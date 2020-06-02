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12:38 (мск), источник: Vesti.kz

Появились подробности по финансированию и составу ФК «Астана»

В связи с непростой экономической ситуацией не исключена возможность сокращения бюджета в ФК «Астана», сообщает корреспондент Vesti.kz. Подобная мера может повлиять на молодежные подразделения клуба.

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Источник: Reuters

Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» рассматривает вариант сокращения финансирования футбольного клуба. Изначальный бюджет могут снизить на 15−20 процентов. Но перед «Астаной» остается в приоритете успешно выступить в чемпионате Казахстана и еврокубках, поэтому состав команды, включая легионеров, будет сохранен.

Сокращение же бюджета может отразиться на одной из молодежных команд столичного клуба («Астана-Жас» выступает в первой лиге, «Астана М» — во второй). Добавим, что на данный момент окончательного решения относительно финансирования нет.

Напомним, что «Астана» является действующим чемпионом Казахстана и представителем страны в квалификации Лиги чемпионов-2020/21. На старте нынешнего сезона команда Михала Билека завоевала Суперкубок Казахстана, а также провела три встречи в рамках КПЛ-2020, одержав две победы и один раз сыграв вничью.

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