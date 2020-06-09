Текущие события
Футбол. Зарубежный
7.06
Вердер
Вольфсбург
01
Футбол. Зарубежный
7.06
Витебск
БАТЭ
22
Футбол. Зарубежный
7.06
Унион Б
Шальке-04
11
Футбол. Зарубежный
7.06
Белшина
Динамо Мн
04
Футбол. Зарубежный
7.06
Аугсбург
Кельн
11
Футбол. Зарубежный
7.06
Шахтер С
Энергетик-БГУ
10
Все события
Фоторепортажи
12Великий тренер и воспитатель. Лучшие фото к 90-летию легендарного Виктора Тихонова
16Ровно 10 лет назад «Интер» Моуринью выиграл Лигу чемпионов
13:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мэр Мадрида поддержал проведение в городе финала ЛЧ в нынешнем сезоне

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда заявил, что поддерживает проведение в городе финального матча футбольной Лиги чемпионов, если он будет перенесен.

Наверх
Источник: AFP 2020

Ранее в СМИ появилась информация, что финальный матч Лиги чемпионов сезона-2019/20, который должен был пройти в Стамбуле, состоится в другом городе. Среди вариантов назывались города Германии и Лиссабон. Окончательное решение по месту проведения финала Лиги чемпионов должен принять исполком УЕФА 17 июня.

Я знаю, что в этом отношении есть шаги. И от имени городского совета я хочу показать полную и абсолютную поддержку проведению финала Лиги чемпионов в Мадриде. Это стало бы хорошей новостью. У нас есть адекватные условия безопасности, у нас есть инфраструктура и общественные службы, которые позволяют все организовать.
Хосе Луис Мартинес-Альмейда
мэр Мадрида

«Это стало было сигналом для мира, что Мадрид, несмотря на пережитую драму. не сдается и возвращается», — цитирует мэра Marca со ссылкой на канал 13tv.

Мадрид принимал финал Лиги чемпионов в 2019 году.

Нынешний розыгрыш Лиги чемпионов был прерван из-за пандемии коронавируса. УЕФА намерен возобновить турнир.

Во время загрузки произошла ошибка.
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Эта бразильянка с роскошными формами толкает мужчин на безрассудства
'Лучшее решение в моей жизни': она бросила автоспорт ради съемок в порно
«Убийца достал тесак». Погром на Манежке 18 лет назад (фото)
Мэйуэзер вызвал Макгрегора на реванш
Легендарный матч русского хоккеиста. Забил 5 голов «Вашингтону»
Бой между Нурмагомедовым и Гейджи может пройти в сентябре
«Зенит» и «Спартак» сыграют полуфинал Кубка в Петербурге
Анонсирован бой Дацика с Емельяненко
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь