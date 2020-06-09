Мэр Мадрида поддержал проведение в городе финала ЛЧ в нынешнем сезоне
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Мэр Мадрида Хосе Луис
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Мэр Мадрида Хосе Луис
Ранее в СМИ появилась информация, что финальный матч Лиги чемпионов сезона-2019/20, который должен был пройти в Стамбуле, состоится в другом городе. Среди вариантов назывались города Германии и Лиссабон. Окончательное решение по месту проведения финала Лиги чемпионов должен принять исполком УЕФА 17 июня.
Я знаю, что в этом отношении есть шаги. И от имени городского совета я хочу показать полную и абсолютную поддержку проведению финала Лиги чемпионов в Мадриде. Это стало бы хорошей новостью. У нас есть адекватные условия безопасности, у нас есть инфраструктура и общественные службы, которые позволяют все организовать.
«Это стало было сигналом для мира, что Мадрид, несмотря на пережитую драму. не сдается и возвращается», — цитирует мэра Marca со ссылкой на канал 13tv.
Мадрид принимал финал Лиги чемпионов в 2019 году.
Нынешний розыгрыш Лиги чемпионов был прерван