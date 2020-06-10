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14:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ответные матчи 1/8 финала ЛЧ планируют провести 8 и 9 августа, пишут СМИ

Ответные матчи 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов планируют провести 8 и 9 августа, сообщает As.

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Источник: Спорт РИА Новости

Лига чемпионов была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса на стадии 1/8 финала.

Ранее в СМИ появилась информация, что финальный матч Лиги чемпионов сезона-2019/20, который должен был пройти в Стамбуле, состоится в другом городе. Среди вариантов назывались города Германии и Лиссабон, а также Мадрид.

Как отмечает As, Мадрид проигрывает борьбу, так как стадион «Сантьяго Бернабеу» не работает из-за реконструкции, а остальные арены города не соответствуют требованиям УЕФА для матчей такого уровня.

Ожидается, что 8 и 9 августа состоятся ответные матчи 1/8 финала, а уже 12 августа в Лиссабоне стартует мини-турнир, в котором восемь команд сыграют в формате плей-офф из одного матча, игры пройдут без зрителей. Финал запланирован на 23 августа.

Окончательное решение по датам проведения оставшихся матчей будет принято на исполкоме УЕФА, который состоится 17 июня. Также на исполкоме выберут и место проведения финального матча.

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