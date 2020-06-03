УЕФА отстранил «Трабзонспор» от еврокубков на один сезон
ТАСС, 3 июня. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил турецкий «Трабзонспор» от участия в турнирах под эгидой организации на один сезон. Об этом сообщает
ТАСС, 3 июня. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил турецкий «Трабзонспор» от участия в турнирах под эгидой организации на один сезон. Об этом сообщает
В июле 2019 года орган финансового контроля УЕФА установил, что «Трабзонспор» нарушил финансовый fair play. Тогда турецкий клуб заключил с УЕФА мировое соглашение, но не сумел выполнить его условия. В результате «Трабзонспор» не сможет участвовать в одном из турниров под эгидой УЕФА, которые пройдут в сезонах-2020/21 и 2021/22.
«Трабзонспор» является шестикратным чемпионом Турции и восьмикратным обладателям кубка страны. Лучшим достижением турецкого клуба в еврокубках является выход в полуфинал Кубка Интертото в 1999 году. В сезоне-2019/20 «Трабзонспор» выступал в одной группе Лиги Европы с «Краснодаром», в двух встречах победу одержал российский клуб (2:0, 3:1).