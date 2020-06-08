Текущие события
Футбол. Зарубежный
7.06
Вердер
Вольфсбург
01
Футбол. Зарубежный
7.06
Витебск
БАТЭ
22
Футбол. Зарубежный
7.06
Унион Б
Шальке-04
11
Футбол. Зарубежный
7.06
Белшина
Динамо Мн
04
Футбол. Зарубежный
7.06
Аугсбург
Кельн
11
Футбол. Зарубежный
7.06
Шахтер С
Энергетик-БГУ
10
Все события
Фоторепортажи
12Великий тренер и воспитатель. Лучшие фото к 90-летию легендарного Виктора Тихонова
10Тот самый матч: Франция — Россия — 2:3
20:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Данни: Шутил над Роналду после победы над «МЮ» в Суперкубке-2008

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 июн — РИА Новости, Сергей Яременко. Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Данни вспомнил, как подшучивал над соотечественником Криштиану Роналду после того, как «сине-бело-голубые» обыграли английский «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок УЕФА в 2008 году.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Данни выступал за «Зенит» с 2008 по 2017 год. Португальский полузащитник дебютировал за петербургский клуб в матче за Суперкубок против «МЮ», за который тогда играл Криштиану Роналду. «Зенит» в мае создал специальный раздел на своем сайте, где транслировались ключевые матчи победного Кубка УЕФА-2007/08. В понедельник петербургский клуб показывает встречу с «МЮ» в Суперкубке. Перед началом трансляций футболисты, выигравшие два европейских трофея, делятся воспоминаниями о том сезоне.

«Перед игрой за Суперкубок мы не общались с Криштиану, я лишь поговорил с агентом, с которым он тоже работал. А вот после матча немного поболтали, с ним и с (другим португальцем из “МЮ”) Нани. Обсудили встречу — Роналду не смог сыграть из-за травмы, и это оказалось довольно важным моментом для нас, ведь он был одним из ключевых футболистов для английского клуба. Всегда приятно побеждать сильного соперника с топовыми игроками в составе, так что я отпустил пару шуток в адрес Роналду», — сказал Данни в эфире «Зенит ТВ».

Читайте также
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Суперкубок
КомандыКалендарь / результаты
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Эта бразильянка с роскошными формами толкает мужчин на безрассудства
'Лучшее решение в моей жизни': она бросила автоспорт ради съемок в порно
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 8 июня
Чемпион мира по футболу расторг контракт с «Локомотивом»
Футболист ЦСКА перенес операцию
Василий Уткин поделился мнением об Игоре Акинфееве
На бывшего баскетболиста сборной России заведено уголовное дело
Защитник «Локомотива» договорился о переходе в турецкий клуб
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь