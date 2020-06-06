УЕФА опубликовал рейтинг казахстанских клубов-участников Лиги Европы
Официальный сайт Европейского футбольного союза (УЕФА) опубликовал список лучших команд Лиги Европы за всю историю турнира, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Официальный сайт Европейского футбольного союза (УЕФА) опубликовал список лучших команд Лиги Европы за всю историю турнира, сообщает корреспондент Vesti.kz.
За всю историю турнира в нем сыграли 983 европейские команды, в том числе 12 из Казахстана. В общем рейтинге клубов Лиги Европы они разместились следующим образом:
181. «Астана» — шесть участий. 46 матчей, 17 побед, 9 ничьих и 20 поражений. 64:73 — забитые/пропущенные мячи.
194. «Кайрат» — восемь участий. 34 матча, 16 побед, 6 ничьих и 12 поражений. 53:35 — забитые/пропущенные мячи.
274. «Актобе» — девять участий. 30 матчей, 8 побед, 7 ничьих и 15 поражений. 31:46 — забитые/пропущенные мячи.
347. «Шахтер» — пять участий. 20 матчей, 6 побед, 5 ничьих и 9 поражений. 25:26 — забитые/пропущенные мячи.
360. «Иртыш» — пять участий. 16 матчей, 6 побед, 4 ничьих и 6 поражений. 14:14 — забитые/пропущенные мячи.
428. «Ордабасы» — пять участий. 14 матчей, 3 победы, 6 ничьих и 5 поражений. 14:18 — забитые/пропущенные мячи.
432. «Тобол» — семь участий. 16 матчей, 4 победы, 4 ничьих и 8 поражений. 11:18 — забитые/пропущенные мячи.
750. «Окжетпес» — одно участие. 2 матча, 1 победа, 0 ничьих и 1 поражение. 2:3 — забитые/пропущенные мячи.
829. «Алма-Ата» — одно участие. 2 матча, 0 побед, 1 ничья и 1 поражение. 2:4 — забитые/пропущенные мячи.
834. «Жетысу» — одно участие. 2 матча, 0 побед, 1 ничья и 1 поражение. 1:3 — забитые/пропущенные мячи.
871. «Атырау» — три участий. 6 матчей, 0 побед, 1 ничья и 5 поражений. 1:13 — забитые/пропущенные мячи.
915. «Астана-1964» — одно участие. 2 матча, 0 побед, 0 ничьих и 2 поражения. 1:6 — забитые/пропущенные мячи.
С полным списком можно ознакомиться здесь.