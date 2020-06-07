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01:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Решающие матчи Лиги чемпионов пройдут в Лиссабоне

УЕФА определился с местом проведения решающих матчей нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, сообщает Bild.

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Источник: РИА "Новости"

По информации издания, главный еврокубковый турнир будет доигран в Лиссабоне. Главным конкурентом столицы Португалии был немецкий город Франкфурт. В пользу Лиссабона сыграли сразу несколько факторов. Во-первых, все португальские клубы уже вылетели из соревнований и все команды будут в равных условиях. Также город больше соответствует требованиям УЕФА, и в нём в настоящее время не наблюдается вспышка коронавируса.

Ранее сообщалось, что двухматчевое противостояние в раундах плей-офф Лиги чемпионов начиная с ¼ финала будет отменено, и команды будут определять победителя в одной встрече.

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