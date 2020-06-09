Мэр Мадрида поддержал проведение в городе финала ЛЧ в нынешнем сезоне

Я знаю, что в этом отношении есть шаги. И от имени городского совета я хочу показать полную и абсолютную поддержку проведению финала Лиги чемпионов в Мадриде. Это стало бы хорошей новостью. У нас есть адекватные условия безопасности, у нас есть инфраструктура и общественные службы, которые позволяют все организовать.

Хосе Луис Мартинес-Альмейда мэр Мадрида