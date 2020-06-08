Данни: Шутил над Роналду после победы над «МЮ» в Суперкубке-2008

Данни выступал за «Зенит» с 2008 по 2017 год. Португальский полузащитник дебютировал за петербургский клуб в матче за Суперкубок против «МЮ», за который тогда играл Криштиану Роналду. «Зенит» в мае создал специальный раздел на своем сайте, где транслировались ключевые матчи победного Кубка УЕФА-2007/08. В понедельник петербургский клуб показывает встречу с «МЮ» в Суперкубке. Перед началом трансляций футболисты, выигравшие два европейских трофея, делятся воспоминаниями о том сезоне.

«Перед игрой за Суперкубок мы не общались с Криштиану, я лишь поговорил с агентом, с которым он тоже работал. А вот после матча немного поболтали, с ним и с (другим португальцем из “МЮ”) Нани. Обсудили встречу — Роналду не смог сыграть из-за травмы, и это оказалось довольно важным моментом для нас, ведь он был одним из ключевых футболистов для английского клуба. Всегда приятно побеждать сильного соперника с топовыми игроками в составе, так что я отпустил пару шуток в адрес Роналду», — сказал Данни в эфире «Зенит ТВ».