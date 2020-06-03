Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Вердер
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
1.06
Минск
Слуцк
10
Футбол. Зарубежный
1.06
Кельн
РБ Лейпциг
24
Футбол. Зарубежный
5.06
Смолевичи
Городея
Футбол. Зарубежный
5.06
Фрайбург
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
6.06
Слуцк
Торпедо-БелАЗ
Все события
Фоторепортажи
19Самые яркие эпизоды тренерской карьеры Семина в «Локомотиве»
22Шесть лет назад «Реал» выиграл десятый Кубок чемпионов
18:46 (мск), источник: ТАСС

УЕФА отстранил «Трабзонспор» от еврокубков на один сезон

ТАСС, 3 июня. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил турецкий «Трабзонспор» от участия в турнирах под эгидой организации на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Наверх
Источник: AP 2020

В июле 2019 года орган финансового контроля УЕФА установил, что «Трабзонспор» нарушил финансовый fair play. Тогда турецкий клуб заключил с УЕФА мировое соглашение, но не сумел выполнить его условия. В результате «Трабзонспор» не сможет участвовать в одном из турниров под эгидой УЕФА, которые пройдут в сезонах-2020/21 и 2021/22.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Трабзонспор» является шестикратным чемпионом Турции и восьмикратным обладателям кубка страны. Лучшим достижением турецкого клуба в еврокубках является выход в полуфинал Кубка Интертото в 1999 году. В сезоне-2019/20 «Трабзонспор» выступал в одной группе Лиги Европы с «Краснодаром», в двух встречах победу одержал российский клуб (2:0, 3:1).

Читайте также
Трабзонспор
НовостиМатчиСоставСтатистика
Суперкубок
КомандыКалендарь / результаты
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Осуждать пятнадцатилетнюю фигуристку за ее выбор было бы неправильно
Джонс атаковал осторожнее и метил туда, где когда-то был правый глаз россиянина
Тарасова и Роднина до того, как стали врагами
Зафиксирован еще один положительный тест на коронавирус в АПЛ
Легендарному голу Буре — 26 лет. Русский разобрался с канадцем
Мода 90-х. Что носили известные футболисты (фото)
Названо главное оружие Нурмагомедова
Экс-капитана сборной России назвали главным пьяницей футбола
Капитан «Реала» отказался общаться с испанскими чиновниками
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь