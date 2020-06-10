Ответные матчи 1/8 финала ЛЧ планируют провести 8 и 9 августа, пишут СМИ
Ответные матчи 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов планируют провести 8 и 9 августа, сообщает As.
Ответные матчи 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов планируют провести 8 и 9 августа, сообщает As.
Лига чемпионов была приостановлена в марте
Ранее в СМИ появилась информация, что финальный матч Лиги чемпионов сезона-2019/20, который должен был пройти в Стамбуле, состоится в другом городе. Среди вариантов назывались города Германии и Лиссабон, а также Мадрид.
Как отмечает As, Мадрид проигрывает борьбу, так как стадион «Сантьяго Бернабеу» не работает
Ожидается, что 8 и 9 августа состоятся ответные матчи 1/8 финала, а уже 12 августа в Лиссабоне стартует
Окончательное решение по датам проведения оставшихся матчей будет принято на исполкоме УЕФА, который состоится 17 июня. Также на исполкоме выберут и место проведения финального матча.