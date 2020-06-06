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14:33 (мск), источник: Vesti.kz

УЕФА опубликовал рейтинг казахстанских клубов-участников Лиги Европы

Официальный сайт Европейского футбольного союза (УЕФА) опубликовал список лучших команд Лиги Европы за всю историю турнира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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За всю историю турнира в нем сыграли 983 европейские команды, в том числе 12 из Казахстана. В общем рейтинге клубов Лиги Европы они разместились следующим образом:

181. «Астана» — шесть участий. 46 матчей, 17 побед, 9 ничьих и 20 поражений. 64:73 — забитые/пропущенные мячи.

194. «Кайрат» — восемь участий. 34 матча, 16 побед, 6 ничьих и 12 поражений. 53:35 — забитые/пропущенные мячи.

274. «Актобе» — девять участий. 30 матчей, 8 побед, 7 ничьих и 15 поражений. 31:46 — забитые/пропущенные мячи.

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347. «Шахтер» — пять участий. 20 матчей, 6 побед, 5 ничьих и 9 поражений. 25:26 — забитые/пропущенные мячи.

360. «Иртыш» — пять участий. 16 матчей, 6 побед, 4 ничьих и 6 поражений. 14:14 — забитые/пропущенные мячи.

428. «Ордабасы» — пять участий. 14 матчей, 3 победы, 6 ничьих и 5 поражений. 14:18 — забитые/пропущенные мячи.

432. «Тобол» — семь участий. 16 матчей, 4 победы, 4 ничьих и 8 поражений. 11:18 — забитые/пропущенные мячи.

750. «Окжетпес» — одно участие. 2 матча, 1 победа, 0 ничьих и 1 поражение. 2:3 — забитые/пропущенные мячи.

829. «Алма-Ата» — одно участие. 2 матча, 0 побед, 1 ничья и 1 поражение. 2:4 — забитые/пропущенные мячи.

834. «Жетысу» — одно участие. 2 матча, 0 побед, 1 ничья и 1 поражение. 1:3 — забитые/пропущенные мячи.

871. «Атырау» — три участий. 6 матчей, 0 побед, 1 ничья и 5 поражений. 1:13 — забитые/пропущенные мячи.

915. «Астана-1964» — одно участие. 2 матча, 0 побед, 0 ничьих и 2 поражения. 1:6 — забитые/пропущенные мячи.

С полным списком можно ознакомиться здесь.

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