СМИ: Россия и Германия претендуют на проведение финального турнира ЛЧ
Россия и Германия претендуют вместе с Португалией на проведение финального турнира Лиги чемпионов нынешнего сезона, которая должна быть доиграна в августе, сообщает Bild.
Россия и Германия претендуют вместе с Португалией на проведение финального турнира Лиги чемпионов нынешнего сезона, которая должна быть доиграна в августе, сообщает Bild.
Как отмечает источник, Россия и Германия намерены в ближайшее время подать заявки в УЕФА. Португалия, согласно информации СМИ, объявляла об этом намерении ранее.
Ранее сообщалось, что УЕФА планирует доиграть Лигу чемпионов в формате «Финала восьми», то есть провести
Согласно информации источника, Германия предлагает провести игры во
Лига чемпионов была прервана в марте на стадии 1/8 финала. Ответные матчи не были доиграны в противостояниях «Барселона» — «Наполи», «Бавария» — «Челси», «Ювентус» — «Лион» и «Манчестер Сити» — «Реал». Участниками ¼ финала успели стать «Пари Сен-Жермен», «Атлетико», «Лейпциг» и «Аталанта».