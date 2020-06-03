УЕФА отстранил «Трабзонспор» от еврокубков на один сезон

В июле 2019 года орган финансового контроля УЕФА установил, что «Трабзонспор» нарушил финансовый fair play. Тогда турецкий клуб заключил с УЕФА мировое соглашение, но не сумел выполнить его условия. В результате «Трабзонспор» не сможет участвовать в одном из турниров под эгидой УЕФА, которые пройдут в сезонах-2020/21 и 2021/22.