлен.
А уже в начале апреля заговорили о том, что Николич приступит к обязанностям 1 июня. На тот момент совершенно точно не могло быть полной уверенности в том, что таблицу РПЛ-2019/20 зафиксируют по итогам 22 туров.
Овечидно, люди, желающие добра Юрию Палычу, перегибают палку в попытках выставить его правым по всем пунктам его противостояния с Василием Кикнадзе и Анатолием Мещеряковым. И тем самым ставят Семина в неловкое положение, как было, например, с его «авторской колонкой», когда он в разгар пандемии призывал не сокращать зарплаты футболистам «Локо». Потом Палыч дал задний ход, заявил, что его слова были неправильно истолкованы. Вот и в нынешнем интервью он говорит о том же. Но
При этом с большинством аргументов Семина спорить бессмысленно. То, как клуб попрощался с Легедой, вызывает шок. Если ситуация в «Локомотиве» действительно такова, какой ее в красках описал Юрий Палыч, ничего хорошего в ближайшем будущем железнодорожников не ждет. Это факт.