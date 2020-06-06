Энрике о финале ЛЧ-2015: Сказал команде: «Худшее, что может случиться, — быть игроком “Юве” в матче против “Барсы”»

«В отеле я обычно говорю о тактике, но в тот день хотелось сказать что-то мотивирующее — речь, которая могла бы помочь игрокам. Я подошел к этому вопросу с юмором. В конце я сказал им: назовите самое плохое, что может произойти с вами в финале. Хави и Алвес, ветераны, ответили по-футбольному: “Не сохранять верность нашему стилю”».

Я продолжил и сказал: «Худшее, что может случиться с вами завтра — быть игроком “Ювентуса”, которому нужно противостоять “Барсе”. Представьте, что значит опекать Суареса, Нея, Месси, Иньесту, Бускетса. Представьте, что нужно забить гол Марку [тер Стегену], противостоять Пике или Маскерано, справляться с забегами Алвеса. Это было что-то вроде шутки. Представьте, что речь идет о “Ювентусе”, и они рассказывают вам о “Барсе”. Вы бы облажались. Хотя бы один игрок улыбнулся, я их растормошил, а затем уровень сделал разницу», — сказал Луис Энрике в интервью клубному телевидению.