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11:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Россия и Германия претендуют на проведение финального турнира ЛЧ

Россия и Германия претендуют вместе с Португалией на проведение финального турнира Лиги чемпионов нынешнего сезона, которая должна быть доиграна в августе, сообщает Bild.

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Источник: AFP 2020

Как отмечает источник, Россия и Германия намерены в ближайшее время подать заявки в УЕФА. Португалия, согласно информации СМИ, объявляла об этом намерении ранее.

Ранее сообщалось, что УЕФА планирует доиграть Лигу чемпионов в формате «Финала восьми», то есть провести мини-турнир в одной стране начиная с четвертьфинала. При этом матчи должны проходить на четырех стадионах в радиусе 100 километров.

Согласно информации источника, Германия предлагает провести игры во Франкфурте-на-Майне, Майнце, Хоффенхайме и Дармштадте.

Лига чемпионов была прервана в марте на стадии 1/8 финала. Ответные матчи не были доиграны в противостояниях «Барселона» — «Наполи», «Бавария» — «Челси», «Ювентус» — «Лион» и «Манчестер Сити» — «Реал». Участниками ¼ финала успели стать «Пари Сен-Жермен», «Атлетико», «Лейпциг» и «Аталанта».

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