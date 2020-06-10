Ответные матчи 1/8 финала ЛЧ планируют провести 8 и 9 августа, пишут СМИ

Источник: Спорт РИА Новости

Лига чемпионов была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса на стадии 1/8 финала.

Ранее в СМИ появилась информация, что финальный матч Лиги чемпионов сезона-2019/20, который должен был пройти в Стамбуле, состоится в другом городе. Среди вариантов назывались города Германии и Лиссабон, а также Мадрид.

Как отмечает As, Мадрид проигрывает борьбу, так как стадион «Сантьяго Бернабеу» не работает из-за реконструкции, а остальные арены города не соответствуют требованиям УЕФА для матчей такого уровня.

Ожидается, что 8 и 9 августа состоятся ответные матчи 1/8 финала, а уже 12 августа в Лиссабоне стартует мини-турнир, в котором восемь команд сыграют в формате плей-офф из одного матча, игры пройдут без зрителей. Финал запланирован на 23 августа.