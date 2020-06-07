Источник: Решающие матчи Лиги чемпионов пройдут в Лиссабоне
УЕФА определился с местом проведения решающих матчей нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, сообщает Bild.
УЕФА определился с местом проведения решающих матчей нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, сообщает Bild.
По информации издания, главный еврокубковый турнир будет доигран в Лиссабоне. Главным конкурентом столицы Португалии был немецкий город Франкфурт. В пользу Лиссабона сыграли сразу несколько факторов.
Ранее сообщалось, что двухматчевое противостояние в раундах