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10:09 (мск), источник: Sports.Ru

Энрике о финале ЛЧ-2015: Сказал команде: «Худшее, что может случиться, — быть игроком “Юве” в матче против “Барсы”»

Бывший главный тренер «Барселоны» Луис Энрике, возглавляющий сборную Испании, вспомнил, как мотивировал команду перед финалом Лиги чемпионов в 2015 году.

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В финальном матче, который проходил в Берлине, «Барса» обыграла «Ювентус» со счетом 3:1.

«В отеле я обычно говорю о тактике, но в тот день хотелось сказать что-то мотивирующее — речь, которая могла бы помочь игрокам. Я подошел к этому вопросу с юмором. В конце я сказал им: назовите самое плохое, что может произойти с вами в финале. Хави и Алвес, ветераны, ответили по-футбольному: “Не сохранять верность нашему стилю”».

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Я продолжил и сказал: «Худшее, что может случиться с вами завтра — быть игроком “Ювентуса”, которому нужно противостоять “Барсе”. Представьте, что значит опекать Суареса, Нея, Месси, Иньесту, Бускетса. Представьте, что нужно забить гол Марку [тер Стегену], противостоять Пике или Маскерано, справляться с забегами Алвеса. Это было что-то вроде шутки. Представьте, что речь идет о “Ювентусе”, и они рассказывают вам о “Барсе”. Вы бы облажались. Хотя бы один игрок улыбнулся, я их растормошил, а затем уровень сделал разницу», — сказал Луис Энрике в интервью клубному телевидению.

Источник — Mundo Deportivo

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