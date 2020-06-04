СМИ: Россия и Германия претендуют на проведение финального турнира ЛЧ

Источник: AFP 2020

Как отмечает источник, Россия и Германия намерены в ближайшее время подать заявки в УЕФА. Португалия, согласно информации СМИ, объявляла об этом намерении ранее.

Ранее сообщалось, что УЕФА планирует доиграть Лигу чемпионов в формате «Финала восьми», то есть провести мини-турнир в одной стране начиная с четвертьфинала. При этом матчи должны проходить на четырех стадионах в радиусе 100 километров.

Согласно информации источника, Германия предлагает провести игры во Франкфурте-на-Майне, Майнце, Хоффенхайме и Дармштадте.

Лига чемпионов была прервана в марте на стадии 1/8 финала. Ответные матчи не были доиграны в противостояниях «Барселона» — «Наполи», «Бавария» — «Челси», «Ювентус» — «Лион» и «Манчестер Сити» — «Реал». Участниками ¼ финала успели стать «Пари Сен-Жермен», «Атлетико», «Лейпциг» и «Аталанта».